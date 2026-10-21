Ministro Arrau destaca operativo nacional de fiscalización de migrantes: “Chile tiene la necesidad de poner orden”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó durante la mañana de este miércoles, un operativo de fiscalización de extranjeros a nivel nacional apuntando que “Chile tiene la necesidad de poner orden”.

Según apuntó Arrau, “ese orden significa que, en primer lugar, sepamos quiénes están dentro de nuestro territorio nacional, algo que es bastante básico y obvio, y por eso es fundamental este tipo de operativos”.

En la misma línea, destacó que “es algo mucho más amplio. Cuando hablamos de poner orden, uno es custodiar mejor nuestras fronteras y por eso cuando decimos que este año tenemos un 80% menos de ingresos irregulares, va en función de esto mismo. Que el flujo de ingresos de nuestro país sea legal, sea ordenado y sea por las fronteras”.

De igual forma, el ministro destacó la agenda legislativa en materia de migrantes, valorando la reciente aprobación del proyecto que busca facilitar las expulsiones administrativas de extranjeros irregulares.

“Nos permite ingresar a las viviendas a buscar a las personas para materializar las expulsiones, eso con una autorización judicial, por supuesto. Eso es un cambio enorme respecto a lo que tenemos hoy día”, destacó.

A su vez señaló que insistirán en el proyecto que busca ampliar el plazo de detención de los migrantes irregulares.

“Esperamos insistir con ese proyecto de ley y yo creo que la próxima semana ya estará en tabla para poder avanzar en un plazo mayor a 5 días, que sería el siguiente escollo a superar para poder avanzar más rápido de lo que hacemos hoy día”, mencionó.

Las cifras que dejó el operativo

El operativo, realizado las jornadas del 19 y 20 de octubre, involucró el despliegue de más de 1.000 funcionarios de la Policía de Investigaciones en distintas regiones del país, los cuales controlaron a más de 2 mil extranjeros.

De acuerdo a lo que señaló el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, “Lo importante es tener un control y un registro, y una ubicación de todos los extranjeros que están en Chile, en particular de aquellos que tienen ingreso regular”.

Según explicó Cerna, de los controlados “347 estaban en condición irregular, y 139 por ingreso por paso no habilitado. De ellos, a 27 se les notificó la expulsión ya decretada, y 39 tenían expulsión notificada, y fueron detenidos y traídos a la dependencia institucional para hacer el proceso respectivo de extradición”.

Además detalló que de los 347, 223 de nacionalidad venezolana, 40 de nacionalidad colombiana,7 peruanos, y los otros 77 de diferentes nacionalidades.

Finalmente, según explicó Cerna, “en Chile no tiene cabida el extranjero que está en forma irregular, no tiene permanencia que está en forma irregular, y agotaremos todas las instancias para que así sea”.

Estado de excepción en la Macrozona Sur

El ministro Arrau, además abordó la renovación del estado de excepción en la Macrozona Sur señalando que es una medida necesaria para mantener la seguridad en la zona

Según apuntó “nosotros estimamos que es una medida fundamental la presencia del Ejército, la coordinación del Jefe de la Defensa, trabajando codo a codo con la Policía de Investigación y Carabineros de Chile y el Ministerio Público”.

De acuerdo a lo que explicó, “¿Podemos hoy día quitar algún nivel de resguardo en la región? La opinión del Gobierno es que no, pero sí tenemos que avanzar en otras materias, como cuál es la normalización de la actividad económica y social en ciertas comunas que todavía se ven afectadas por la incertidumbre y el temor al cual se han visto sometidas durante muchos años".