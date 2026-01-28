Ensalada de quínoa y duraznos
Rápida, fresca y simple. Esta ensalada combina los mejores ingredientes de temporada para darle un sabor veraniego a tu cocina.
Esta receta es para 2 personas.
Ingredientes:
1 puñado de nueces.
1 taza de quínoa.
2 tazas de berros frescos.
2 duraznos nectarines maduros.
1 palta.
Para el aderezo:
1 mango dulce (maduro).
1⁄2 taza de agua pura.
Preparación:
1. Activar (remojar) las nueces en agua fresca durante 16 a 24 horas. Colar el agua y reservar.
2. Activar la quínoa durante 8 a 12 horas. Colar agua de remojo y cocinarla en agua fresca (el procedimiento es muy similar al del arroz, en tiempos y cantidades). Dejar enfriar.
3. Para el aderezo: licuar la pulpa de un mango con 1⁄4 taza de agua hasta conseguir una crema.
4. Mezclar los berros frescos, decorar con nueces activadas, los trozos de durazno y de palta. Sazonar y aliñar con el aderezo.
