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    Política

    Gobierno insistirá en proyecto que amplía detención de migrantes irregulares y espera llevarlo a tabla del Senado la próxima semana

    “Es probable que la próxima semana ya estará en tabla para poder avanzar en un plazo mayor a cinco días, que sería el siguiente escollo a superar para poder avanzar más rápido de lo que hacemos hoy día”, adelantó el titular de Seguridad esta mañana.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Dedvi Missene

    Este miércoles, el Presidente José Antonio Kast hizo un llamado al Senado a realizar una “reflexión profunda” para avanzar en la reforma que busca ampliar el plazo de detención de migrantes irregulares, iniciativa que fue rechazada hace un mes en la Cámara de Diputados y que ahora el gobierno busca reponer a través de la Cámara Alta.

    El proyecto, impulsado por el Ejecutivo, requería un quórum de 4/7 para su aprobación, equivalente a 89 votos en la Cámara. Sin embargo, la iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, por lo que no logró el respaldo necesario y terminó siendo rechazada.

    Ese revés en la agenda de seguridad del gobierno es el que ahora La Moneda busca revertir. En ese contexto, el Mandatario ha insistido en la necesidad de que el Congreso respalde las medidas impulsadas por el Ejecutivo en esta materia.

    “Necesitamos que el Senado nos autorice a ampliar los cinco días que tenemos para detener, retener y expulsar a un inmigrante irregular”, sostuvo Kast durante su participación en el Encuentro Nacional del Agro (Enagro).

    En la misma línea, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, afirmó este miércoles que el gobierno insistirá con la iniciativa y adelantó que el proyecto podría ponerse en tabla durante la próxima semana.

    “Es probable que la próxima semana ya estará en tabla para poder avanzar en un plazo mayor a cinco días, que sería el siguiente escollo a superar para poder avanzar más rápido de lo que hacemos hoy día”, señaló en un operativo de fiscalización de extranjeros a nivel nacional.

    En ese mismo sentido, a pocas horas del rechazo de la iniciativa, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, sostuvo que la ampliación del plazo de detención es fundamental para la política migratoria del Ejecutivo. Como argumento, apuntó a la falta de control fronterizo y a la acumulación de órdenes de expulsión que no han sido ejecutadas.

    “Quiero señalar que esta ampliación del plazo para la expulsión de inmigrantes irregulares es fundamental en la política migratoria, porque aquí no debemos olvidar que durante mucho tiempo la falta de control en las fronteras, la porosidad de las mismas, hizo que ingresaran a nuestro país muchos inmigrantes irregulares. Y tal es así que, al llegar al Ministerio del Interior, me encontré con más de 40 mil decretos de expulsión sin ejecutarse”, señaló.

    ¿Qué pasará en el Congreso?

    La posibilidad de que la iniciativa sea discutida la próxima semana, ya sea en la Sala del Senado o en la Comisión de Constitución, dependerá de la decisión de Vlado Mirosevic (PL), quien fue elegido este miércoles como nuevo presidente de dicha instancia legislativa.

    Su elección se produjo tras el polémico reemplazo del senador Pedro Araya (PPD), decisión adoptada por el comité del Socialismo Democrático.

    Pablo Vásquez R.

    De todas formas, si Mirosevic opta por no poner el proyecto en votación, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), también tendrá la facultad de incluirlo en la tabla.

    Desde el Congreso, en tanto, señalan que, hasta ahora, la iniciativa sí sería puesta en tabla durante la próxima semana.

    Más sobre:GobiernoSeguridadSenadoMigrantes

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