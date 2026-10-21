De alto riesgo: hinchas de Feyenoord provocan graves incidentes en Sevilla previo al duelo ante Betis por la Champions

La violencia ha vuelto a tomarse el fútbol europeo, nuevamente en un partido de Champions League. Así se vivió en Sevilla, tras la llegada de los adeptos del Feyenoord a la capital andaluza para medirse al Betis de Manuel Pellegrini.

El arribo de los aficionados radicales del equipo de Rotterdam provocó graves incidentes durante la madrugada del miércoles en el centro de la sureña ciudad hispana. De acuerdo con la información publicada por el Diario de Sevilla, alrededor de cincuenta seguidores del conjunto neerlandés agredió a personas sin hogar, gente que acampa en el sector de las Setas. Además, el conjunto de simpatizantes provocó una serie de destrozos en el mobiliario urbano.

Bochornosos hechos que obligaron a intervenir a los efectivos policiales, tanto nacionales como de la ciudad, para frenar los violentos episodios. Los efectivos tuvieron que detener a los hinchas en una de las principales arterias de Sevilla.

Previamente a estos enfrentamientos, varios aficionados habían golpeado a personas sin hogar que pernoctan en los soportales de una de las calles más importantes del sector urbano. Además, se produjeron enfrentamientos con personas acampadas en sectores aledaños al cono urbano.

Los incidentes se extendieron por numerosas zonas del casco histórico y alcanzaron también el entorno de la zona turística de la Alameda de Hércules. Altercados que registraron daños en contenedores de basura, ornamentaciones urbanas y otros elementos, además de desperfectos en algunos vehículos.

Partido de alto riesgo

Los sucesos se producen a solo horas del encuentro entre Betis y Feyenoord, duelo que corresponde a la tercera jornada de la Fase de Liga de la Liga de Campeones, el cual se disputa a las 16:00 horas de Chile, en el Estadio de La Cartuja de la capital andaluza.

Tras lo ocurrido, la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ya había declarado al enfrentamiento como un partido de alto riesgo, medida que se refuerza después de lo acontecido con los neerlandeses.

El conjunto de Rotterdam disponía de 3.385 entradas para sus seguidores, según la información publicada por la propia institución neerlandesa, antes de organizar la venta de las localidades. Cifra que corresponde a las entradas puestas a disposición de la hinchada visitante, pero no permite determinar cuántos seguidores viajaron finalmente a España.

Sin embargo, por el ambiente que se vive en la ciudad, la cantidad de simpatizantes sobrepasa largamente ese número, tickets que se compraron fuera de la venta formal del club visitante.

Lo incidentes

🔴⚽Los ultras del Feyenoord la lían en el Centro de Sevilla. Los fans del equipo neerlandés montaron alboroto en la Alameda de Hércules y otros puntos de la ciudad en una noche marcada por la presencia policial que marcó de cerca a los aficionados venidos desde Países Bajos para… pic.twitter.com/1OLrHsdfYF — 101tv.es Sevilla (@101TVSevilla) October 21, 2026