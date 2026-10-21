Encuesta Quaest muestra empate técnico en balotaje en Brasil: Flávio Bolsonaro tiene 45% y Lula marca 44%

El senador Flávio Bolsonaro y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el debate del domingo pasado.

Confirmando el incierto desenlace de la segunda vuelta presidencial del próximo domingo en Brasil, una encuesta de Quaest, publicada este miércoles, muestra al senador Flávio Bolsonaro (PL) con un 45% de la intención de voto, mientras que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tiene un 44%. La situación es de empate técnico, con 1 punto de diferencia entre los dos candidatos, destacó el medio G1 de Globo.

Con respecto al sondeo del pasado miércoles (14), el candidato del PL registró una leve baja de un punto -dentro del margen de error de dos puntos porcentuales-, mientras que el candidato del PT se mantuvo estable.

Según la encuesta, que fue encargada por la cadena Globo y por el diario O Globo, los votos en blanco o nulos se mantuvieron estables sumando el 9%, mientras que los indecisos fueron el 2%. En el último sondeo, este último segmento era de 1%.

1/ Pesquisa Quaest mostra que a eleição continua muito acirrada. Os dois candidatos continuam tecnicamente empatados. Nas nossas estimativas, com 95% de confiabilidade, a intenção de voto em Flávio está entre 43% e 47%. A de Lula, entre 42% e 46%. Indecisos podem chegar a 4%. pic.twitter.com/Ho6lmwaUNs — Felipe Nunes (@profFelipeNunes) October 21, 2026

En la encuesta espontánea, cuando no se presentan los nombres de los candidatos a los entrevistados, el actual mandatario y el hijo de Jair Bolsonaro están empatados con un 40%. Sin embargo, el número de indecisos en esta categoría casi se duplicó, alcanzando el 14%, destacó Folha de Sao Paulo. Y el porcentaje de votos en blanco y nulos varió del 8% al 6%.

Entre las mujeres, el porcentaje de indecisos pasó del 8% al 17%. Entre los electores independientes -que no son ni petistas ni bolsonaristas, ni de derecha ni de izquierda-, la proporción de indecisos pasó del 13% al 31%.

Quest preguntó a los electores si su decisión de voto era definitiva o si aún podía cambiar. Un 90% respondió que su decisión era definitiva, mientras que un 10% dijo que puede cambiar.

Quaest: a dias do 2º turno, rejeição de Lula recua a 47% e a de Flávio vai a 52% https://t.co/r1ucFzXpug — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) October 21, 2026

Entre los votantes de Lula, el 90% afirma que la decisión es definitiva y el 9% señala que aún podría cambiar su voto. Entre los votantes de Flávio Bolsonaro, las cifras son del 93% y el 7%, respectivamente.

Entre los entrevistados, el 54% cree que Flávio Bolsonaro ganará la contienda (eran el 53% en la encuesta anterior), y el 37% señala a Lula como favorito (eran el 35%).

Según Quaest, el 47% de los electores afirma que no votaría por Lula bajo ninguna circunstancia. El porcentaje era del 53% en la ronda anterior. Por su parte, el rechazo a Flávio Bolsonaro es del 52%, frente al 54% registrado en la encuesta previa.

El sondeo también muestra que el 44% de los electores teme el regreso de la familia Bolsonaro al poder con una eventual victoria de Flávio Bolsonaro, mientras que el 42% piensa lo mismo ante la reelección del presidente Lula.

En la encuesta anterior, divulgada el 14 de octubre, los dos escenarios aparecían empatados numéricamente, con un 43% cada uno.

Es la primera vez desde el 14 de agosto que el miedo al regreso de la familia Bolsonaro supera numéricamente al de la reelección de Lula. En aquel sondeo, el 45% temía el retorno de la familia Bolsonaro al poder, mientras que el 41% sentía temor ante un nuevo mandato del petista, apunta G1.

La mayor diferencia entre los dos escenarios aparece entre los beneficiarios del programa social Bolsa Familia. En este grupo, el 63% afirma temer el regreso de la familia Bolsonaro, frente al 58% en la encuesta anterior.

2/ O quadro quase não se alterou entre as duas rodadas. A distância de 2 pontos passou para 1 ponto, mas essa oscilação na margem de erro não nos permite tirar nenhuma conclusão sobre ‘virada’, ‘mudança’ ou ‘vantagem’. pic.twitter.com/pkK3H1LZjk — Felipe Nunes (@profFelipeNunes) October 21, 2026

Asimismo, la encuesta de Quaest muestra que el 47% desaprueba y el 46% aprueba el gobierno del presidente Lula, candidato a la reelección por el PT. Con respecto a la encuesta anterior, la desaprobación descendió un punto, del 48% al 47%, y la aprobación aumentó un punto, del 45% al 46%.

Se espera que Datafolha publique este jueves una nueva encuesta sobre intenciones de voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Un sondeo divulgado el pasado día 15 indicó que el candidato del PL contaba con el 51% de los votos válidos en la segunda vuelta, frente al 49% del candidato del PT, lo que supone un empate técnico dentro del margen de error.