Llamados por Silentel y mensajes de WhatsApp: las pruebas de la FNE contra Brink’s, Prosegur y Loomis por colusión

A más de cinco años de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ingresara formalmente su requerimiento, el 7 de octubre de 2021, esta mañana comenzaron ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) los alegatos por el caso de colusión en el mercado del transporte de valores. La acusación apunta a las tres principales firmas del rubro, Brink’s, Prosegur y Loomis, y a un grupo de sus ejecutivos, por haber acordado tarifas entre 2017 y 2018.

Durante la audiencia, el jefe de la División de Litigios de la FNE, Víctor Santelices destacó la colaboración de Marcela Ferrada, exdirectora comercial de Brink’s, beneficada con delación compensada.

“Es relevante y meritorio destacar la decisión de la señora Marcela Ferrada, quien es la primera persona natural dependiente de un agente económico en hacer uso de la delación compensada. Esta colaboración permitió a la Fiscalía, en ejercicio de sus atribuciones legales, desbaratar un acuerdo que afectaba a la totalidad de los clientes de estas empresas de transporte de valoresy que, al momento de ejecutarse las medidas intrusivas, aún se encontraba en pleno desarrollo”, añadió.

Entre las pruebas de ente persecutor, la FNE expuso que los ejecutivos utilizaban correos personales y planillas Excel, citando el ejemplo de un archivo elaborado por el entonces gerente general de Brink’s, Alberto Bálsamo, para coordinar los precios que ofrecerían a sus clientes. Dichos documentos, según detalló Santelices, eran guardados en un pendrive encriptado cuya clave de acceso requirió la colaboración del FBI para ser descifrada.

Para detallar las prácticas de coordinación, la FNE exhibió una docena de correos. Entre ellos, una conversación entre Marco Malverde Muñoz, ex gerente general de Prosegur Cash, y Martín Matos Pardo, director general Latam Sur de Prosegur Cash.

“En comunicación interna, como la que estamos exigiendo, se señala que se sostendría una reunión con una persona a la cual se refieren como la intuición, que tiene tres temas, entre ellos el tema del nuevo modelo. Respecto de esa persona de la intuición, ya antes de esta comunicación exhibida, el señor Martín Matos y don Marco Malverde habían señalado que querían hablar del tema del cliente y de tu intuición y lo hicieron a través del sistema Silentel, un sistema, un medio de contacto que impide el registro de esas comunicaciones antes de la reunión programada”, expuso la FNE.

Presentación de la FNE.

En su requerimiento, la Fiscalía pidió al TDLC sanciones a beneficio fiscal que totalizan 81.585 Unidades Tributarias Anuales (UTA), unos US$ 63,4 millones.

Las mayores multas fueron solicitadas para Brink’s Chile S.A. (Brink’s), por 39.325 UTA, correspondientes a US$ 30,5 millones, y para Juncadella Prosegur Group Andina S.A. (Prosegur), por 33.253 UTA, equivalentes a US$ 25,8 millones. Estos montos son las multas individuales más altas que haya pedido la FNE en casos de colusión.

Para Wagner Seguridad Custodia y Transporte de Valores SpA (Loomis), la FNE solicitó una sanción económica de 8.314 UTA, que corresponde a US$ 6,4 millones.

Más mensajes

Al avanzar en su alegato, Víctor Santelices detalló parte del lenguaje subrepticio y los apodos que utilizaban los integrantes del cartel para ocultar la coordinación de precios e identificar disimuladamente a las personas involucradas.

Ejemplo de ello es el mensaje de WhatsApp que envió el entonces gerente general de Loomis, Cristian Catalán, al gerente regional Luis “Rui” Sánchez, el 21 de julio de 2018, en el cual analizaba las estrategias a seguir frente a las empresas competidoras, a las que denominaban subrepticiamente como “los amigos”.

En dicha comunicación, Catalán explicaba la diferencia entre las posturas tarifarias de cada ejecutivo, señalando que “el loko” -en referencia a Alberto Bálsamo, gerente general de Brinks- proyectaba incrementos de entre un 50% y un 200%, mientras que él planteaba una posición entre el 15% y el 20%, y Marco Malverde, de Prosegur, se mantenía en un rango de entre el 5% y el 10%, por contar previamente con precios más elevados.

Según Santelices, el texto dejaba al descubierto el malestar generado en las entidades financieras por la agresividad de estas alzas coordinadas, advirtiendo que la conducta de Bálsamo provocó que los bancos reaccionaran buscando retirarle los contratos.

Presentación de la FNE.

Otro intercambio mencionado fue el mensaje de WhatsApp enviado el 27 de junio de 2018 por el gerente regional de Prosegur, Martín Matos, a su gerente general, Marco Malverde.

Según detalló la FNE ante el tribunal, en dicha comunicación Matos le reportaba a Malverde las novedades de una interacción previa con Luis Sánchez (denominado “Rui” en las extracciones del sistema), ejecutivo regional de Loomis. El mensaje iniciaba con el encabezado “Amigo” y la frase “Good news”, para luego congratularse porque “nuestro suequito y sus muchachos” -expresión utilizada para referirse a Loomis en alusión al origen sueco de su casa matriz- habían logrado cerrar la adquisición de la empresa competidora Chilevalores.

Presentación de la FNE.

Para la Fiscalía, la clave de este intercambio residía en la conclusión con la que Matos celebraba la transacción: “Menos uno, a romper los precios”. Con este antecedente, el órgano persecutor expuso ante los ministros que el cartel no solo se limitaba a la fijación cruzada de tarifas, sino que además festejaba la absorción de actores independientes en el mercado como una vía directa para eliminar la incertidumbre, evitar rebajas tarifarias y garantizar la estabilidad del acuerdo colusorio.

Al cierre de este artículo, el debate continúa en el TDLC.