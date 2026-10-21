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    Mercado laboral: estudio detecta que Chile registra 668 mil ocupados menos que lo que proyecta la tendencia histórica del empleo

    Un análisis realizado por la Universidad Andrés Bello muestra que entre los sectores que presentan las mayores diferencias negativas entre el empleo actual y la proyección de tendencia destacan enseñanza; agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; y alojamiento y servicios de comidas. Estas tres actividades representan el 52,2% de las brechas negativas.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Fuerte derrumbe en expectativas de inversión este año Diego Martin

    La próxima semana, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicará las cifras de empleo y desempleo para el trimestre julio-septiembre. Y la expectativa está en si la tasa de desocupación sube del 9,6% actual y se eleva el número de 989.400 personas que están sin trabajo.

    En ese contexto, un reciente estudio del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, titulado “En búsqueda del empleo perdido: brechas de mercado laboral respecto de la tendencia histórica en Chile”, reveló que en el trimestre junio–agosto de 2026 había 9,27 millones de personas ocupadas en el país, mientras que la proyección de la tendencia histórica alcanzaba los 9,94 millones. Es decir, se encontró una brecha de 668.400 personas, equivalente a un 6,7% del nivel proyectado.

    Para estimar estas diferencias, los investigadores utilizaron datos de la Encuesta Nacional de Empleo del INE, tanto para el empleo total como para cada sector económico.

    En base a ello, se estimó una tendencia lineal del empleo entre enero–marzo de 2013 y julio–septiembre de 2019, incorporando un efecto estacional que considera un nivel propio para cada mes de término del trimestre móvil. Luego, esa trayectoria se proyectó hasta junio–agosto de 2026 y se comparó con el empleo efectivamente observado en cada período.

    TRABAJADOR, TRABAJO, EMPLEO

    El trabajo también analizó el rezago del empleo por actividad económica, evidenciando que este no se distribuye de manera homogénea entre los sectores productivos.

    Las diferencias negativas suman 1.020.400 personas, mientras que los sectores que se encuentran por sobre la tendencia histórica presentan un saldo positivo de 328.800 ocupados. Al considerar también a quienes no tienen un sector de actividad identificado, la brecha neta llega a −668.400 personas.

    Entre los sectores que presentan las mayores diferencias negativas destacan enseñanza, con 181.000 ocupados menos respecto de su tendencia proyectada, correspondiente a un 17,7% del total; agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 177.000, es decir, el 17,3%; y alojamiento y servicios de comidas, con 175.200, equivalente al 17,2%. Estas tres actividades representan el 52,2% de las brechas negativas.

    Al incorporar comercio (10,7%), que registra una diferencia de 109.400 ocupados, estos cuatro sectores concentran casi el 63% del total de las brechas negativas. Construcción también exhibe un rezago, con 106.800 ocupados menos respecto de su trayectoria proyectada, equivalente al 10,5% de las brechas negativas.

    En contraste, minería presenta una brecha positiva de 142.900 ocupados; actividades financieras y de seguros, de 58.800; y salud humana y asistencia social, de 32.300. Estas tres actividades concentran el 71,2% de las diferencias positivas, que compensan parcialmente los resultados negativos observados en otros sectores.

    José Vicente Figueroa, investigador del Instituto UNAB de Políticas Públicas, a cargo del reporte, remarca que “hoy tenemos 668 mil personas ocupadas menos que las que proyectaría la tendencia histórica del empleo previa a octubre de 2019”.

    Y añade que “esta realidad no se distribuye de manera uniforme: más de la mitad de los rezagos se concentran en enseñanza, agricultura y alojamiento y servicios de comidas. La tarea ahora es comprender qué está ocurriendo en cada uno de estos sectores y determinar qué políticas pueden contribuir efectivamente a recuperar el dinamismo del mercado laboral en su conjunto”.

    En esa línea, el investigador agrega que “se sugiere que los recursos destinados a inversión en construcción, especialmente en obras públicas, se articulen con los rubros identificados como críticos, de manera de promover su actividad y contribuir a su recuperación”.

    21 Diciembre 2025 Gente Compras Navidad, comercio, mall Costanera Center Foto: Andres Perez Andres Perez

    Ofertas laborales

    Por su parte, de acuerdo a un informe de ManpowerGroup Chile se proyecta que aumentará la demanda laboral para el último trimestre del año en 9.000 vacantes.

    En este período se concentra uno de los mayores niveles de contratación debido a eventos comerciales, temporadas productivas y el aumento del consumo.

    De acuerdo a este informe, “hay una importante activación de vacantes entre octubre y diciembre, principalmente en sectores como logística, supply chain, retail, comercio electrónico, agroindustria y turismo. Este fenómeno responde a hitos como Cyber Day, Black Friday, la campaña de Navidad, el inicio de la temporada agrícola y la temporada estival”.

    “Así, para este período estimamos la apertura de aproximadamente 9.000 vacantes, con rentas promedio que fluctúan entre los $600.000 y $1.000.000 líquidos, pudiendo superar el millón de pesos en algunos perfiles ligados a retail especializado, logística y ventas”, indica el reporte de ManpowerGroup Chile.

    Más sobre:EmpleoMercado laboral

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