Escándalo en el básquetbol: ABA Ancud despide a jugador estadounidense investigado por amaño de partidos

Las apuestas ilegales en el mundo del deporte se han tornado cada vez más comunes en la diversas disciplinas. Una de las más golpeadas es el básquetbol, donde la liga chilena se vio salpicada por la conducta de uno de sus refuerzos durante su paso por Brasil.

Se trata del estadounidense Stan Scott, quien fue suspendido por la FIBA en medio de una investigación por amaño que está llevando a cabo el organismo. Más concretamente, el año pasado, cuando el norteamericano defendió al Río Claro Basquete de la Primera División Brasileña.

En aquel momento estalló un escándalo después de que la Policía Federal y la FIBA detectaran una serie de patrones atípicos de apuestas en los partidos que jugó el elenco amazónico, que estaba controlado por un inversor serbio, quien debió salir de la institución.

Además, debieron abandonar el club el técnico Slobodan Nikolic, el base Marko Rikalo y el alero Nemanja Simovic. Y si bien Scott no recibió sanciones en ese momento, la entidad internacional decidió suspenderlo. Por su parte, el Club Deportivo ABA Ancud tomó una drástica decisión con el jugador que se había integrado en junio pasado al elenco chilote.

“Con fecha 19 de octubre, nuestra institución fue formalmente notificada por la Federación de Básquetbol de Chile (FEBA Chile) de una resolución emitida por FIBA, en la cual se decreta la suspensión provisoría del jugador Stan Scott a la espera de una resolución definitiva”, señaló el cuadro del sur a través de un comunicado.

“Se nos ha precisado que dicha medida responde al inicio de un procedimiento disciplinario cuyos hechos son de carácter reservado, especificando que el origen es estrictamente ajeno tanto a ABA Ancud como a la competencia de la presente temporada”, agregó.

Frente a los hechos, el conjunto sureño decidió cortar el vínculo que tenía con el deportista. “Ante este escenario normativo, el jugador no continuará formando parte de la institución. En apego a los reglamentos establecidos por la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), el club ya se encuentra gestionando su reemplazo, el cual será oficializado y presentado durante el transcurso del dia”, anunciaron. De hecho, horas más tarde, fue anunciado Thomas Cooper, exjugador de Boca Juniors y de Racing de Chivilcoy.

La reacción de la LNB

La Liga Nacional de Básquetbol respondió a los hecho revelando que también estaban siguiendo de cerca el caso de Scott.

“La denuncia presentada por la LNB por un partido de Liga UNO dio lugar a que, a través de la Federación de Básquetbol de Chile (FEBACHILE), se comunicara a la Liga que FIBA ya tenía abierto un expediente sancionatorio contra el jugador, con una inhabilitación provisional vigente”, informó.

“Se trata de dos asuntos distintos. Los antecedentes del partido de Liga UNO denunciado por la Liga y el procedimiento internacional previamente abierto por FIBA”, aclaró.

“La Liga rechaza categóricamente cualquier conducta que atente contra la integridad de las competiciones deportivas y reafirma su compromiso con la transparencia, el juego limpio y el respeto de las normas que rigen el basquetbol nacional e internacional”, cerró.