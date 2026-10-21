Quiroz defiende los ajustes fiscales y advierte que los estados de bienestar sin límite “terminan como Francia”

El ministro de Hacienda no pierde el optimismo. Pese al complejo 2026, en que la actividad económica del país tendrá un crecimiento prácticamente nulo y con un mercado laboral con casi un millón de personas desocupadas, Jorge Quiroz mantiene las metas que se fijó al inicio del gobierno.

En el marco de su exposición en el Encuentro Nacional del Agro (Enagro), el secretario de Estado ratificó que las expectativas de Hacienda son terminar la administración de José Antonio Kast con un crecimiento tendencial de 4%, una tasa de desempleo de 6,5% y un déficit estructural de 1,5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

“ Todo el mundo dice que es imposible o muy difícil . Quiero también decirles que nos decían que era imposible ordenar las cuentas fiscales”, dijo Quiroz en el evento que congregó a empresarios del mundo del agro y al propio Presidente Kast.

Buena parte de su reflexión sobre la economía la sustentó en la importancia del cuidado del gasto público, en el contexto de la actual estrechez fiscal, y de los roces que, admitió, ha tenido ante el cierre de algunos programas.

“Cuando el gasto se descontrola, se descontrola también el orden social y las funciones básicas que tiene que cumplir el sistema público”, afirmó.

El Estado de bienestar

El jefe de la billetera fiscal señaló que el equipo económico está haciendo esfuerzos por dar un equilibrio a las finanzas públicas, en un escenario en donde la megarreforma que empuja la administración bajó los impuestos a las empresas, lo que se traduce en menores ingresos fiscales.

Las protestas en Francia.

Con ese telón de fondo, Quiroz hizo una reflexión donde usó como ejemplo los problemas en torno a los estados de bienestar, y particularmente la crisis fiscal que vive Francia.

“No podemos bajar los impuestos (...) y al mismo tiempo no ordenar las finanzas públicas. Y lo que ocurre cuando los estados de bienestar crecen sin límites (en su gasto), (es que) terminan como hoy en día estamos viendo en la televisión. Terminan como Francia, que gasta un 50% del PIB y que no es suficiente, porque se genera una cultura en donde todo se espera que lo dé el Estado ”, comentó el titular de Hacienda, generando aplausos del público presente.

Minería

Quiroz también expuso sobre las complejidades que ha enfrentado la actividad económica este año, apuntando su análisis hacia la actividad minera que, anticipó, caerá entre 8% y 9% en 2026.

“En un país minero como Chile, cuando la minería cae un 8 a 9% es muy difícil tener una rápida reacción”, manifestó.

Jorge Quiroz dijo que la minería caería entre 8% y 9% este año. ©Claudio Pérez

Y en esa materia, aseguró que este desempeño se explica, fundamentalmente, por un relato que generó una paralización de las inversiones.

“No es por culpa de las estrellas ni de la ley del mineral que hoy día la minería esté produciendo 10% menos que el año pasado. Es a causa de que hace 7 años había gente que salía y decía que había que renacionalizar el cobre. Cómo esperar que haya inversiones en esas condiciones”, indicó Quiroz, sumando también el royalty a la minería.