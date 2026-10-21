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    “Un cambio de nombres no resuelve los desafíos de la comunicación”: el balance oficialista por la llegada de Arenas al gobierno

    En los partidos del oficialismo existe preocupación sobre el rol del nuevo vocero. Plantean que es necesario que participe activamente de los espacios de toma de decisión. "Es fundamental que llegue empoderado, con autoridad política y el respaldo de todo el gabinete", sostiene el diputado Tomás Kast.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    Los partidos políticos del oficialismo, sin excepción, pedían desde hace tiempo que se designara a un vocero de gobierno. Esta mañana, su solicitud se hizo realidad: el Presidente José Antonio Kast nombró al exdiputado Gonzalo Arenas como el nuevo subsecretario General de Gobierno, quien, en la práctica, será el nuevo portavoz de La Moneda.

    Si bien el nombre de Arenas es bien recibido en la alianza de gobierno -sobre todo en la UDI, partido en que él militó, en el bloque oficialista persiste la preocupación por el déficit comunicacional que ha mantenido el gobierno desde un comienzo, marcado por la salida de la hoy exministra Mara Sedini.

    Además, son varios los que no están conformes debido a que la petición original era volver a tener un ministro para la cartera y no un reemplazo en la Subsecretaría. Esto, ya que insisten en que el problema de fondo es el diseño de origen que ideó el director de Comunicaciones y Contenido, Cristián Valenzuela.

    Donde más abiertamente se reconoce esa preocupación es en Renovación Nacional (RN). Por ejemplo, la diputada Claudia Mora, de esa bancada, propuso que “la llegada del subsecretario Arenas puede ayudar comunicacionalmente al gobierno. No obstante, más que un vocero lo que el gobierno necesita son vocerías claras. Más que una persona, lo que se requiere es un mensaje”.

    En ese sentido, Mora profundizó que “al gobierno le ha faltado claridad comunicacional, definiciones políticas más contundentes. Por lo mismo, esperamos que este recambio signifique acercarse a los chilenos, más claridad en la información importante”.

    30-01-2026 CLAUDIA MORA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Además, la diputada propuso que se podría “institucionalizar una instancia en La Moneda, formal, oficial, en la cual periódicamente se pueda comunicar a la ciudadanía”.

    Por su parte, el diputado Mauro González, también RN, sostuvo que la llegada de Arenas aporta experiencia técnica al equipo de la Secretaría General de Gobierno, pero un cambio de nombres no resuelve por sí solo los desafíos estructurales de la comunicación de gobierno”.

    En ese entendido, González afirmó que “el éxito de esta gestión no se medirá por quién esté frente al micrófono, sino por la capacidad del equipo de gobierno de anticiparse a las contingencias y ofrecer certezas técnicas en las materias de mayor interés de la ciudadanía”.

    Diputado Mauro González.

    Una vez conocido el nombramiento, además, se levantó una inquietud por que Arenas participe de la toma de decisiones. Por ejemplo, la vicepresidenta de la Cámara Ximena Ossandón planteó: “Nos alegramos que exista un vocero. RN lo viene pidiendo desde hace un tiempo. Ahora, son importantes las condiciones naturales que tenga el vocero, pero más importante es el sistema o la forma que está estructurada la vocería. El vocero que no participa en las decisiones nunca va a poder comunicar bien”.

    Valparaiso, 8 de junio 2026. Punto de prensa de la diputada Ximena Ossandon Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    En esa misma línea, el diputado Tomás Kast, de Evópoli, aseveró que “Arenas tiene la experiencia y las capacidades para asumir este desafío, pero es fundamental que llegue empoderado, con autoridad política y el respaldo de todo el gabinete. Tiene que estar donde se toman las decisiones, anticiparse a la contingencia y marcar la agenda”.

    “El gobierno tiene mucho que informar y es importante contar con una vocería que tome la iniciativa, que defienda con fuerza nuestras prioridades y que sea capaz de transmitir al país los avances y el cumplimiento de los compromisos que hemos asumido con los chilenos”, añadió Kast.

    Para tranquilidad de esas voces, el diseño del gobierno contempla que Arenas participe de los comité políticos. Un espacio que, usualmente, es reservado para ministros y no para subsecretarios.

    Hay quienes -como la vicepresidente UDI María José Hoffmann- reconocen que habría preferido que Arenas fuera nombrado ministro y no subsecretario. “No sé si lo pensaron así, pero a los subsecretarios no se les puede acusar constitucionalmente. Se ve bastante blindado este nombramiento”, comentó ayer en radio Agricultura.

    También desde la UDI, la diputada Constanza Hube, destacó que Arenas “es un abogado y exparlamentario con experiencia, que conoce el Congreso, a los partidos y tiene la confianza del Presidente”. Por lo mismo, afirmó que “no me cabe duda de que va a cumplir un muy buen papel comunicando el mensaje del gobierno”.

    Eso sí, Hube distinguió que “la comunicación es una herramienta, no un fin en sí mismo. El vocero puede ordenar el relato, pero el relato tiene que estar respaldado por resultados concretos, especialmente en seguridad y empleo”.

    09.07.2026 Constanza Hube Diputada UDI Foto: Pablo Vásquez Pablo Vásquez R.

    El diputado Alejandro Riquelme, del Partido Republico, resaltó que Arenas “tiene experiencia política, conoce cómo funciona el Congreso y creo que puede ser un aporte importante para fortalecer la comunicación del gobierno”.

    “Más que discutir si debía ser ministro o subsecretario, lo relevante es que pueda coordinar bien, explicar con claridad los avances del Ejecutivo y acercar ese trabajo a la ciudadanía. Confío en que va a cumplir una buena labor y que este ajuste va a ayudar a comunicar mejor lo que el gobierno está haciendo”, agregó.

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