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    “El próximo año va a ser extraordinario”: Kast pide “voto de confianza” en Enagro y refuerza expectativas económicas para 2027

    Aunque el mandatario reconoció que el país se ha visto "complicado por la cesantía", afirmó que a partir del próximo año se verá un incremento en la actividad económica. Participó en el Encuentro Nacional del Agro organizado por la SNA.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    msm

    Durante la mañana de este miércoles el Presidente José Antonio Kast participó en el Encuentro Nacional del Agro (Enagro), organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

    En tal contexto, referido específicamente a la situación económica del país, el mandatario reforzó su optimismo sobre el repunte de la actividad para el próximo año.

    En esa línea, mencionó que existe gran expectación por parte de “socios extranjeros” para invertir en Chile, lo que quedó de manifiesto el pasado jueves durante la presentación del programa Choose Chile en La Moneda.

    “Ustedes se sorprenderían de la cantidad de personas que quieren invertir en Chile, pero lo que nos falta es la confianza local”, dijo.

    Sobre esto, Kast sostuvo que “algunos se quedan con los grandes titulares, y escuchan algunos comentarios en la radio, y dicen, no, esto está muy difícil”. En ese sentido, hizo un llamado a los presentes a entregarle “un voto de confianza” a la actual administración del gobierno y a los resultados que tendrán sus políticas.

    “Si ustedes nos dan ese voto de confianza, el próximo año va a ser un año extraordinario. ¿Estamos hoy día complicados con las cesantía? Sí, pero ustedes van a ver cómo se empiezan a mover las gruas, cómo empiezan a funcionar los frigoríficos, cómo empieza a moverse la logística y el transporte, y se van a sorprender", aseguró.

    Tensiones internacionales

    Adicionalmente, el Presidente Kast destacó de forma especial el trabajo realizado por Cancillería, concretamente por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

    Entre otras labores, Estévez ha sido la encargada de negociar la rebaja de los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos chilenos.

    Además, el mandatario mencionó que pese a que “tenemos leyes claras que queremos que nos rijan, (...) las tensiones internacionales generan efectos en un país pequeño como el nuestro”.

    Nosotros siempre decimos (que) somos pro Chile. A nosotros nos interesa que a Chile le vaya bien. Más allá de las disputas, de las tensiones que hay, a nosotros nos interesa Chile”, agregó.

    Más sobre:EnagroJosé Antonio KastEnagro 2026economía

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