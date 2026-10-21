Lula pone condiciones para último debate mientras se intensifica la disputa sobre presunto sesgo de Meta a favor de Bolsonaro

El senador Flávio Bolsonaro y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el debate de Band, el domingo pasado.

El próximo viernes, el senador Flávio Bolsonaro (PL) y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se enfrentarán por última vez antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en el debate de TV Globo. El último debate será transmitido en vivo, directamente desde Río de Janeiro, a partir de las 21.20.

Según información divulgada por GloboNews, el debate se dividirá en tres bloques temáticos: uno dedicado a las cinco regiones de Brasil, otro con temas elegidos por los propios candidatos y un tercero de tema libre con consideraciones finales.

El primero, organizado por la cadena Band el domingo pasado, estuvo marcado por fuertes ataques entre los candidatos presidenciales y un formato “caótico”, principalmente en el primer bloque, según analistas políticos consultados por BBC News Brasil.

1/ Pesquisa Quaest mostra que a eleição continua muito acirrada. Os dois candidatos continuam tecnicamente empatados. Nas nossas estimativas, com 95% de confiabilidade, a intenção de voto em Flávio está entre 43% e 47%. A de Lula, entre 42% e 46%. Indecisos podem chegar a 4%. pic.twitter.com/Ho6lmwaUNs — Felipe Nunes (@profFelipeNunes) October 21, 2026

A cuatro días de la segunda vuelta, la contienda entre Lula y Flávio Bolsonaro sigue siendo reñida y presenta un alto grado de imprevisibilidad. Así lo estima Felipe Nunes, CEO de Quaest, tras la publicación de una nueva encuesta del instituto este miércoles. Según él, el número de votantes indecisos se duplicó en una semana, un fenómeno que podría estar relacionado con la intensidad de los ataques y el desempeño de los candidatos durante la campaña, incluido el debate en la cadena Band.

El sondeo, encargado por TV Globo, muestra a Flávio con un 45% de la intención de voto, frente al 44 % de Lula. Dado que el margen de error es de dos puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo, los candidatos están técnicamente empatados. En la encuesta anterior, el candidato del PL tenía un 46%, mientras que el representante del PT registraba un 44%.

“Miren cómo se ha duplicado la cifra desde la semana pasada. En la ronda del miércoles pasado, el 7 % decía estar indeciso. Esta semana, en cambio, el 14 % está indeciso. Lo que ha aumentado en el electorado, en lo que respecta al voto espontáneo, es precisamente el número de indecisos”, afirmó Nunes.

Para el CEO de Quaest, el aumento podría indicar que una parte del electorado se ha alejado de las candidaturas debido al tono adoptado por las campañas. “Más personas han observado lo que ha ocurrido -la campaña negativa, los ataques, el nivel del debate- y, en realidad, están optando espontáneamente por no declarar su voto”, señaló.

Quaest: a dias do 2º turno, rejeição de Lula recua a 47% e a de Flávio vai a 52% https://t.co/r1ucFzXpug — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) October 21, 2026

El sondeo de Quaest también muestra que el 44% de los electores teme el regreso de la familia Bolsonaro al poder con una eventual victoria de Flávio Bolsonaro, mientras que el 42% piensa lo mismo ante la reelección del presidente Lula.

Es la primera vez desde el 14 de agosto que el miedo al regreso de la familia Bolsonaro supera numéricamente al de la reelección de Lula. En aquel sondeo, el 45% temía el retorno de la familia Bolsonaro al poder, mientras que el 41% sentía temor ante un nuevo mandato del petista, apunta G1.

Asimismo, la encuesta de Quaest revela que la mayoría de la población (45%) considera que la gestión de Lula es mejor que la de Jair Bolsonaro (40%). Para el 11%, ambos gobiernos fueron iguales, y el 4% no supo responder.

La ventaja a favor de Lula se sitúa fuera del margen de error, que es de dos puntos porcentuales. En la encuesta anterior, realizada hace un mes, se registró un empate en esta pregunta: 42% para cada lado. Ahora, Lula ha subido cinco puntos porcentuales, mientras que la valoración de la gestión de Bolsonaro ha oscilado a la baja, señala O Globo.

Exigencias del petista

En este escenario, Lula condicionó el debate en Globo a que Flávio Bolsonaro autorice el levantamiento de sus secretos (bancario, fiscal y telefónico). Durante un acto de campaña en Juazeiro, Bahía, este martes, el candidato del PT afirmó que “habrá debate” si su adversario presenta un documento que autorice dicha medida.

“Si él presenta un documento autorizando el levantamiento del secreto, habrá debate; porque, de lo contrario, no puede asistir al debate, ya que el presidente de la República no puede debatir con un ladrón”, declaró Lula al concluir su discurso.

La declaración se produjo después de que la defensa del presidente presentara ante el Tribunal Superior Electoral una solicitud para el levantamiento de los secretos bancario, fiscal y telefónico de Lula y de sus familiares. La medida abarca los últimos 8 años y está condicionada a la reciprocidad por parte de Flávio. El plazo para dar una respuesta es este miércoles.

Sin embargo, según la columna de Túlio Amâncio de SBT News, Flávio no aceptó el desafío. Miembros de la campaña del candidato del PL consideran que la propuesta de Lula podría ser vista como una “trampa” electoral y que no aportaría nada al debate. Los aliados de Bolsonaro creen que la medida solo serviría para alimentar las acusaciones formuladas durante la campaña. A su juicio, lo máximo que se podría hacer sería iniciar nuevas acciones o solicitar investigaciones basándose en información que ya es de dominio público, dado que se requeriría más tiempo para su análisis.

