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    Experto advierte que fenómeno de El Niño podría extenderse hasta el otoño y anticipa olas de calor para el verano

    El doctor en Ciencias Atmosféricas y Meteorología indicó que las condiciones podrían favorecer nuevos episodios de lluvia durante los próximos meses, aunque con menor frecuencia.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen referencial.

    Las intensas precipitaciones que han afectado a la zona central del país durante las últimas semanas, particularmente en la Región Metropolitana, han generado preocupación por la intensidad de los sistemas meteorológicos y los efectos que podrían tener durante los próximos meses.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el doctor en Ciencias Atmosféricas y Meteorología e investigador de la Universidad de Magallanes, Jorge Carrasco, abordó las características de estos eventos, la influencia del fenómeno de El Niño y las proyecciones para el verano.

    El especialista calificó el mes de octubre como “anómalo”. “Con El Niño presente, siempre la primavera ha sido relativamente más lluviosa que lo normal, pero esta vez se le pasó la mano al tiempo, a este comportamiento”, sostuvo.

    En esa línea, explicó que las precipitaciones recientes han estado asociadas a condiciones atmosféricas más cálidas y húmedas de lo habitual, favorecidas por las elevadas temperaturas de la superficie del océano Pacífico.

    Según detalló, estas condiciones generan una mayor evaporación y disponibilidad de humedad en la atmósfera, lo que actúa como combustible para que los sistemas meteorológicos lleguen a la zona central con mayor inestabilidad e intensidad.

    Respecto de las lluvias registradas durante las últimas dos semanas, Carrasco explicó que ambos episodios presentaron características similares, aunque con diferencias importantes en los sectores donde se concentraron las precipitaciones.

    Lo que pasó ayer no es tan distinto a lo que pasó el martes 13”, afirmó, agregando que una de las principales dificultades de estos fenómenos radica en determinar exactamente dónde se desarrollarán las precipitaciones más intensas.

    En ese sentido, explicó que, a diferencia del episodio anterior que afectó a sectores precordilleranos de Las Condes, las lluvias más intensas del último sistema se habrían concentrado principalmente en el valle, lo que pudo contribuir a evitar consecuencias similares.

    El Niño podría mantenerse hasta el otoño

    Durante la entrevista, el investigador también abordó la evolución del fenómeno de El Niño, explicando que funciona como un escenario climático de fondo que puede intensificar los eventos meteorológicos que se desarrollan a escalas de tiempo más cortas.

    De acuerdo con Carrasco, las anomalías de temperatura del océano Pacífico estarían alcanzando valores excepcionalmente elevados, con proyecciones que podrían situarse entre los 3 y 3,5 grados Celsius durante noviembre y diciembre.

    En ese contexto, señaló que “en general, estaríamos con El Niño prácticamente hasta el comienzo del otoño”, indicó, aunque advirtió que las proyecciones pierden precisión a medida que aumenta el plazo considerado.

    El especialista también vinculó estas condiciones con el cambio climático. “En un planeta más cálido, como se predice hacia mediados y fines de siglo, probablemente este tipo de fenómenos van a ser quizás más normales”, sostuvo.

    Proyecciones para el verano: altas temperaturas y posibles olas de calor

    Respecto de lo que resta del año, Carrasco explicó que todavía existen condiciones para que se registren nuevos eventos de precipitación en la zona central, aunque estos podrían disminuir progresivamente en frecuencia e intensidad debido al desplazamiento estacional de los sistemas frontales hacia el sur.

    Sin embargo, advirtió que “en verano sí es muy probable que por la presencia de El Niño se den situaciones de olas de calor, que sería ya el objetivo de impacto que nos afectaría durante el verano”.

    Pese a este escenario, el investigador aclaró que las altas temperaturas no necesariamente implican un incremento automático de los incendios forestales, debido a que existen otros factores que influyen en su propagación.

    Más sobre:Desde la RedacciónMeteorologíaUniversidad de MagallanesPrecipitacionesLluvias

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