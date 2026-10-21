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    SpaceX gana más de US$ 150.000 millones en valor bursátil en un solo día tras resultados e idea de Musk de fusionarla con Tesla

    “Creo que combinar las compañías tiene muchos méritos, ya que prácticamente estamos en la singularidad de la superinteligencia", dijo el empresario. La acción cerró con un fuerte salto de 7,8% al cierre de Wall Street.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Elon Musk

    Las acciones de SpaceX subieron con fuerza este miércoles, luego de que la compañía reportara un fuerte crecimiento de sus ingresos en el tercer trimestre y que su dueño, Elon Musk, planteara la posibilidad de fusionarla con Tesla, lo que a su vez sería la mayor operación de la historia.

    Los títulos de la firma cerraron en US$ 159,31, lo que supone un alza de 7,79% en relación al cierre de ayer. Sin embargo, las acciones llegaron a subir más de 10% durante la jornada, hasta un máximo intradía de US$ 166,10.

    El aumento supone un incremento en torno a US$ 157.000 millones en capitalización bursátil en un solo día. Con este resultado, la empresa alcanza los US$ 2,1 billones en market cap, ubicándose en el séptimo lugar entre las empresas más valiosas del mundo.

    Gracias al salto de hoy, SpaceX sube 6,21% desde su estreno en bolsa el pasado 12 de junio.

    Uno de los grandes motores del alza fueron sus estados financieros. La firma informó el martes ingresos por US$ 14.600 millones en el período, un alza de 161% respecto del mismo lapso del año anterior. La cifra superó los US$ 12.720 millones que anticipaba el consenso de analistas recopilado por LSEG.

    El Falcon Heavy rocket de SpaceX Joe Skipper

    Su resultado operacional llegó a US$ 2.800 millones, mientras que la utilidad neta alcanzó US$ 4.400 millones, frente a una pérdida neta de US$ 1.050 millones en igual trimestre de 2025.

    En tanto la ganancia por acción fue de US$0,35 más del doble que los $0,15 que esperaba el mercado.

    “Hemos tenido otro trimestre sólido en el tercer trimestre. Los ingresos crecieron un impresionante 161% interanual, impulsados ​​por el continuo dinamismo en Conectividad y un claro punto de inflexión en nuestro negocio de Super Inteligencia”, dijo el director financiero de SpaceX, Bret Johnsen, en el comunicado de resultados.

    Johnsen atribuyó los buenos resultados a los ingresos recurrentes de su negocio de internet por satélite, Starlink , y a la importante expansión de su infraestructura Super Intelligence (SI).

    Este año, la compañía se ha adentrado en el campo de la inteligencia artificial, a la que ahora denomina SI. Este segmento es su unidad de negocio más importante, con ingresos que se han multiplicado por nueve, pasando de US$ 813 millones en el mismo trimestre del año anterior a US$ 7.560 millones.

    Tesla y SpaceX podrían realizar la mayor fusión de la historia.

    Comités para estudiar la fusión

    En la conferencia con analistas, Musk dijo que evalúa una combinación con Tesla y que los directorios de ambas compañías crearon comités específicos para discutir una consolidación.

    “Creo que combinar las compañías tiene muchos méritos, ya que prácticamente estamos en la singularidad de la superinteligencia, y hay mucho que ganar con la cooperación”, afirmó el empresario.

    En base a la información disponible, los actuales accionistas de Tesla recibirían acciones de SpaceX a cambio de las que tienen hoy, aunque ambas empresas tendrían que negociar cuántas se entregarían por cada acción de Tesla.

    Un reporte de XTB sobre este negocio indica que Tesla aportaría su negocio de vehículos eléctricos y el desarrollo de robots, mientras que SpaceX sumaría sus centros de datos, la red satelital Starlink y sus operaciones espaciales.

    “Musk sostiene que la unión permitiría aprovechar mejor el trabajo de ambas compañías en inteligencia artificial, chips y robótica, una colaboración que ya existe en Terafab, un proyecto conjunto para fabricar chips”, dijo la plataforma de inversiones.

    El empresario de origen sudafricano, la persona más rica del mundo al día de hoy, es accionista de ambas compañías. De acuerdo a estimaciones sobre las acciones en circulación y sin considerar opciones no ejercidas, Musk tiene una participación cercana al 46,1% en SpaceX y al 17,7% en Tesla.

    En SpaceX, además, las acciones clase B le permiten concentrar aproximadamente el 83,8% de los votos, por lo que su control sobre la compañía es considerablemente mayor que su participación económica.

    Las acciones de Tesla, por su parte, se despidieron de la sesión con un sólido incremento de 3,41% y, al cierre de esta edición, subían más de 1% en las operaciones fuera de rueda tras conocer los resultados corporativos.

    Más sobre:TeslaSpaceXM&APulsoIAResultados de empresas

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