“Él propone la apertura de cuentas y el levantamiento del secreto telefónico, ¡cuando ni siquiera tiene teléfono celular! Mis cuentas siempre han estado abiertas; todo lo que poseo está declarado ante la autoridad fiscal, todo en regla”, comentó Flávio tras el debate presidencial de Band el domingo.

1/ Pesquisa Quaest mostra que a eleição continua muito acirrada. Os dois candidatos continuam tecnicamente empatados. Nas nossas estimativas, com 95% de confiabilidade, a intenção de voto em Flávio está entre 43% e 47%. A de Lula, entre 42% e 46%. Indecisos podem chegar a 4%. pic.twitter.com/Ho6lmwaUNs — Felipe Nunes (@profFelipeNunes) October 21, 2026

Pero Lula tiene más condiciones para el debate. Según CNN Brasil, el equipo de campaña del petista está conversando con TV Globo para que haya verificación de datos en el último cara a cara presidencial del viernes.

Según el senador y coordinador político de la campaña del PT, Camilo Santana, el equipo de Lula quiere que haya verificación de información durante el debate. “Nuestro equipo está conversando (con TV Globo). Queremos que así sea”, dijo Camilo. “Es fundamental que haya verificación de los hechos. En el último debate, además de no haber respondido a las preguntas, él (Flávio Bolsonaro( solo mintió al pueblo brasileño. Por eso, me parece fundamental”, opinó el senador.

La movilización para que TV Globo realice una verificación de datos en vivo durante el debate presidencial del viernes alcanzó las 791.865 firmas este miércoles. La cifra representa un aumento de 374.701 apoyos con respecto a la noche anterior, cuando la iniciativa reunía poco más de 404 mil participantes. La petición fue creada por Rafael Brito en la plataforma Change.org.

En la presentación de la iniciativa, Brito sostiene que el papel de las emisoras no debe limitarse a la transmisión de las intervenciones de los candidatos. “La prensa no puede limitarse a ofrecer micrófonos. Debe asumir su responsabilidad con la verdad”, señaló.

La revista Fórum informó que realizará verificación en tiempo real durante el debate en Globo entre Lula y Flávio Bolsonaro.

Cuestionamientos a Meta

Cinco días después de su derrota en la primera vuelta del 4 de octubre pasado, Lula pasó casi 24 horas sin poder promocionar sus publicaciones en Instagram, mientras que su oponente, el senador de extrema derecha Flávio Bolsonaro, sí pudo hacerlo.

Los abogados de Lula incluyeron este episodio en una lista de incidentes que presentaron ante el tribunal electoral y observadores internacionales como “prueba” de que Meta, la empresa propietaria de Instagram, intentaba interferir activamente en las elecciones brasileñas a favor de Bolsonaro, apunta el diario británico The Guardian.

Las redes sociales en Brasil se llenaron de denuncias por parte de simpatizantes de Lula, quienes afirmaban que su contenido había sido eliminado o que su alcance había sido restringido; al mismo tiempo, cerca de una docena de organizaciones de vigilancia y grupos de investigación publicaron informes en los que describían lo que denominaron “indicios” de que Meta podría haber favorecido la campaña del senador.

Meta calificó las acusaciones de Lula de “falsas e infundadas”, señalando que se habían producido “incidentes técnicos” que afectaron a campañas de “diferentes sectores del espectro político”.

La controversia avivó la contienda electoral entre Lula y Bolsonaro a pocos días de la segunda vuelta del próximo domingo, y cobró aún más fuerza después de que el tribunal electoral ordenara a Meta no dispensar un “trato desigual” a los candidatos.

NetLab contesta versão da Meta sobre bloqueio da conta de anúncios de Lulahttps://t.co/bvfTYzgfOj — Brasil 247 (@brasil247) October 21, 2026

El ministro Marco Aurélio Bellizze, del TSE (Tribunal Superior Electoral), solicitó un dictamen al Ministerio Público Electoral sobre el cumplimiento, por parte de Meta, de medidas de igualdad de condiciones en el proceso electoral. Estableció un plazo de 24 horas para la presentación de dicho pronunciamiento. Relator del caso, Bellizze, se reunió este martes con representantes de la empresa.

Tras cuestionamientos sobre un posible trato de favor, la gran tecnológica fue requerida para presentar, en un plazo de 24 horas, información sobre las medidas adoptadas para garantizar la igualdad en la distribución y difusión de contenidos.

A pesar de la postura oficial de la empresa, el Comité de Supervisión de Meta -que actúa de forma independiente- señaló fallas en el control de contenidos y consideró que faltó transparencia en el funcionamiento de la plataforma en Brasil, indicó CNN Brasil.

NetLab, un laboratorio de investigación sobre internet y redes sociales de la Universidad Federal de Río de Janeiro, elaboró ​​un informe que revela que Meta permitió la difusión -mediante pago- de al menos 1.600 anuncios electorales desde fuera de Brasil, una práctica prohibida por la legislación brasileña.

Débora Salles, coordinadora general de NetLab, señaló que no se identificó un sesgo político a favor de ninguna de las partes, pero afirmó que esta falla “demuestra cómo la empresa fracasa reiteradamente a la hora de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa electoral”.