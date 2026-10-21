Kast acusa “jugadas políticas” de la oposición en seguridad e insiste: “Nos amarran las manos porque no nos dan las herramientas”

Hasta el Centro de Eventos Metropolitan Santiago, en Vitacura, llegó este miércoles el Presidente José Antonio Kast para participar en el XXII Encuentro Nacional del Agro (Enagro).

Allí, en un discurso que se extendió por más de 30 minutos, reforzó sus reproches contra la oposición por rechazar proyectos en materia de seguridad.

Ayer, con un tono alto, llamó a los parlamentarios a no cobrar “cuentas políticas con cargo al dolor de los chilenos”. Hoy hizo lo mismo.

“Ayer llamó la atención que levantara un poco la voz. Pero ¿cómo no voy a levantar la voz si todos queremos más seguridad? Y en eso no hay ideología posible. Si cuando hay actos de terrorismo, tenemos que combatirlos. Si cuando hay delincuencia en el campo, tenemos que combatirlos", planteó.

En esa línea, continuó: “¿Y qué pasa cuando hay un carabinero de franco y puede hacer algo? Bueno, no los tenemos suficientemente protegidos. Por eso necesitamos la ley Nain 2.0, y tenemos que avanzar rápido. Tenemos que seguir avanzando en la ley de protección y de mejoramiento de las condiciones para carabineros".

“Tenemos que explicarle una y otra vez a los parlamentarios que no pueden hacer exigencias si no tenemos las herramientas suficientes para perseguir al narcotráfico, al crimen organizado y ponerlos donde corresponde, que es en la cárcel”, reforzó.

A eso, añadió: “Tenemos que una y otra vez reconocer a nuestras fuerzas policiales porque a algunos se les olvida el daño que le hicieron a los carabineros de Chile durante momentos que vivimos de violencia extrema en nuestro país, y eso tiene que cambiar”.

Eso sí, aclaró: “Esto siempre desde el punto de vista positivo, no es una llamada de atención, no es exponerlos. Es decirles que le respondan a la ciudadanía más allá de las legítimas diferencias que podemos tener”.

“Jugadas políticas”

Siguiendo con sus reparos, el Mandatario pidió reflexión en el Senado para autorizar ampliar el plazo para detener migrantes irregulares, reforma que fue rechazada en la Cámara de Diputados. Además, recordó la controversia detrás de las ausencias de parlamentarios que acompañaron a Kast a la ONU y complicaron los votos del gobierno para visar dicha reforma en materia migratoria.

“Nos piden lo imposible. Nos dicen ‘ustedes prometen seguridad’ y nos amarran las manos porque no nos dan la posibilidad de modificar una ley que es fundamental. Tenemos que tener esa posibilidad. Y lo dije ayer, no nos pueden pasar a nosotros una factura política con cargo a nuestros ciudadanos. Eso no se hace”, reprochó.

“No se hace cuando uno llega a la Cámara de Diputados y tiene todos los votos necesarios ‚alguien cuenta y dice, ‘oye, el gobierno tiene menos votos’. Vamos a ir a la ONU a hablar de Chile y mostrar que somos capaces de llegar a la ONU transversalmente, que somos un país que se la juega para los más pobres, y si alguien hace una jugada política en la Cámara de Diputados, bueno, que responda, porque eso no se le hace a los chilenos", añadió.

“Eso es algo que los que lo hicieron van a tener que dar cuenta en algún minuto. No confundamos las cosas. Los votos estaban. Esas jugadas políticas son las que le hacen daño a la institucionalidad”, cerró.

“Gran acuerdo” en educación

No todo fue crítica eso sí. En su discurso, el Presidente también llamó a todos los sectores a tener un “gran acuerdo” en educación. Para ello destacó la decisión del gobierno de poner el enfoque en el aprendizaje de los más pequeños, recordando así la polémica por el retiro del financiamiento al programa “Yo elijo mi PC”.

“Tenemos que convencer a nuestros legisladores que hemos tenido dificultades enormes con nuestra educación. En los índices educacionales estamos por acá abajo. Hay muchos niños que en segundo básico no saben leer ni escribir ¿y se arma una discusión enorme por el tema de los computadores? Sí. Y está bien que se arme la discusión, porque al menos le vamos a empezar a poner ojo", dijo.

“¿Cuándo se había hecho una focalización del gasto público en aquellos que no marchan, en los niños? (...) Tenemos que focalizar los recursos son escasos, pero toda la discusión se arma en séptimo básico, porque viene el computador. Sí, es una gran herramienta. Tenemos que cuidarla, pero analicemos cuál ha sido el resultado. Analicemos si los niños saben leer y escribir bien. ¿Cómo podemos hacer un cambio ahí? Ustedes saben cómo hacerlo, pero hay algunos que se niegan a hacerlo”, planteó.

En ese sentido, sostuvo: “Ahí invito a todos los sectores políticos a un gran acuerdo en la educación, y el gran acuerdo no es tan complejo. Es fijarnos metas claras y precisas. Ya comenzamos la semana pasada con el proyecto Lector que impulsó la ministra de Educación. Comenzamos poniendo el foco en los pequeños, no en los que marchan, que nos lo estamos descuidando, porque no hemos restringido el tema de la gratuidad. Pero sí queremos que los recursos se usen bien y vayan a quienes hoy día más lo necesitan. El cambio generacional viene de la educación”.