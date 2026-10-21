SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast acusa “jugadas políticas” de la oposición en seguridad e insiste: “Nos amarran las manos porque no nos dan las herramientas”

    No todo fue crítica eso sí. En su discurso en Enagro 2026, el Presidente también llamó a todos los sectores a tener un “gran acuerdo” en educación. Para ello destacó la decisión del gobierno de poner el enfoque en el aprendizaje de los más pequeños, recordando así la polémica por "Yo elijo mi PC".

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    msm

    Hasta el Centro de Eventos Metropolitan Santiago, en Vitacura, llegó este miércoles el Presidente José Antonio Kast para participar en el XXII Encuentro Nacional del Agro (Enagro).

    Allí, en un discurso que se extendió por más de 30 minutos, reforzó sus reproches contra la oposición por rechazar proyectos en materia de seguridad.

    Ayer, con un tono alto, llamó a los parlamentarios a no cobrar “cuentas políticas con cargo al dolor de los chilenos”. Hoy hizo lo mismo.

    “Ayer llamó la atención que levantara un poco la voz. Pero ¿cómo no voy a levantar la voz si todos queremos más seguridad? Y en eso no hay ideología posible. Si cuando hay actos de terrorismo, tenemos que combatirlos. Si cuando hay delincuencia en el campo, tenemos que combatirlos", planteó.

    En esa línea, continuó: “¿Y qué pasa cuando hay un carabinero de franco y puede hacer algo? Bueno, no los tenemos suficientemente protegidos. Por eso necesitamos la ley Nain 2.0, y tenemos que avanzar rápido. Tenemos que seguir avanzando en la ley de protección y de mejoramiento de las condiciones para carabineros".

    “Tenemos que explicarle una y otra vez a los parlamentarios que no pueden hacer exigencias si no tenemos las herramientas suficientes para perseguir al narcotráfico, al crimen organizado y ponerlos donde corresponde, que es en la cárcel”, reforzó.

    A eso, añadió: “Tenemos que una y otra vez reconocer a nuestras fuerzas policiales porque a algunos se les olvida el daño que le hicieron a los carabineros de Chile durante momentos que vivimos de violencia extrema en nuestro país, y eso tiene que cambiar”.

    Eso sí, aclaró: “Esto siempre desde el punto de vista positivo, no es una llamada de atención, no es exponerlos. Es decirles que le respondan a la ciudadanía más allá de las legítimas diferencias que podemos tener”.

    “Jugadas políticas”

    Siguiendo con sus reparos, el Mandatario pidió reflexión en el Senado para autorizar ampliar el plazo para detener migrantes irregulares, reforma que fue rechazada en la Cámara de Diputados. Además, recordó la controversia detrás de las ausencias de parlamentarios que acompañaron a Kast a la ONU y complicaron los votos del gobierno para visar dicha reforma en materia migratoria.

    “Nos piden lo imposible. Nos dicen ‘ustedes prometen seguridad’ y nos amarran las manos porque no nos dan la posibilidad de modificar una ley que es fundamental. Tenemos que tener esa posibilidad. Y lo dije ayer, no nos pueden pasar a nosotros una factura política con cargo a nuestros ciudadanos. Eso no se hace”, reprochó.

    “No se hace cuando uno llega a la Cámara de Diputados y tiene todos los votos necesarios ‚alguien cuenta y dice, ‘oye, el gobierno tiene menos votos’. Vamos a ir a la ONU a hablar de Chile y mostrar que somos capaces de llegar a la ONU transversalmente, que somos un país que se la juega para los más pobres, y si alguien hace una jugada política en la Cámara de Diputados, bueno, que responda, porque eso no se le hace a los chilenos", añadió.

    “Eso es algo que los que lo hicieron van a tener que dar cuenta en algún minuto. No confundamos las cosas. Los votos estaban. Esas jugadas políticas son las que le hacen daño a la institucionalidad”, cerró.

    “Gran acuerdo” en educación

    No todo fue crítica eso sí. En su discurso, el Presidente también llamó a todos los sectores a tener un “gran acuerdo” en educación. Para ello destacó la decisión del gobierno de poner el enfoque en el aprendizaje de los más pequeños, recordando así la polémica por el retiro del financiamiento al programa “Yo elijo mi PC”.

