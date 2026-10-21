Charly García se alista para festejar sus 75 años: cómo se celebrará en Chile y Argentina al héroe del rock latino

Ya están en agenda algunos hitos para celebrar los 75 años de Charly García. Leyenda del rock latino, símbolo de la música facturada en esta parte del planeta e icono insurrecto en partes iguales, que aunque por estos días mantiene un bajo perfil, será su obra la que concentre el grueso de la celebración.

Entre lo más destacado, estará un nuevo lanzamiento. El mismo viernes 23 de octubre, el día de su natalicio, el público podrá acceder a una reedición de 60×60, proyecto en vivo que reúne tres conciertos conceptuales realizados en 2011 junto a su banda de apoyo The Prostitution, con ocasión de su cumpleaños 60. De alguna forma, este lanzamiento cierra el círculo.

Se trata de los registros completos de los tres espectáculos, titulados La Vanguardia es así, Detrás de las Paredes y El Ángel Vigía. Cada uno tuvo un repertorio diferente y recorrió la carrera de Charly incluyendo sus pasos por Sui Generis, Seru Girán y su etapa solista. Estará disponible en un box set de seis vinilos de 180 gramos y en una edición de triple CD.

Charly García Archivo Histórico/Cedoc Copesa - UDD

En los escenarios locales también hay espacio de celebración. El pasado 16 de octubre, Los Chilenos de Charly, los músicos locales Toño Silva y Kiuge Hayashida que acompañaron a la leyenda, se presentaron en Bar de René en un show que tuvo una selección de invitados como Claudio Narea, Daniel Guerrero, Cler Canifrú, entre otros.

Y los shows siguen. El viernes 23 de octubre desde las 21:00 horas se presentará en la Sala Metrónomo el proyecto La Máquina de Hacer Pájaros x Fernández, Moro, Spina y Vega. La banda de rock progresivo que integró Charly entre 1976 y 1977 se reformó bajo el liderazgo de uno de sus músicos fundadores, el bajista José Luis Fernández, e integra a Juan Moro, hijo del baterista original, Oscar Moro (quien también tocó con Charly en Seru Gurán).

El año ha estado marcado por una revisión a la figura de Charly. En esa senda, lo más reciente es la publicación de una nueva biografía, La indómita luz (Ediciones UDP), el periodista trasandino Pablo Plotkin repasa la vida del músico. A partir de entrevistas con los integrantes del círculo más cercano del artista y con el propio García, el autor reconstruye su vida desde la infancia, el fenómeno Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, el éxito de Serú Girán, y su carrera solista. Sin dejar de lado la esfera privada detrás de los discos.

“El propio Charly expuso sin máscaras su fragilidad. Era capaz de tirarse al agua desde el noveno piso o de escribir Desarma y sangra pero no podía lidiar con cuestiones domésticas rudimentarias, o temía que el mundo lo olvidara de un momento a otro”, dijo el autor a Culto.

Charly García Archivo Histórico/Cedoc Copesa - UDD

Por supuesto que en Argentina, los 75 años de Charly son todo un acontecimiento. El miércoles 21 en el local La Fábrica de Buenos Aires se realizará una escucha guiada de la sesión MTV Unplugged que García grabó en 1995, en un momento turbulento de su vida.

Las celebraciones se concentrarán el viernes 23 con una serie de actividades en Buenos Aires. Entre otros shows, la cantante Ligia Piro presentará en el Anfiteatro del Parque Centenario un espectáculo dedicado a García. También será el eje de la presentación de la artista Alina Gandini en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura. Además, la Banda Sinfónica de la Ciudad presenta el espectáculo Clásicos del Rock Nacional en el Centro Cultural 25 de Mayo.

En tanto el sábado 24 el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, tendrá otro espectáculo dedicado a Charly, esta vez, del pianista y arreglador Lautaro Moreno que recorrerá el repertorio más vanguardista del músico. También se espera un espectáculo de tango dedicado a Charly en el Anfiteatro del Parque Centenario. Luego, el domingo 25 en el mismo Anfiteatro del Parque Centenario habrá un homenaje a La Máquina de Hacer Pájaros. También la Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges ofrecerá un catálogo dedicado a la obra de García.

Pero la pregunta más relevante sobrevuela en el aire: ¿reaparecerá el propio festejado tal como lo ha hecho en otros aniversarios, compartiendo con compinches como Pedro Aznar o David Lebón? Habrá que esperar. Por ahora, a su música le toca imponer su legado.