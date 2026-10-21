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    Zelenski se muestra dispuesto a aceptar la actual línea del frente para avanzar hacia un acuerdo de paz

    "Lo más importante es la paz y la seguridad de que la ocupación y las muertes no regresarán”, ha dicho el mandatario ucraniano.

    Por 
    Europa Press
    Imagen @ZelenskyyUa en X

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha mostrado dispuesto a congelar las actuales línea del frente si con ello se logra avanzar hacia un acuerdo de paz, unas declaraciones que suponen un importante cambio de discurso en la postura que ha venido adoptando desde el inicio del conflicto.

    “En este momento tenemos que congelar el conflicto y creo que esa es la forma real de terminar esta guerra”, ha reconocido el presidente ucraniano en una entrevista para Fox News cuando se le ha preguntado si aceptaría un acuerdo de paz en estos momentos cuando Ucrania ha perdido alrededor del 20% de su territorio.

    “Congelar y detener. Y, por supuesto, esto es lo mínimo que necesitamos actualmente de Rusia. Después, naturalmente, nos dirigiremos al presidente y a los europeos para solicitar garantías de seguridad. Lo más importante es la paz y la seguridad de que la ocupación y las muertes no regresarán”, ha dicho.

    Zelenski ha incidido en que esas garantías de seguridad por parte de Estados Unidos deben estar presentes en cualquier acuerdo de paz, además de la ayuda del resto de socios para reconstruir el país junto a los 9,5 millones de ucranianos “que perdieron sus hogares, y que ahora se encuentran en el extranjero”.

    No obstante, ha señalado que si bien quieren acabar con la guerra cuanto antes, “nadie puede simplemente irse” y dejar sus hogares. “Hablamos de quedarnos donde estamos. Pasemos a la diplomacia”, ha dicho Zelenski, que ha aplaudido la “gran idea” de su par estadounidense, Donald Trump, de poner en marcha un alto el fuego.

    De igual forma, ha defendido que cualquier acuerdo que se alcance debe pasar por el Parlamento del país puesto que es el pueblo ucraniano quien asume todas las pérdidas y los esfuerzos de esta guerra. “Tenemos una fuerte democracia y por eso creo que es justo”, ha afirmado.

    Más sobre:UcraniaRusiaVolodimir Zelenski

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