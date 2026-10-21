SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    De la advertencia al cierre: los correos del San Ignacio El Bosque a los apoderados por la histórica huelga de trabajadores

    La semana pasada, un primer e-mail llegó a las casillas de los padres del establecimiento particular de Providencia, donde se alertaba de una posible paralización a partir del miércoles 14 de octubre, lo que no se concretó. Sin embargo, esa amenaza terminó haciéndose realidad siete días después. “Les pedimos encarecidamente que seamos prudentes”, clama el recinto educacional a sus apoderados.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez

    El primer aviso de que una huelga estaba a la vuelta de la esquina llegó a los apoderados del Colegio San Ignacio El Bosque (SIEB) de Providencia durante la jornada del 13 de octubre. El correo electrónico, firmado por el director Danilo Frías, daba cuenta de un proceso de negociación colectiva con los trabajadores del establecimiento que no había llegado a puerto, con lo que la paralización era prácticamente un hecho.

    “Hoy los trabajadores se pronunciarán respecto de la nueva oferta presentada por el colegio. De no alcanzarse un acuerdo durante esta jornada, la huelga se hará efectiva a partir de las 00:00 horas del miércoles 14 de octubre”, fueron las explicaciones.

    El colegio, además, señalaba: “Sabemos que esta situación puede generar preocupación y dificultades en la organización de las familias. Por ello, queremos asegurarles que mantenemos nuestra disposición al diálogo y que seguiremos informando con claridad y oportunidad sobre cualquier decisión que afecte el funcionamiento del colegio”.

    Y aun cuando la huelga no se concretó ese miércoles, esa disposición al diálogo que se lleva a cabo desde hace casi dos meses no fue suficiente. Tampoco el proceso de mediación ni las 11 reuniones -la última fue ayer- en las que no se llegó a acuerdo: a partir de este miércoles 21 de octubre por primera vez en sus casi 70 años de historia los profesores y funcionarios del SIEB hicieron efectiva la medida de presión con la que buscan mejoras salariales, de condiciones y de transparencia. Los sindicalizados, según la organización, son el 94% de la dotación del SIEB.

    Esta negociación colectiva se dio porque en el último acuerdo, firmado en octubre de 2024, se había pactado una vigencia de dos años y tocaba renegociar. Las últimas veces, de hecho, se había llegado al punto donde el sindicato si bien votaba la huelga, nunca alcanzó a hacerla efectiva por acuerdos de última hora. Pero esta vez eso no ocurrió.

    El baldazo de agua fría fue comunicado este martes a los apoderados, con un segundo correo electrónico del director Frías.

    “Junto con saludarles, queremos informar que desde el 14 de agosto hemos estado desarrollando un proceso de Negociación Colectiva Reglada con el Sindicato de trabajadores y trabajadoras de nuestro colegio, conforme a las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo”, arrancaba el correo.

    Y seguía: “Aun cuando el diálogo entre las partes se ha dado en forma continua y diligente, incluso en el proceso de mediación en la Inspección del Trabajo, no hemos llegado a acuerdo con el Sindicato de Trabajadores. Por lo tanto, se hará efectiva la huelga legal de los y las trabajadoras a contar de las 00:00 del día miércoles 21 de octubre”.

    Esta vez, la advertencia sí se concretó y esta jornada las puertas del colegio estaban cerradas para los alumnos, con profesores y funcionarios apostados en las afueras del recinto, copando una entrada vehicular lateral a la Avenida Pocuro junto a globos, vuvuzelas y carteles. “Por una negociación justa y transparente”, decía uno de ellos. “Coherencia ignaciana”, rezaba otro.

    Dada esta situación, el recinto también informó que permanecerá cerrado mientras esté vigente la huelga; que las actividades programadas serán recalendarizadas, en la medida de lo posible; y que las clases que no se realicen por motivo de la huelga serán recuperadas.

    “Les mantendremos informados sobre la evolución de este proceso por los medios institucionales. Cualquier consulta por favor comunicarse vía mail con las direcciones de sus ciclos. Les pedimos encarecidamente que seamos prudentes con los comentarios y/o análisis de esta situación, estos son procesos que están reglamentados y que son propios de las relaciones laborales en las instituciones”, alertaba el correo de este martes a los padres, el que finalizaba señalando que el colegio lamentaba “los inconvenientes que esta situación les pueda causar y les agradecemos confiar en que prontamente podamos resolver esta situación”.

    Al respecto, Francisco de Torres, director del sindicato, señaló en The Clinic: “Entendemos que las huelgas siempre son una pérdida para los trabajadores, en cuanto la relación laboral se suspende. Y, por lo tanto, nosotros esperamos que pronto, o lo antes posible, podamos tener una reapertura al diálogo con nuestro empleador”.

    La Tercera intentó contactar al Colegio San Ignacio, pero debido a la propia huelga esto no resultó posible.