    “Tenemos que convencer a nuestros legisladores que hemos tenido dificultades enormes con nuestra educación. En los índices educacionales estamos por acá abajo. Hay muchos niños que en segundo básico no saben leer ni escribir ¿y se arma una discusión enorme por el tema de los computadores? Sí. Y está bien que se arme la discusión, porque al menos le vamos a empezar a poner ojo", dijo.

    “¿Cuándo se había hecho una focalización del gasto público en aquellos que no marchan, en los niños? (...) Tenemos que focalizar los recursos son escasos, pero toda la discusión se arma en séptimo básico, porque viene el computador. Sí, es una gran herramienta. Tenemos que cuidarla, pero analicemos cuál ha sido el resultado. Analicemos si los niños saben leer y escribir bien. ¿Cómo podemos hacer un cambio ahí? Ustedes saben cómo hacerlo, pero hay algunos que se niegan a hacerlo”, planteó.

    En ese sentido, sostuvo: “Ahí invito a todos los sectores políticos a un gran acuerdo en la educación, y el gran acuerdo no es tan complejo. Es fijarnos metas claras y precisas. Ya comenzamos la semana pasada con el proyecto Lector que impulsó la ministra de Educación. Comenzamos poniendo el foco en los pequeños, no en los que marchan, que nos lo estamos descuidando, porque no hemos restringido el tema de la gratuidad. Pero sí queremos que los recursos se usen bien y vayan a quienes hoy día más lo necesitan. El cambio generacional viene de la educación”.

    Más sobre:José Antonio KastSeguridadCongreso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputados de RN presentan reforma constitucional para impedir rebaja de penas a condenados por delitos sexuales

    Senado despacha a ley proyecto que moderniza carrera de Carabineros y establece nuevos incentivos

    Cuarta Subcomisión Mixta ahora rechaza el presupuesto para los SLEP propuesto por el gobierno

    El Papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras la cirugía de cáncer de pulmón

    CMPC acuerda la venta de miles de hectáreas de bosque a J.P. Morgan Natural Capital por US$ 365 millones

    Fran Maira logra acuerdo reparatorio con familia de motociclista lesionado y obtiene autorización para grabar reality en Perú

    Lo más leído

    1.
    Las condiciones de Gonzalo Arenas para asumir como subsecretario y su debut con una nueva pauta de vocerías

    Las condiciones de Gonzalo Arenas para asumir como subsecretario y su debut con una nueva pauta de vocerías

    2.
    Gobierno fundamenta las rebajas de condena otorgadas a 56 sentenciados por abuso sexual 

    Gobierno fundamenta las rebajas de condena otorgadas a 56 sentenciados por abuso sexual 

    3.
    Mirosevic asume presidencia de Constitución tras salida de Pedro Araya y Longton da por desahuciado acuerdo administrativo

    Mirosevic asume presidencia de Constitución tras salida de Pedro Araya y Longton da por desahuciado acuerdo administrativo

    4.
    Paz Charpentier (REP): “La desaprobación del gobierno tiene que ver más con la frustración de décadas en Chile que con algo particular de la administración vigente”

    Paz Charpentier (REP): “La desaprobación del gobierno tiene que ver más con la frustración de décadas en Chile que con algo particular de la administración vigente”

    5.
    Senado despacha a ley proyecto que moderniza carrera de Carabineros y establece nuevos incentivos

    Senado despacha a ley proyecto que moderniza carrera de Carabineros y establece nuevos incentivos

    6.
    Kast confirma a Gonzalo Arenas como subsecretario General de Gobierno: se reunirá este jueves con Alvarado

    Kast confirma a Gonzalo Arenas como subsecretario General de Gobierno: se reunirá este jueves con Alvarado

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La terapia para la osteoartritis de rodilla donde el 80% reportó un alivio de dolor significativo sin cirugía

    La terapia para la osteoartritis de rodilla donde el 80% reportó un alivio de dolor significativo sin cirugía

