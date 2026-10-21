El escueto fallo de la Corte de Santiago que mandó a Monsalve de vuelta al arresto domiciliario total

Dos páginas tiene el fallo con el que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó cambiar la cautelar del exsubsecretario Manuel Monsalve.

El lunes 19 de octubre, el tribunal de alzada capitalino escuchó tanto al fiscal José Luis Pérez Calaf, a la querellante María Elena Santibáñez y al defensor Penal Público Víctor Providel para decidir sobre la apelación que hizo la parte acusadora respecto a devolver a Monsalve al arresto domiciliario total, cuestión que había sido modificada por el Séptimo Juzgado de Garantía el 5 de octubre.

Fueron 14 días los que la exautoridad, quien se encuentra siendo investigado por los delitos de violación y abuso sexual contra una subalterna de la Subsecretaría de Interior, alcanzó a estar con arresto domiciliario nocturno.

Desde su entorno dicen que era esperable que la parte acusadora buscara revertir lo decidido sobre su cautelar. Sin embargo, dicen las mismas fuentes, les causó sorpresa que la resolución fuera tan escueta y no entregara fundamento de fondo respecto a por qué debía volver al arresto domiciliario total.

La sentencia

No es primera vez que la Corte de Santiago ordena cambiar la cautelar de Monsalve. Ya lo había hecho el 3 de agosto cuando se discutió el posible peligro de la víctima en relación a una causa paralela donde figura como imputado un sujeto uruguayo identificado como Nicolás Silva Tagliabue, quien fuera pareja de la denunciante de Monsalve.

Quien también figura como imputado en esa causa es Providel, el abogado de Monsalve. Dicha conexión de casos, ambos investigados por la Fiscalía Centro Norte, aunque con distintos fiscales, ha sido el principal argumento del Ministerio Público y la querellante para sostener el peligro de la seguridad de la víctima en cuanto al cambio de cautelar.

El Ministerio Público investiga en ese caso la supuesta intención que tuvo Silva de difundir material íntimo de la denunciante. Todo en conocimiento de Providel, bajo quien también hay una investigación sumaria abierta de la Defensoría Penal Pública. Es con ese argumento con que los acusadores han vinculado a Monsalve con el supuesto peligro en la seguridad de la víctima. Eso sí, el exsubsecretario, hasta ahora, no figura ni como imputado ni como testigo en dicha investigación.

Tal como ocurrió a inicios de agosto, en la audiencia del lunes en la Corte de Santiago el caso del uruguayo volvió a ser expuesto por los acusadores. Desde el entorno del imputado han subrayado en que Monsalve no tiene relación con la causa y que, desde que se encuentra bajo investigación penal, no ha realizado ninguna acción para contactarse con su denunciante.

Sin embargo, el reclamo de los cercanos al exsubsecretario está dado en la falta de argumentación del fallo de la corte, lo que no permite conocer cómo fue que los ministros consideraron que el acusado representa un peligro para la seguridad de la víctima.

“Se revoca la resolución de 5 de octubre pasado, dictada por el Séptimo Juzgado de Garantía de esta ciudad, por estimarse que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la víctima”, dice la sentencia que fue acordada de manera unánime por los ministros Fernando Valderrama, Christian Carvajal y el abogado integrante Luis Hernández.

Por eso es que a diferencia de la resolución de agosto, dicen las mismas fuentes, no hay una fundamentación que le permita a la defensa entender la lógica de lo resuelto .

En esa resolución, de nueve páginas y acordada por 2-1, los jueces explayaron sus razonamientos. Fue en ese texto que el magistrado Guillermo Rodríguez afirmó que “no ha existido reporte alguno de incumplimiento” de la cautelar bajo la cual estaba Monsalve y que “su cumplimiento sostenido es el antecedente que autoriza a atenuarla”. Esa vez, pese a obtener un fallo en contra del tribunal de alzada caitalino, la defensa de Monsalve destacó ese razonamiento.

La defensa de Monsalve está analizando si proceder con un nuevo recurso buscando modificar lo resuelto por la Corte de Santiago, ante lo cual procedería, explican quienes conocen de derecho penal, solo un recurso de amparo, pero de difícil tramitación considerando que la cautelar la está cumpliendo en su domicilio.