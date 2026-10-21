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    Política

    Arenas debuta como vocero de gobierno y lanza dardo contra Boric: “Para aportar hay que dar soluciones más que críticas”

    El nuevo vocero destacó que cuenta con el respaldo del Presidente y del biministro Claudio Alvarado en medio de las críticas al diseño comunicacional de La Moneda.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Pasadas las 13.00 horas de este miércoles, el nuevo subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas, hizo su debut como vocero de gobierno.

    Tras la salida de José Francisco Lagos, el exdiputado -antes UDI, ahora independiente-enfrentó por primera vez a los medios desde el Palacio de La Moneda.

    Allí fue inquirido por las críticas que han surgido desde el mismo oficialismo enfocadas en que se necesita un ministro vocero más que un subsecretario.

    “Lo importante para que algún vocero tenga peso es contar con el respaldo del Presidente de la República y en este caso también con el respaldo del biministro Claudio Alvarado, ese respaldo lo tengo, los conozco, al Presidente hace cerca de 30 años, al biministro Alvarado cerca de 20 años, compartimos en la Cámara de Diputados los tres y por lo tanto tengo plena confianza”, contestó.

    Luego, al ser consultado sobre el rol que deben tener los expresidentes, considerando las críticas de Gabriel Boric en contra del gobierno, zanjó: “A mí me gusta mucho la historia política y sobre todo la historia política del siglo XIX en Chile con nuestras tradiciones republicanas y siempre la autoridad presidencial ha sido una autoridad que trata de ponerse por sobre el bien y el mal, por sobre los intereses de partidos y ser el gran guardián del bien común. Así fue pensada la figura del presidente de la República en Chile, y la figura del expresidente no debería ser menos”.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Con la experiencia de gobierno que acumulan debería tener quizás un trato más diferente con sus sucesores en el sentido de si tiene algo que aportar, que por supuesto puede ser muy valioso por toda su experiencia de gobierno, se hace ojalá hablando con las autoridades que corresponden en el Palacio de la Moneda, dando soluciones más que simplemente críticas como si fuera un parlamentario o alguien que está en un proceso de campaña política”, agregó.

    “Yo creo que en ese sentido la figura de los expresidentes también cumplen un rol republicano y ojalá todos los expresidentes cumplieran con ese rol”, cerró.

    Más sobre:SegegobGonzalo ArenasGobiernoSubsecretario

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