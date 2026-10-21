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    Alcaldesa de Las Condes llama a fortalecer manejo de quebradas y prevención: “Nadie ha tomado el sartén por el mango”

    “Somos un país cordillerano y no hemos sido capaces de establecer una institucionalidad que responda a esa realidad”, advirtió Catalina San Martín.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Tras hacer un balance de las medidas implementadas durante la alerta roja decretada en la Región Metropolitana, en el marco del sistema frontal, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, destacó el trabajo preventivo del municipio e insistió en la necesidad de avanzar hacia una política de Estado para enfrentar los riesgos asociados a la geografía del país y los fenómenos climáticos.

    “Nosotros nos preparamos y convocamos una mesa técnica, de la que pudimos sacar rápidamente aprendizajes para enfrentar estas lluvias”, destacó la alcaldesa la mañana de este miércoles.

    Trabajo con CR2

    La autoridad señaló que tras el aluvión que afectó la comuna el pasado 8 de octubre y ante el riesgo de otra emergencia similar, coordinaron un trabajo con el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) de la Universidad de Chile, con estudiantes de magíster que monitorearon en tiempo real el comportamiento de las nubes convectivas y sus cargas de lluvia.

    “Esa información también nos permitió identificar y visualizar distintos puntos críticos de la comuna”, explicó la alcaldesa en relación a las lluvias de este martes.

    San Martín precisó que durante las 19.00 y 22.00 horas cayeron 16 milímetros de agua en la comuna, generando afectación en cinco viviendas.

    “Gracias a que nuestras máquinas estuvieron trabajando toda la noche, sin parar, evitamos desbordes que podrían haber tenido consecuencias importantes. Estuvimos a punto de que se desbordara el sector de Álvaro del Portillo, pero el trabajo de nuestros equipos y funcionarios permitió evitarlo. Lo mismo ocurrió en Francisco Bulnes con Quebrada Honda, donde nuestra maquinaria trabajó durante toda la noche para mantener despejado el sector”, destacó la autoridad comunal.

    “Los aluviones no son algo nuevo”

    Consultada por las críticas al trabajo del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la alcaldesa sostuvo que el problema va más allá de un organismo en particular y apuntó a la falta de una institucionalidad robusta y coordinada para abordar emergencias como las que han tenido que enfrentar estas semanas.

    “Más que criticar al MOP propiamente tal, lo que he planteado varias veces es que aquí nadie ha tomado el sartén por el mango. Este es un problema de Estado. Los aluviones no son algo nuevo, pero no hemos sido capaces de tomar una decisión como país y establecer una institucionalidad única, realmente fortalecida, que concentre la información y permita generar medidas efectivas de prevención”, enfatizó.

    En esa línea, hizo ver que el país debe tener en este tema una mirada similar a la que se tiene respecto a los riesgos que representan los tsunamis y los terremotos.

    “Somos un país cordillerano y no hemos sido capaces de establecer una institucionalidad que responda a esa realidad”, planteó la jefa comunal.

    Suspensión de clases

    San Martín también reiteró sus reparos a la decisión del Ministerio de Educación de normalizar las clases, considerando la alerta roja vigente por riesgo de remociones en masa.

    “Estamos con una alerta roja por peligro de remoción en masa y con un perímetro de seguridad que se decretó precisamente para resguardar la vida de las personas. Lo que necesito como alcaldesa, y probablemente lo que necesitan todos los alcaldes del país, son certezas y claridad ¿Cómo vamos a retomar las clases mientras existe una alerta roja por riesgo de remoción en masa? Hay dos organismos del Estado entregando información que no se condice, y eso genera incertidumbre”, sostuvo.

    La alcaldesa puntualizó que las clases no fueron suspendidas en Las Condes, pero que el municipio debió flexibilizar el perímetro de seguridad en la zona del aluvión de hace dos semanas para permitir el ingreso de apoderados y facilitar que los estudiantes pudieran llegar a sus establecimientos educacionales.

    Más sobre:Las CondesLluviasQuebradasAluviónEmergenciaCatalina San Martín

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