De la advertencia al cierre: los correos del San Ignacio El Bosque a los apoderados por la histórica huelga de trabajadores

El primer aviso de que una huelga estaba a la vuelta de la esquina llegó a los apoderados del Colegio San Ignacio El Bosque (SIEB) de Providencia durante la jornada del 13 de octubre. El correo electrónico, firmado por el director Danilo Frías, daba cuenta de un proceso de negociación colectiva con los trabajadores del establecimiento que no había llegado a puerto, con lo que la paralización era prácticamente un hecho .

“Hoy los trabajadores se pronunciarán respecto de la nueva oferta presentada por el colegio. De no alcanzarse un acuerdo durante esta jornada, la huelga se hará efectiva a partir de las 00:00 horas del miércoles 14 de octubre”, fueron las explicaciones.

El colegio, además, señalaba: “Sabemos que esta situación puede generar preocupación y dificultades en la organización de las familias. Por ello, queremos asegurarles que mantenemos nuestra disposición al diálogo y que seguiremos informando con claridad y oportunidad sobre cualquier decisión que afecte el funcionamiento del colegio”.

Y aun cuando la huelga no se concretó ese miércoles, esa disposición al diálogo que se lleva a cabo desde hace casi dos meses no fue suficiente. Tampoco el proceso de mediación ni las 11 reuniones -la última fue ayer- en las que no se llegó a acuerdo: a partir de este miércoles 21 de octubre por primera vez en sus casi 70 años de historia los profesores y funcionarios del SIEB hicieron efectiva la medida de presión con la que buscan mejoras salariales, de condiciones y de transparencia. Los sindicalizados, según la organización, son el 94% de la dotación del SIEB.

Esta negociación colectiva se dio porque en el último acuerdo, firmado en octubre de 2024, se había pactado una vigencia de dos años y tocaba renegociar. Las últimas veces, de hecho, se había llegado al punto donde el sindicato si bien votaba la huelga, nunca alcanzó a hacerla efectiva por acuerdos de última hora. Pero esta vez eso no ocurrió.

El baldazo de agua fría fue comunicado este martes a los apoderados, con un segundo correo electrónico del director Frías .

“Junto con saludarles, queremos informar que desde el 14 de agosto hemos estado desarrollando un proceso de Negociación Colectiva Reglada con el Sindicato de trabajadores y trabajadoras de nuestro colegio, conforme a las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo”, arrancaba el correo.

Y seguía: “Aun cuando el diálogo entre las partes se ha dado en forma continua y diligente, incluso en el proceso de mediación en la Inspección del Trabajo, no hemos llegado a acuerdo con el Sindicato de Trabajadores. Por lo tanto, se hará efectiva la huelga legal de los y las trabajadoras a contar de las 00:00 del día miércoles 21 de octubre”.

Esta vez, la advertencia sí se concretó y esta jornada las puertas del colegio estaban cerradas para los alumnos, con profesores y funcionarios apostados en las afueras del recinto, copando una entrada vehicular lateral a la Avenida Pocuro junto a globos, vuvuzelas y carteles. “Por una negociación justa y transparente”, decía uno de ellos. “Coherencia ignaciana”, rezaba otro.

Dada esta situación, el recinto también informó que permanecerá cerrado mientras esté vigente la huelga; que las actividades programadas serán recalendarizadas, en la medida de lo posible; y que las clases que no se realicen por motivo de la huelga serán recuperadas.

“Les mantendremos informados sobre la evolución de este proceso por los medios institucionales. Cualquier consulta por favor comunicarse vía mail con las direcciones de sus ciclos. Les pedimos encarecidamente que seamos prudentes con los comentarios y/o análisis de esta situación, estos son procesos que están reglamentados y que son propios de las relaciones laborales en las instituciones”, alertaba el correo de este martes a los padres, el que finalizaba señalando que el colegio lamentaba “los inconvenientes que esta situación les pueda causar y les agradecemos confiar en que prontamente podamos resolver esta situación”.

Al respecto, Francisco de Torres, director del sindicato, señaló en The Clinic: “Entendemos que las huelgas siempre son una pérdida para los trabajadores, en cuanto la relación laboral se suspende. Y, por lo tanto, nosotros esperamos que pronto, o lo antes posible, podamos tener una reapertura al diálogo con nuestro empleador”.

La Tercera intentó contactar al Colegio San Ignacio, pero debido a la propia huelga esto no resultó posible.