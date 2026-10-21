Ensalada Waldorf

Receta para 4 porciones.

Ingredientes:

1 manzana mediana.

1⁄2 limón (jugo).

1 tallo de apio picado.

1⁄4 taza de mayonesa.

Sal y pimienta a gusto.

2 tazas de lechuga.

Nueces a gusto.

Preparación:

1. Retirar las semillas de la manzana y cortar en láminas. Rociar con el jugo de limón para evitar la oxidación.

2. En un bol mezclar la lechuga, el apio, la manzana, la mayonesa junto con sal y pimienta.

3. Disponer en una fuente y espolvorear las nueces.

4. Servir de inmediato.