Lincolao y los resultados de Chile en ILIA: “Tenemos que capacitar mucho más a las personas, no solamente adoptar chatbots”

Chile lidera la inteligencia artificial en América Latina, pero la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, advierte que ese primer lugar está lejos de garantizar su posición futura. Tras los resultados del ILIA 2026 entregados este martes, reconoce que el país está “muy atrasado” en capacidad de cómputo y en el alcance de esta tecnología con las personas. Tanto así, que prepara un nuevo departamento en la cartera para impulsar la capacitación masiva en esta tecnología.

Entre otras cosas, defiende los cambios a la ley marco de IA que han preparado en los últimos meses, tomando como referencia a Singapur, y asegura que la austeridad no frenará los planes de potenciar al país en las brechas pendientes que arrastra con esta vertiginosa tecnología.

¿Cómo ve los resultados del informe ILIA?

Además de los buenos resultados para Chile, miro también a los que subieron de categoría, como El Salvador, que está yendo con mucha energía. Uruguay es un país pionero con Brasil, y lo que demuestra es que la habilidad de nivelarse con IA es mucho más fuerte que en el que vimos antes de 2022. Estar primeros o segundos no significa que te vas a quedar ahí. En conectividad no es suficiente, tienes que tener capacidad de cómputo. Brasil concentra la capacidad de cómputo de la región, la lidera por lejos. Y Chile está muy atrasado en eso. Y también en cómo se organiza el cómputo y se distribuye en forma distributiva en regiones.

Presentación de Informe ILIA 2026

¿Y dónde vemos el impacto de esto?

En el desarrollo de talento, que tiene una relación directa con la penetración de IA en las empresas de todos los tamaños. Tenemos que capacitar mucho más a las personas, no solamente adoptar los chatbots, sino adoptar la creación de IA, saber cómo conectar los sistemas para tomar ventaja de todo esto.

¿Cómo el ministerio puede contribuir a contrarrestar estas brechas pendientes?

En primer lugar, la capacitación tiene que ser masiva. Nosotros desde marzo hemos abierto hartos programas. Pero a veces la gente no sabe de ellos. Ahora estamos abriendo un departamento dentro del ministerio que se llama el Futuro del Trabajo, y exclusivamente se va a dedicar a la capacitación porque tenemos muchos programas gratuitos.

Esta comparación con modelos de Estonia y Singapur, ¿va a ayudar a justificar la indicación sustitutiva que ustedes preparan a la ley marco?

La valida, porque ya habíamos mirado esos sistemas. Singapur ha sido un país que desde el principio hemos seguido. La mayoría del esfuerzo de estos países ha sido en desarrollar capacidades en el país, no solamente tradicionales de universidad, sino certificaciones cortas. Singapur se ha dedicado al fomento del desarrollo de capacidades de talento.

¿Hay alguna lección que refleje que este ministerio está dejando atrás el modelo regulatorio europeo?

Hemos hablado mucho con la gente de Europa sobre las acciones que ellos también han tomado. Y más que dejar el sistema regulatorio de Europa, que en algunos temas han tenido aciertos en regulaciones, la lección acá es que la IA es muy rápida, y la ley no va a madurar junto con la tecnología.

Estas ganas de potenciar la IA en Chile, ¿no chocan con el sentido de austeridad del gobierno?

Yo fui fundadora de startup donde lo que menos tienes son recursos. Y eso te ayuda a ser más creativo, a pensar en alianzas, colaboraciones, y eso estamos haciendo. El presupuesto, por ejemplo, lo reorganizamos para que tenga énfasis en los lugares donde nosotros vemos más retorno. Así que es muy de esperar que podamos hacer más con menos.