    Lo que debes saber de Picmagluti, la primera versión genérica de Ozempic que aprobó el ISP en Chile

    Lo que debes saber de Picmagluti, la primera versión genérica de Ozempic que aprobó el ISP en Chile

    Alerta mundial por fallas de seguridad en PHP obliga a desconectar sitios web de gobiernos europeos

    Alerta mundial por fallas de seguridad en PHP obliga a desconectar sitios web de gobiernos europeos

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    Servicios

    Nueva alza de los combustibles: revisa los valores de la bencina para los próximos días

    Nueva alza de los combustibles: revisa los valores de la bencina para los próximos días

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    ¿Cuándo saldrán las listas de espera de la Admisión Escolar 2027?

    ¿Cuándo saldrán las listas de espera de la Admisión Escolar 2027?

    Diputados de RN presentan reforma constitucional para impedir rebaja de penas a condenados por delitos sexuales
    Chile

    Diputados de RN presentan reforma constitucional para impedir rebaja de penas a condenados por delitos sexuales

    Senado despacha a ley proyecto que moderniza carrera de Carabineros y establece nuevos incentivos

    Cuarta Subcomisión Mixta ahora rechaza el presupuesto para los SLEP propuesto por el gobierno

    CMPC acuerda la venta de miles de hectáreas de bosque a J.P. Morgan Natural Capital por US$ 365 millones
    Negocios

    CMPC acuerda la venta de miles de hectáreas de bosque a J.P. Morgan Natural Capital por US$ 365 millones

    Precio de las bencinas vuelve a registrar fuerte alza y el diésel sube $91,5 por litro

    Meta sufre histórico golpe en tribunales y deberá pagar multa de US$25 mil millones por engañar a usuarios en uso de sus datos

    Lo que debes saber de Picmagluti, la primera versión genérica de Ozempic que aprobó el ISP en Chile
    Tendencias

    Lo que debes saber de Picmagluti, la primera versión genérica de Ozempic que aprobó el ISP en Chile

    Continúa la lluvia de norte a sur: revisa los sectores afectados con precipitaciones

    La terapia para la osteoartritis de rodilla donde el 80% reportó un alivio de dolor significativo sin cirugía

    La ambición de Manuel Pellegrini tras otro triunfo en Champions League: “Queremos llegar más arriba”
    El Deportivo

    La ambición de Manuel Pellegrini tras otro triunfo en Champions League: “Queremos llegar más arriba”

    Se fue a camarines y lanzando la camiseta: el enojo de figura del Betis tras ser reemplazado por Pellegrini en la Champions

    “La programación continúa sin una explicación”: la UC vuelve a la carga contra la ANFP por el duelo ante Audax Italiano

    Meta deberá pagar US$25 mil millones por engañar a usuarios de Facebook sobre privacidad y uso de datos
    Tecnología

    Meta deberá pagar US$25 mil millones por engañar a usuarios de Facebook sobre privacidad y uso de datos

    PHP2Shell: ¿Están en peligro todos los sitios creados con WordPress?

    PHP2Shell: una IA descubre una falla de seguridad que amenaza a millones de sitios web en todo el mundo

    Solange Lackington encarna a un García Lorca contemporáneo en GAM
    Cultura y entretención

    Solange Lackington encarna a un García Lorca contemporáneo en GAM

    Handle with Care: cómo un lado B de George Harrison creó a Traveling Wilburys

    Baterista de Iron Maiden rechazó jugar golf con Donald Trump: “Debería ir a la cárcel”

    EE.UU. pide a su personal no esencial y sus familias que abandonen Arabia Saudita en medio de la amenaza de los hutíes
    Mundo

    EE.UU. pide a su personal no esencial y sus familias que abandonen Arabia Saudita en medio de la amenaza de los hutíes

    El Papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras la cirugía de cáncer de pulmón

    Condenan a Meta a pagar 25.000 millones de dólares a Nuevo México por engañar a los usuarios sobre la privacidad en Facebook

    Las mujeres que están reinventando la perfumería de nicho
    Paula

    Las mujeres que están reinventando la perfumería de nicho

    Ensalada Waldorf

    Hablemos de amor: aprender a amar como se ama a un gato