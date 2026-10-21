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    BCI y Scotiabank piden la quiebra del segundo mayor importador de bicicletas por incumplir pagos en reorganización

    Dos bancos de la plaza buscan declarar la liquidación forzosa de MRK Imports. Ambos acusan que la firma fundada por Mauricio Kishinevsky Rosental ha imcumplido su acuerdo de reorganización.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    MKR. Av. Padre Hurtado Nte 1278, 7570190 Vitacura, Región Metropolitana.

    Pese a sus sesenta años de historia y a ser el segundo mayor importador de bicicletas del país, solo por detrás de Andes Industrial Limitada, de la familia Gelfenstein, MRK está hoy al borde de la quiebra. Actualmente, la empresa está bajo el mando de Daniel y Marcos Kishinevsky, nietos del fundador Mauricio Kishinevsky Rosental.

    El pasado 2 de agosto, Banco de Crédito e Inversiones (BCI), solicitó al 30° Juzgado Civil de Santiago declarar la liquidación forzosa de MKR. En su presentación, la entidad financiera ligada a la familia Yarur, argumentó que la firma adeuda al banco $1.403 millones.

    “El mal estado de los negocios ha ido empeorando en el tiempo, sin tener ninguna solución cierta para el pago de los créditos (sea intereses o capital) conforme a lo propuesto y acordado”, sostuvo.

    “Se nos ha indicado en diversas oportunidades que la Empresa está en la búsqueda de un inversionista que inyecte capital a la sociedad, pague la mora adeudada y pueda seguir con su giro y cumpliendo sus compromisos, lo que fue ratificado en la última de las comisiones, indicándonos incluso que ese inversionista ya existía y se contactarían con los diversos acreedores a efectos de presentar el plan de pago de lo adeudado y mostrar la viabilidad de la empresa en un futuro próximo. A la fecha, nada de ello ha sucedido”, agregó.

    BCI a través de una declaración por escrito a Pulso explicó que “Como parte de un procedimiento de Acuerdo de Reorganización Judicial y dado el no pago de ciertas obligaciones por parte de la empresa deudora, Bci ha solicitado se declare su incumplimiento”.

    Sin embargo, “Bci ha tenido en el tiempo y mantiene su disposición a analizar, en conjunto con todos los acreedores y siempre apegado a la legislación vigente, nuevas propuestas de pago de MRK que den viabilidad a la empresa”.

    Posteriormente, el 2 de octubre, también Scotiabank interpuso una demanda en la que exige declarar “el incumplimiento del acuerdo de reorganización concursal”, solicitando el nombramiento de Ximena Vera como liquidadora titular del proceso.

    En su demanda, el banco de capitales canadienses señaló que “el incumplimiento del acuerdo, certificado por el internventor, está dado por el no pago de las cuotas a acreedores, lo que se encuentra incumplido desde el día 10 de enero de 2026, fecha en la que no se realizó el pago de los intereses devengados entre los meses de junio y diciembre de 2025 a los acreedores valistas bancarios y al acreedor garantizado”.

    “Procede acoger la presente demanda en todas sus partes declarándose en definitiva el incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial aprobado el 7 de julio de 2025, y se dicte la Resolución de Liquidación de la Empresa Deudora según lo dispuesto en el artículo 100 de Ley N°20.720”, acotó el banco.

    “MKR cuenta con bodegas propias en Santiago con más de 3.000 productos en stock permanente, representaciones exclusivas de SRAM, Leatt, Mondraker, RockShox, SMITH y más de 20 marcas líderes, hoy somos el referente indiscutido del sector mayorista de bicicletas y accesorios en Chile. Despacho a todo el país — desde Arica a Punta Arenas”, consigna la empresa en su página web.

    El 9 de junio de 2025, la junta de acreedores de MKR aprobó un acuerdo de reorganización concursal de los pasivos de la compañía. En dicho proceso, la firma contó con la asesoría legal del abogado Nelson Contador, pero el plan no resultó.

    Los problemas se acrecentaron a inicios de este año. En enero, el veedor Patricio Jamarme envió un correo electrónico al entonces superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, comunicándole que la empresa “no ha cumplido con el pago de las cuotas a los respectivos acreedores”.

    Al momento de establecerse el Acuerdo de Reorganización Judicial (ARJ), el escenario de pasivos de la compañía era más abultado que el actual, con una deuda total que ascendía a $9.166 millones. De esa cifra, $7.504 millones correspondían a deuda financiera y $1.662 millones a compromisos con proveedores.

    En el ámbito bancario, la mayor exposición al inicio del proceso se concentraba en Scotiabank, con una acreencia de $2.494 millones, seguido de Banco BCI, con $1.424 millones, y Banco Itaú, con $1.147 millones. Otros acreedores financieros en esa etapa eran Banco Chile ($705 millones), Banco Estado ($668 millones), Santander ($635 millones), Security ($342 millones) y Banco Internacional ($90 millones).

    Cambios

    A raíz de las dificultades para cumplir con el acuerdo, los propietarios de MKR contactaron a Ernesto Solís, socio y director ejecutivo de Fix Partners, firma que se encarga de asesorar a empresas en insolvencia para evitar la liquidación.

    Solís es presidente de TMA Chile, rama local de la Turnaround Management Association, asociación de profesionales vinculados al mundo de la insolvencia y la reestructuración de empresas en crisis (distressed). En este ámbito, Solís ha liderado múltiples procesos de reorganización judicial en Chile.

    A su vez, en mayo se sumó al equipo Myriam Barahona, socia del estudio Morales & Besa, quien estuvo a cargo del segundo plan de reorganización de Enjoy.

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