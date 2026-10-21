Dónde y a qué hora ver al Montreal de Alexis Sánchez vs. Forge en la final del Campeonato Canadiense
El elenco norteamericano donde milita el Niño Maravilla va por el título del certamen.
Alexis Sánchez va por su primer título en Norteamérica. El Montreal enfrenta a Forge en la final del Campeonato Canadiense.
El equipo de Philippe Eullaffroy va por el sexto trofeo de su historia en este certamen. El Niño Maravilla busca su consagración 22.
Cuándo ver al Montreal de Alexis Sánchez vs. Forge en la final del Campeonato Canadiense
El encuentro entre el Montreal de Alexis Sánchez vs. Forge en la final del Campeonato Canadiense está pactado para las 20 horas este miércoles 21 de octubre.
Dónde ver el Montreal de Alexis Sánchez vs. Forge en la final del Campeonato Canadiense
El encuentro entre Montreal de Alexis Sánchez vs. Forge en la final del Campeonato Canadiense se podrá ver vía streaming vía OneSoccer.
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