Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro en TV y streaming

Este miércoles Montevideo City Torque recibe a Atlético Mineiro, en el marco de su duelo de vuelta que define la semifinal de la Copa Sudamericana.

Es el conjunto del Brasileirão el que se presenta con ventaja a la revancha, luego de imponerse por 3-0 en el duelo de ida.

Cuándo juega Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro

El partido de Montevideo City Torque contra Atlético Mineiro es este miércoles 21 de octubre a las 19:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Centenario de Uruguay.

Dónde ver a Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro

El partido de Montevideo City Torque contra Atlético Mineiro se transmite en el canal ESPN .

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