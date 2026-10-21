Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro en TV y streaming
El elenco brasileño visita Uruguay para definir la semifinal de la Copa Sudamericana.
Este miércoles Montevideo City Torque recibe a Atlético Mineiro, en el marco de su duelo de vuelta que define la semifinal de la Copa Sudamericana.
Es el conjunto del Brasileirão el que se presenta con ventaja a la revancha, luego de imponerse por 3-0 en el duelo de ida.
Cuándo juega Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro
El partido de Montevideo City Torque contra Atlético Mineiro es este miércoles 21 de octubre a las 19:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Centenario de Uruguay.
Dónde ver a Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro
El partido de Montevideo City Torque contra Atlético Mineiro se transmite en el canal ESPN.
La cobertura online de la Copa Sudamericana va por la plataforma Disney+ en el Plan Premium.
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