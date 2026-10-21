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    PHP2Shell: una IA descubre una falla de seguridad que amenaza a millones de sitios web en todo el mundo

    Investigadores utilizaron inteligencia artificial para identificar dos vulnerabilidades críticas en PHP, el lenguaje de programación que sostiene buena parte de Internet. Llevaban más de una década ocultas y ponen en riesgo a millones de sitios web. El hallazgo podría permitir a ciberdelincuentes tomar el control de servidores y robar información.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    PHP2Shell: una IA descubre una falla de seguridad que amenaza a millones de sitios web en todo el mundo. Imagen: referencial Alamy Stock Photo

    Una investigación apoyada por inteligencia artificial acaba de revelar uno de los problemas de ciberseguridad más importantes de los últimos años.

    Dos vulnerabilidades críticas, ocultas durante más de una década en el código de PHP, podrían permitir que atacantes informáticos se apoderen de servidores, accedan a información confidencial y comprometan millones de sitios web.

    El hallazgo fue detallado por The Wall Street Journal, que explicó cómo investigadores de seguridad utilizaron modelos avanzados de inteligencia artificial para identificar y explotar una debilidad que había pasado inadvertida durante años.

    El problema afecta a PHP, un lenguaje de programación de código abierto utilizado en una parte importante de Internet. Según datos de W3Techs citados por Reuters, aproximadamente el 75% de los sitios cuyo lenguaje de programación puede identificarse utilizan PHP.

    Entre las plataformas que dependen de esta tecnología se encuentran WordPress, Drupal, Joomla y Magento, utilizadas para construir desde pequeños blogs y tiendas digitales hasta portales de noticias, servicios gubernamentales y sitios de grandes empresas.

    La magnitud del hallazgo llevó a expertos y compañías tecnológicas a coordinar una operación internacional para corregir el problema antes de que los atacantes puedan aprovecharlo a gran escala.

    Una vulnerabilidad que llevaba años escondida

    PHP2Shell: una IA descubre una falla de seguridad que amenaza a millones de sitios web en todo el mundo. Imagen: referencial

    El conjunto de fallas fue denominado PHP2Shell, en referencia a la posibilidad de obtener acceso a sistemas mediante vulnerabilidades del propio lenguaje.

    A diferencia de otros ataques informáticos que aprovechan errores en complementos, contraseñas o configuraciones particulares, PHP2Shell afecta directamente al motor que ejecuta el código de los sitios web.

    La compañía de ciberseguridad Wiz explicó que las vulnerabilidades están relacionadas con la manera en que PHP administra la memoria y procesa determinados errores fatales durante la ejecución de una solicitud.

    En algunas circunstancias, el sistema puede conservar información interna dañada después de que una operación termina inesperadamente. Esa información podría reutilizarse en solicitudes posteriores, abriendo la posibilidad de acceder a datos que deberían permanecer protegidos o ejecutar instrucciones sin autorización.

    Los investigadores demostraron que estas fallas pueden permitir la denominada ejecución remota de código, una técnica que permite a un atacante enviar instrucciones a un servidor vulnerable sin necesidad de iniciar sesión.

    En el peor escenario, un ciberdelincuente podría tomar el control de un servidor, modificar el contenido de una página, sustraer contraseñas o acceder a información sensible de los usuarios.

    Wiz identificó las vulnerabilidades bajo los códigos CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619, con una puntuación de gravedad de hasta 9,2 sobre 10.

    La compañía también confirmó que las versiones de PHP publicadas durante la última década están afectadas por al menos una de las fallas detectadas, incluyendo versiones que se remontan a PHP 5.4.

    El papel de la inteligencia artificial

    PHP2Shell: una IA descubre una falla de seguridad que amenaza a millones de sitios web en todo el mundo. Imagen: referencial Tecnología / La Tercera

    Uno de los aspectos más importantes del descubrimiento es que las vulnerabilidades fueron identificadas y analizadas con ayuda de inteligencia artificial.

    Según The Wall Street Journal, la firma de seguridad Calif encabezó una investigación que utilizó GPT-5.6 Sol, un modelo avanzado de OpenAI, para examinar el código fuente de PHP y encontrar errores que los especialistas humanos no habían conseguido identificar.

    En paralelo, investigadores de Wiz descubrieron y reportaron de forma independiente las dos vulnerabilidades.

    OpenAI confirmó su participación en el proceso mediante una iniciativa denominada Patch the Planet, desarrollada para localizar fallas críticas en programas ampliamente utilizados y coordinar su corrección con las organizaciones responsables.

    El trabajo se extendió durante aproximadamente dos meses e involucró a desarrolladores de PHP, investigadores independientes y empresas de infraestructura digital.

    La inteligencia artificial resultó especialmente relevante en la construcción y comprobación de los mecanismos de explotación.

    Según Wiz, desarrollar ataques funcionales requería combinar múltiples errores y adaptarse a las condiciones de memoria de distintos servidores, un procedimiento particularmente complejo incluso para investigadores especializados.

    Los modelos avanzados permitieron realizar pruebas, depurar errores y adaptar esos procedimientos a diferentes aplicaciones en cuestión de horas.

    El debate que se instala es que esas mismas capacidades que permiten encontrar vulnerabilidades antes de que sean descubiertas por delincuentes también podrían facilitar la creación de herramientas destinadas a explotarlas.

    Lee también:

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