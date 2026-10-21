ONU advierte que fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad sin precedentes y afectar a millones de personas

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que el actual fenómeno climático de El Niño podría alcanzar una intensidad sin precedentes durante los próximos meses, con un aumento excepcional de las temperaturas en la superficie del océano Pacífico y consecuencias meteorológicas en distintas regiones del mundo.

Según las proyecciones dadas a conocer por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), las temperaturas de la superficie marina en el Pacífico podrían situarse hasta 3,8 grados Celsius por encima del promedio entre noviembre de 2026 y enero de 2027, lo que representaría un episodio de intensidad extraordinaria.

En una rueda de prensa consignada por Reuters, la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, advirtió que el fenómeno podría alcanzar niveles extremos, “hasta el punto de situarse literalmente fuera de las escalas de seguimiento que hemos utilizado durante las últimas cuatro décadas”.

La autoridad explicó que las condiciones actuales ya están favoreciendo la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos, los que podrían aumentar a medida que el fenómeno alcance su mayor intensidad.

“Ya estamos presenciando fenómenos meteorológicos extremos y esperamos que estos se multipliquen y desencadenen otros a medida que El Niño se intensifique”, sostuvo Saulo.

Advierten consecuencias para 50 millones de personas

Por su parte, el coordinador humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher, alertó sobre las consecuencias que podría generar este episodio climático, particularmente en regiones vulnerables a sequías, precipitaciones intensas e inundaciones.

“ Sacudirá América Latina, África oriental y austral, Asia y el Pacífico con calor extremo, sequías e inundaciones ”, señaló Fletcher, quien advirtió que los efectos del fenómeno podrían incrementar la inseguridad alimentaria de 50 millones de personas.

Ante este escenario, el representante de Naciones Unidas anunció que su oficina destinará 50 millones de dólares de su fondo de emergencias para apoyar a 11 países considerados entre los más expuestos a los efectos de El Niño.

Entre los territorios contemplados se encuentran Chad, El Salvador, Etiopía, Somalia y Sudán del Sur, donde las condiciones meteorológicas extremas podrían profundizar las dificultades humanitarias existentes.