    Más sobre:EducaciónColegio San Ignacio El BosqueSIEBHuelgaSindicatos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senado despacha a ley proyecto que moderniza carrera de Carabineros y establece nuevos incentivos

    Cuarta Subcomisión Mixta ahora rechaza el presupuesto para los SLEP propuesto por el gobierno

    El Papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras la cirugía de cáncer de pulmón

    CMPC acuerda la venta de miles de hectáreas de bosque a J.P. Morgan Natural Capital por US$ 365 millones

    Fran Maira logra acuerdo reparatorio con familia de motociclista lesionado y obtiene autorización para grabar reality en Perú

    Solange Lackington encarna a un García Lorca contemporáneo en GAM

    Lo más leído

    1.
    Senapred actualiza balance por sistema frontal y Meteorología advierte por nuevas tormentas eléctricas en siete regiones

    Senapred actualiza balance por sistema frontal y Meteorología advierte por nuevas tormentas eléctricas en siete regiones

    2.
    ProCultura: formalizan a Alberto Larraín y Constanza Gómez por apropiación indebida en arista Anglo American

    ProCultura: formalizan a Alberto Larraín y Constanza Gómez por apropiación indebida en arista Anglo American

    3.
    Tras una tensa jornada, comisión de Educación del Senado aprueba en general proyecto que modifica el SAE

    Tras una tensa jornada, comisión de Educación del Senado aprueba en general proyecto que modifica el SAE

    4.
    TC declara admisible requerimiento del gremio de jueces contra la Suprema por cuadernos de remoción

    TC declara admisible requerimiento del gremio de jueces contra la Suprema por cuadernos de remoción

    5.
    Fran Maira logra acuerdo reparatorio con familia de motociclista lesionado y obtiene autorización para grabar reality en Perú

    Fran Maira logra acuerdo reparatorio con familia de motociclista lesionado y obtiene autorización para grabar reality en Perú

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La terapia para la osteoartritis de rodilla donde el 80% reportó un alivio de dolor significativo sin cirugía

    La terapia para la osteoartritis de rodilla donde el 80% reportó un alivio de dolor significativo sin cirugía

    Lo que debes saber de Picmagluti, la primera versión genérica de Ozempic que aprobó el ISP en Chile

    Lo que debes saber de Picmagluti, la primera versión genérica de Ozempic que aprobó el ISP en Chile

    Alerta mundial por fallas de seguridad en PHP obliga a desconectar sitios web de gobiernos europeos

    Alerta mundial por fallas de seguridad en PHP obliga a desconectar sitios web de gobiernos europeos

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    Servicios

    Nueva alza de los combustibles: revisa los valores de la bencina para los próximos días

    Nueva alza de los combustibles: revisa los valores de la bencina para los próximos días

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    ¿Cuándo saldrán las listas de espera de la Admisión Escolar 2027?

    ¿Cuándo saldrán las listas de espera de la Admisión Escolar 2027?

    Senado despacha a ley proyecto que moderniza carrera de Carabineros y establece nuevos incentivos
    Chile

    Senado despacha a ley proyecto que moderniza carrera de Carabineros y establece nuevos incentivos

    Cuarta Subcomisión Mixta ahora rechaza el presupuesto para los SLEP propuesto por el gobierno

    Nueva alza de los combustibles: revisa los valores de la bencina para los próximos días

    CMPC acuerda la venta de miles de hectáreas de bosque a J.P. Morgan Natural Capital por US$ 365 millones
    Negocios

    CMPC acuerda la venta de miles de hectáreas de bosque a J.P. Morgan Natural Capital por US$ 365 millones

    Precio de las bencinas vuelve a registrar fuerte alza y el diésel sube $91,5 por litro

    Meta sufre histórico golpe en tribunales y deberá pagar multa de US$25 mil millones por engañar a usuarios en uso de sus datos

    Lo que debes saber de Picmagluti, la primera versión genérica de Ozempic que aprobó el ISP en Chile
    Tendencias

    Lo que debes saber de Picmagluti, la primera versión genérica de Ozempic que aprobó el ISP en Chile

    Continúa la lluvia de norte a sur: revisa los sectores afectados con precipitaciones

    La terapia para la osteoartritis de rodilla donde el 80% reportó un alivio de dolor significativo sin cirugía

    El enfado de Antony con Manuel Pellegrini en el triunfo del Betis ante Feyenoord en la Champions League
    El Deportivo

    El enfado de Antony con Manuel Pellegrini en el triunfo del Betis ante Feyenoord en la Champions League

    “La programación continúa sin una explicación”: la UC vuelve a la carga contra la ANFP por el duelo ante Audax Italiano

    Tercer triunfo consecutivo: el Betis de Pellegrini vence al Feyenoord en la Champions y luce campaña perfecta en Europa

    Meta deberá pagar US$25 mil millones por engañar a usuarios de Facebook sobre privacidad y uso de datos
    Tecnología

    Meta deberá pagar US$25 mil millones por engañar a usuarios de Facebook sobre privacidad y uso de datos

    PHP2Shell: ¿Están en peligro todos los sitios creados con WordPress?

    PHP2Shell: una IA descubre una falla de seguridad que amenaza a millones de sitios web en todo el mundo

    Solange Lackington encarna a un García Lorca contemporáneo en GAM
    Cultura y entretención

    Solange Lackington encarna a un García Lorca contemporáneo en GAM

    Handle with Care: cómo un lado B de George Harrison creó a Traveling Wilburys

    Baterista de Iron Maiden rechazó jugar golf con Donald Trump: “Debería ir a la cárcel”

    El Papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras la cirugía de cáncer de pulmón
    Mundo

    El Papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras la cirugía de cáncer de pulmón

    Condenan a Meta a pagar 25.000 millones de dólares a Nuevo México por engañar a los usuarios sobre la privacidad en Facebook

    Australia advierte sobre el aumento del extremismo y la violencia política tras presunto atropello deliberado contra diputada

    Las mujeres que están reinventando la perfumería de nicho
    Paula

    Las mujeres que están reinventando la perfumería de nicho

    Ensalada Waldorf

    Hablemos de amor: aprender a amar como se ama a un gato