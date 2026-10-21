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    El ensayista Xavier Nueno gana el 54.º Premio Anagrama de Ensayo con una dura crítica al monopolio de la IA

    Con la obra "La revuelta de los copistas", el autor barcelonés desmonta el mito del conocimiento algorítmico y denuncia la privatización del saber universal. El libro llegará a España este 21 de octubre y se publicará en Chile a principios de 2027.

    Por 
    Equipo de Culto

    El ensayista e investigador Xavier Nueno (Barcelona, 1990) se ha alzado con el 54.º Premio Anagrama de Ensayo, galardón dotado con 10.000 euros, tras la deliberación de un jurado que seleccionó su trabajo entre 340 originales procedentes de 24 países. Su obra galardonada, La revuelta de los copistas. Cómo el conocimiento perdió el juicio, se presenta como un incisivo y revelador análisis sobre las dinámicas políticas y sociales que han permitido a la industria tecnológica apoderarse del patrimonio intelectual colectivo.

    En La revuelta de los copistas, Nueno —doctor en Estudios Visuales y de Medios por la Universidad de Harvard y profesor en la Escuela Politécnica Federal de Lausana— desmonta las profecías apocalípticas construidas alrededor de la inteligencia artificial. A través de un recorrido histórico que rescata la labor de archiveros, copistas, bibliotecarios y programadores precarios, el autor argumenta que la automatización del saber comenzó mucho antes de los modelos de lenguaje actuales. Su tesis central apunta a que las grandes corporaciones tecnológicas han monetizado el acervo custodiado históricamente en las bibliotecas para volver a vendérselo a la sociedad mediante suscripciones privadas.

    El jurado del certamen —integrado por Jordi Gracia, Pau Luque, Daniel Rico, Remedios Zafra y las editoras Silvia Sesé e Isabel Obiols— destacó de forma unánime la lucidez y el humor de la propuesta. Jordi Gracia señaló que el texto permite descubrir “el origen del simulacro de conocimiento de la IA”, mientras que Pau Luque subrayó el valor de la obra al “impugnar el valor del algoritmo como forma de conocimiento” frente al fetiche de la estadística. Por su parte, Remedios Zafra elogió cómo el libro pone de relieve la dignidad del trabajo intelectual y visibiliza un trasfondo de precarización sobre el que se cimentan los avances tecnológicos modernos.

    Lejos de adoptar una postura catastrofista, el ensayo aboga por una exigencia política clara: si la tecnología se ha alimentado de la memoria acumulada por la humanidad, los modelos resultantes deben ser de dominio público. La obra estará disponible en las librerías de España a partir de este 21 de octubre, mientras que su desembarco en el mercado chileno está programado para comienzos de 2027.

    Más sobre:LibrosXavier NuenoAnagramaPremio Anagrama de EnsayoLibros Culto

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