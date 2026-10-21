Ensalada Waldorf
Simple y fresca, ideal para un día de primavera.
Receta para 4 porciones.
Ingredientes:
1 manzana mediana.
1⁄2 limón (jugo).
1 tallo de apio picado.
1⁄4 taza de mayonesa.
Sal y pimienta a gusto.
2 tazas de lechuga.
Nueces a gusto.
Preparación:
1. Retirar las semillas de la manzana y cortar en láminas. Rociar con el jugo de limón para evitar la oxidación.
2. En un bol mezclar la lechuga, el apio, la manzana, la mayonesa junto con sal y pimienta.
3. Disponer en una fuente y espolvorear las nueces.
4. Servir de inmediato.
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