Ensalada de quínoa y duraznos

Esta receta es para 2 personas.

Ingredientes:

1 puñado de nueces.

1 taza de quínoa.

2 tazas de berros frescos.

2 duraznos nectarines maduros.

1 palta.

Para el aderezo:

1 mango dulce (maduro).

1⁄2 taza de agua pura.

Preparación:

1. Activar (remojar) las nueces en agua fresca durante 16 a 24 horas. Colar el agua y reservar.

2. Activar la quínoa durante 8 a 12 horas. Colar agua de remojo y cocinarla en agua fresca (el procedimiento es muy similar al del arroz, en tiempos y cantidades). Dejar enfriar.

3. Para el aderezo: licuar la pulpa de un mango con 1⁄4 taza de agua hasta conseguir una crema.

4. Mezclar los berros frescos, decorar con nueces activadas, los trozos de durazno y de palta. Sazonar y aliñar con el aderezo.