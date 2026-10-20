Gobierno de Kast suma 44 renuncias de seremis tras nuevas salidas en Aysén y Biobío

Rodrigo Aguilera Silva y Ronald Ruf, los nuevos seremis del gobierno que renunciaron a sus cargos

Dos nuevas renuncias se suman a las salidas de autoridades del gobierno del Presidente José Antonio Kast. Se trata del secretario regional ministerial (seremi) de Economía de Aysén, Rodrigo Aguilera Silva, y del seremi de Hacienda del Biobío, Ronald Ruf, con lo que se elevan a 44 las renuncias de seremis desde que asumió la actual administración.

Las dimisiones fueron informadas durante las últimas 48 horas. En el caso de Aguilera, su salida se hará efectiva el próximo 1 de noviembre y, de acuerdo con el Ministerio de Economía, responde a “motivos estrictamente personales”.

La cartera también agradeció su gestión “como representante de la cartera en la región de Aysén durante estos meses”.

Cabe señalar que la información fue dada a conocer mediante un comunicado publicado en el sitio web del ministerio el pasado domingo 18 de octubre.

En tanto, el Ministerio de Hacienda informó este martes la renuncia de Ronald Ruf a la Seremi del Biobío, también “por motivos personales”, aunque precisó que la dimisión había sido presentada el viernes 16 de octubre.

La cartera encabezada por el ministro Jorge Quiroz agradeció el trabajo desarrollado por Ruf durante estos meses de gestión.

De acuerdo con declaraciones entregadas a medios locales, Ruf explicó que su decisión responde a la intención de retomar actividades personales que había planificado antes de asumir el cargo, en marzo pasado.

En esa línea, el seremi de Gobierno del Biobío, Daniel Pacheco, aseguró que la salida de Ruf obedece exclusivamente a razones personales y no a una evaluación deficiente de su desempeño por parte de las autoridades centrales, según consignó Emol.

Con estas dos nuevas dimisiones, suman 44 las renuncias de seremis desde el pasado 11 de marzo, a las que se agregan las salidas de tres ministros, seis subsecretarios y un delegado presidencial durante la administración de Kast.