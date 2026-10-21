Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Fluminense en TV y streaming
El Verdão se presenta con ventaja a la semifinal de la Copa Libertadores.
Este miércoles avanzan los partidos clave de la Copa Libertadores, y Palmeiras juega de local para recibir la visita de Fluminense, por la vuelta de semifinales.
El Verdão llega con ventaja a la revancha, luego de obtener un resultado 2-1 en la ida que se jugó en el Maracaná.
Cuándo juega Palmeiras vs. Fluminense
El partido de Palmeiras contra Fluminense es este miércoles 21 de octubre a las 21:30 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Allianz Parque de São Paulo.
Dónde ver a Palmeiras vs. Fluminense
El partido de Palmeiras contra Fluminense se transmite en el canal ESPN5.
La cobertura online de la Copa Libertadores va por la plataforma Disney+, en el Plan Premium.
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