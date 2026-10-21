Tribunal designa liquidador para avanzar en la quiebra de la matriz del Club de la Unión

“Señor Corredor: Adjunto a la presente sírvase recibir Resolución Exenta N° 11.565, de fecha 20 de octubre de 2026, mediante la cual la Comisión para el Mercado Financiero suspende provisionalmente la cotización y transacción de los valores de Unión Inmobiliaria S.A. , mientras se mantenga el estado de insolvencia de dicha entidad”.

Con esa comunicación, este martes la Bolsa de Santiago informó a las intermediarias la suspensión de las cotizaciones de las acciones del Club de la Unión, y también del avanzado proceso de liquidación.

El lunes el 21° Juzgado Civil de Santiago dictó la liquidación forzosa de Unión Inmobiliaria, matriz de la Corporación Club de la Unión, y designó como liquidador a Nelson Machuca.

En su resolución, el tribunal dictaminó que el liquidador “deberá incautar todos los bienes del deudor, sus libros y documentos bajo inventario, quien para estos efectos podrá exigir de Carabineros de Chile, el auxilio de la fuerza pública”.

A fines del año pasado, Unión Inmobiliaria concurrió al Tribunal Constitucional para de Chile para intentar frenar su declaración de quiebra, argumentando que se estaban vulnerando sus garantías constitucionales de defensa tras una polémica resolución judicial. El TC acogió a trámite el recurso y congeló temporalmente la quiebra, pero en agosto de este año rechazó el recurso de Unión Inmobiliaria, reactivándose el proceso de liquidación.

El proceso inició en febrero de 2024, cuando dos exfuncionarios interponen una demanda ante el 14º Juzgado Civil de Santiago solicitando declarar la quiebra de la Corporación Club de la Unión por una deuda inicial de $180 millones, ye en mayo del 2025 se decretó formalmente la quiebra de la Corporación Club de la Unión.

El 30 de octubre de ese año, un grupo de 29 trabajadores y extrabajadores del club interpuso una demanda de liquidación forzosa en contra de Unión Inmobiliaria S.A, propietaria del histórico edificio de la Alameda, ante el 21º Juzgado Civil de Santiago por un crédito laboral impago de $1.384.799.014

Al cierre de junio de este año, los estados financieros de Unión Inmobiliaria revelan activos por $225 millones, y pasivos corrientes por $156 millones. Sus ganancias, entre enero y junio de este ejercicio, suman $15,8 millones.

El 29 de enero de este año, el liquidador de la quiebra del Club de La Unión procedió a la incautación de los bienes del histórico inmueble, lo que incluye una importante colección de arte.

La lista de bienes incautados está compuesta por un total de 502 artículos. Los bienes esenciales para el giro de Unión Inmobiliaria, la sociedad propietaria de los activos e inmueble histórico donde opera la corporación Club de la Unión en Santiago, alcanzan un total de $29.806.340.358. De esta cifra, el inmueble situado en la esquina nororiente de la Alameda Bernardo O’Higgins y la calle Bandera tiene una valoración individual de $26.045.195.355.