Como buena estrella del rock, el baterista de Iron Maiden, Nicko McBrain, usa su tiempo libre para practicar deportes, en su caso, el golf. Nada raro para un músico que ya suma buenos ingresos gracias al rock and roll. El hombre reside en Florida, Estados Unidos, en la localidad de Mar-a-Lago, donde también tiene una propiedad el presidente Donald J. Trump.

El hecho de vivir en la misma localidad, sumado a que el mandatario también juega golf, tarde o temprano terminarían por generar una llamada a su puerta. Así lo reveló el mismo McBrain en una entrevista con el Telegraph.

De acuerdo a su testimonio, McBrain confesó que le ofrecieron la oportunidad de jugar al golf con el mismísimo Donald Trump.

Baterista de Iron Maiden rechazó jugar golf con Donald Trump: “Debería ir a la cárcel”

“De hecho, me invitaron a jugar al golf con él. Un amigo mío, que es un republicano acérrimo, me dijo: ