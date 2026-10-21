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    Política

    Boric vuelve a emplazar al progresismo para recuperar las mayorías: “Tenemos que convencer a quienes piensan distinto”

    El exmandatario realizó este llamado en el marco de su participación en la celebración del 120 aniversario de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh).

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El expresidente Gabriel Boric hizo un nuevo llamado a la izquierda y a todos los sectores del progresismo a volver a ser mayoría en el país.

    El exmandatario realizó este emplazamiento en el marco de su participación en la celebración del 120 aniversario de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh).

    En la oportunidad, se hizo el lanzamiento del nuevo sitio web del Archivo FECh y la presentación del fotolibro “FECh 120 años: una historia en portadas”.

    El frenteamplista -que lideró la FECh en 2011-2012- fue parte de un conversatorio sobre el rol del estudiantado, junto a Marisol Prado, presidenta de la federación en el periodo 1997-1998, siendo primera la mujer en dirigir la organización. La conversación fue moderada por Monserrat Lagos, actual vicepresidenta de la FECh.

    El expresidente de la Republica, Gabriel Boric, participa en la ceremonia de conmemoración de los 120 años de historia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En su alocución, que se extendió por 11 minutos, el ex jefe de Estado reflexionó sobre la actual composición política en el paqís.

    “Chile no es un país en donde el 100% de las personas sea de izquierda. Y de hecho, hoy día la izquierda no es mayoría en Chile. No somos mayoría en Chile. Y para volver a ser mayoría tenemos que lograr hablar con los distintos”, dijo.

    Boric señaló que “siempre se ha dicho que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile es una suerte de réplica de lo que sucede en el país. O que las elecciones de la FECh eran una réplica de lo que sucedía en el país. Eso no va a ser posible si es que no somos capaces de valorar, incentivar la diversidad y la disputa política en buena lid con quienes piensan distinto”.

    “Tenemos que levantar la mirada y darnos cuenta que el debate en Chile está también yendo por otra parte (...) Me parece importante recordarlo, porque quienes estamos acá, hoy día en esta sala, todos de una u otra manera tenemos alguna vocación de debate público, y no perdamos de vista que para volver a ser mayoría en Chile tenemos que convencer a quienes piensan distinto a nosotros”, remarcó.

    Otros llamados

    Este emplazamiento del frenteamplista a su sector no es nuevo. Es un llamado en el que ha insistido desde que abandonó La Moneda el 11 de marzo pasado, para dar paso al gobierno de José Antonio Kast.

    Lo hizo, por ejemplo, a inicios de octubre, en su participación en el Festival de la Memoria, donde abordó la derrota electoral del progresismo y en que aseguró que existen condiciones para volver a ser mayoría.

    “No nos olvidemos, compañeros y compañeras, que la última elección perdimos y por mucho, y que, por lo tanto, es también nuestro deber revisar en qué estamos fallando para llegar a las grandes mayorías de este país”, señaló.

    Y sostuvo que “tenemos que hacernos cargo de que en este momento, en Chile, o por lo menos en la última elección, no fuimos mayoría, pero tenemos todas las condiciones para volver a hacerlo y lo seremos”.

    En un tono similar ya se había referido a mediados de agosto, cuando apuntó que “junto con volver a los espacios de base para escuchar, trabajar y aprender con el pueblo que pretendemos representar puede que no sea pop ni genere réditos en el corto plazo, pero es esencial si queremos volver a ser mayoría. Seguiremos en esa senda”.

    Más sobre:Gabriel BoricFECHUniversidad de ChileFederación de Estudiantes de la Universidad de ChilePolíticaOposiciónIzquierdaProgresismo

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