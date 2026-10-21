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    “Eso es decir pavadas”: el encendido debate entre Juvenal Olmos y Claudio Borghi por Messi y Maradona

    Ambos exseleccionadores chilenos animaron una fuerte controversia por la valoración de las carreras de ambos astros argentinos.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Claudio Borghi y Lionel Messi.

    Si existe algún debate de difícil (o virtualmente imposible) conclusión es la comparación de dos ídolos futbolísticos. Cada vez que se confrontan las percepciones de uno y otro, el resultado es el mismo: una discusión eterna, que no puede resolverse con parámetros objetivos. Irremediablemente, cada uno de los interlocutores antepondrá las subjetivas.

    Poner enfrente a Diego Maradona y a Lionel Messi entra perfectamente en esa dinámica. Ambos representan lo mejor que le ha entregado el fútbol argentino al mundo. Se puede afirmar con propiedad que dominaron sus respectivas épocas. Hasta ahí, precisamente dura cualquier intento de acuerdo.

    “Eso es decir pavadas”: el encendido debate entre Juvenal Olmos y Claudio Borghi por Messi y Maradona

    El problema comienza cuando hay que optar entre uno y otro. Hay muchas variables en juego. En Argentina, por ejemplo, influye fuertemente la generacional: los más jóvenes desnivelan la discusión en favor de La Pulga. Hay consideraciones futbolísticas, de palmarés y personales. Es, por cierto, al que más han visto. Las generaciones más longevas defienden al Diez. En principio, por la inolvidable campaña de 1986 y, luego, porque representa lo más genuino del futbolista argentino. Ese que se forja en el potrero, contra toda adversidad.

    La discusión llegó a Chile. Claudio Borghi y Juvenal Olmos, quienes coinciden a diario en el panel de Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, confrontaron duramente sus posiciones. Bastó una consideración del extécnico de Universidad Católica para que el Bichi explota. “Como futbolista, Maradona fue la mitad de lo que fue Messi ¿O no?“, planteó el excruzado.

    Maradona y Messi, con la Copa del Mundo.

    El Bichi, compañero de Maradona en el plantel con que consiguió su mayor gesta deportiva, no toleró la opinión. “Me voy, me voy. ¿De verdad vas a decir eso?“, le contestó.

    Olmos no se movió de su posición. “Bueno, ándate. Si no quieres debatir, ándate“, respondió. Borghi no retrocedió y contrarrestó la posición de su compañero. “No, no, eso no es debatir. Eso es decir pavadas“, estableció.

    “Messi, maravilloso; Maradona, el mejor”

    A fines de junio, en pleno Mundial, Borghi había fijado su postura. “Es evidente que, de la última parte de esta historia, es el mejor. No hay ninguna duda. Lo dicen los números, las estadísticas. Otra vez, las comparaciones son odiosas. Por ejemplo, porque Diego jugó menos mundiales. La suya era otra época: de más patadas, de un juego más duro, más fuerte. Hoy, los jugadores están un poco más protegidos, por el arbitraje y por el VAR”, planteó en una columna escrita para La Tercera.

    “De todas maneras, en los primeros partidos de este Mundial, Messi ha sido maravilloso. No se puede desconocer el nivel que muestra. Yo hago una comparación muy simple con otro deporte. Novak Djokovic es el más ganador en la historia del tenis, sin ninguna duda. Tiene todos los títulos posibles. Pero me gustaba más ver a Roger Federer”, ampliaba.

    “La disyuntiva la resuelvo así: Pelé estará siempre entre los mejores de todos los tiempos, Messi ha sido maravilloso, pero Maradona ha sido el mejor. En los números, no hay dudas, Leo queda primero, lejos. Y va a ser difícil alcanzarlo. En goles, por ejemplo, solo Mbappé, que tiene tres mundiales por jugar, puede lograrlo. Pero Diego tiene lo otro. Lo que lo transforma en inalcanzable”, establecía.

    Más sobre:Claudio BorghiJuvenal OlmosMessiMaradonaLionel MessiDiego MaradonaFútbolFútbol NacionalArgentina

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