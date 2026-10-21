Las condiciones de Gonzalo Arenas para asumir como subsecretario y su debut con una nueva pauta de vocerías

En el gobierno es comentado que no fue fácil encontrar una figura que quisiera asumir la Subsecretaría de la Segegob, debido a -entre otras cosas- a la poca autonomía que estaba considerada en el diseño, lo que no solo se había visto reflejado en el caso de José Francisco Lagos, sino también en el de la exministra Mara Sedini.

Por lo mismo, no fue fácil persuadir a Gonzalo Arenas de reemplazar a Lagos en el puesto. Esa tarea recayó principalmente en el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, quien conversó con él en más de una oportunidad.

Incluso, el propio Presidente José Antonio Kast se reunió la semana pasada con él para despejar dudas y zanjar su aterrizaje en Palacio, cuyo debut se concretó este miércoles.

Arenas, según transmiten fuentes de gobierno, puso algunas condiciones para su arribo. La principal fue tener incidencia en las definiciones comunicacionales del Ejecutivo. Además, pidió tener participación en las decisiones y discusiones políticas. “Ser parte del proceso” y no solo de la forma en que se transmite el mensaje.

Eso se materializará, dicen en el Ejecutivo, con su incorporación al comité político de La Moneda.

La llegada del exdiputado UDI, sin embargo, no despeja todas las inquietudes del oficialismo. En Chile Vamos han insistido en que el gobierno necesita recuperar la figura de un ministro vocero, con dedicación exclusiva y capacidad de incidir en las decisiones del gabinete. La fórmula elegida por La Moneda apunta, en cambio, a fortalecer la subsecretaría y mantener la vocería institucional en Alvarado.

Arenas aceptó el cargo el viernes pasado. Hasta entonces se desempeñaba como decano de Derecho de la Universidad San Sebastián (USS), responsabilidad que debió dejar para incorporarse al gobierno. Por lo mismo, otra de sus preocupaciones era que dejaría un trabajo estable en la casa de estudios y le preocupaba que su paso por el gobierno no termine siendo fugaz.

Un asunto que también habría sido conversado con Alvarado y Kast.

Su aterrizaje en La Moneda

Arenas llegó este miércoles a primera hora a La Moneda para asumir sus nuevas funciones.

Su nombramiento concreta el rediseño comunicacional trabajado por el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, junto al director de Comunicaciones y Contenidos de la Presidencia, Cristián Valenzuela. La apuesta busca corregir las falencias del esquema actual y ordenar las intervenciones públicas del Ejecutivo, sin reinstalar la figura de un ministro dedicado exclusivamente a la vocería.

En su primera jornada, el nuevo subsecretario fue recibido por el biministro y sostuvo reuniones junto a él y el Presidente Kast para comenzar a organizar el trabajo de la repartición.

La llegada del exdiputado también supone un cambio en las funciones que tradicionalmente ha tenido la subsecretaría. Desde la salida de Mara Sedini de la Segegob, en mayo, la vocería institucional quedó radicada en Alvarado , mientras que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, asumió buena parte de las intervenciones de contingencia, además de sus responsabilidades en la gestión de emergencias.

Lagos, en tanto, mantuvo un perfil más administrativo, con escasas intervenciones públicas y una presencia limitada en los espacios de definición política y comunicacional. El objetivo ahora es que Arenas tenga mayor capacidad de interlocución con los partidos y las autoridades del gabinete, además de participar en las decisiones sobre la estrategia comunicacional.

Para eso, su incorporación contempla participación en el comité político y un trabajo cotidiano desde La Moneda, más que desde el Congreso. La coordinación política del Ejecutivo seguirá en manos de Alvarado.

El nuevo esquema contempla vocerías generales los lunes, miércoles y viernes, además de intervenciones sectoriales los martes o jueves, dependiendo de los temas de la semana. La idea es establecer una pauta regular que permita explicar las principales iniciativas del gobierno, responder a la contingencia y hacer balances de gestión.

En privado, se ha planteado que uno de los objetivos es separar en mayor medida la comunicación del Presidente de la del gobierno. En La Moneda reconocen que el despliegue territorial y la difusión de las iniciativas del Ejecutivo han sido puntos débiles, por lo que el rediseño también contempla reforzar la coordinación con los equipos regionales. Este miércoles, Arenas realizará su primera vocería y sostendrá reuniones con los seremis de la Segegob.

En ese contexto, el margen de acción que tendrá Arenas será clave para el funcionamiento del nuevo esquema. El propio subsecretario ha transmitido a su entorno que cuenta con espacio para desplegar sus habilidades políticas y que buscará trabajar con los equipos que ya existen en la Segegob.

De la UDI al gobierno de Kast

Quienes conocen a Arenas afirman que durante sus primeros años en la UDI era uno de los miembros más conservadores de la colectividad. Su posición doctrinaria le permitió coincidir políticamente con figuras como Kast, Marcela Cubillos y Rodrigo Álvarez, aunque sin alcanzar el mismo nivel de arrastre dentro del partido.

Según explican fuentes de la UDI, en esos años pesaba mucho la trayectoria gremialista, algo que Arenas no tenía. Aunque en su familia eran fuertes partidarios de la dictadura, no existían mayores vínculos con figuras como Guzmán. El exdiputado es hijo de un militar y, antes de ingresar a Derecho, tuvo un paso por la Escuela Militar.

En 1997, con 25 años, tuvo su primera incursión electoral al disputar un cupo por Puente Alto. No resultó electo y pasaron ocho años antes de que volviera a competir, esta vez por el antiguo distrito 48 de La Araucanía.

Así comenzó su carrera parlamentaria, que se extendió entre 2006 y 2014. Ese período, reconocen fuentes de La Moneda, fue uno de los factores que pesaron para concretar su llegada al Ejecutivo.

Como diputado, Arenas estrechó su relación con Kast y con el actual biministro Alvarado.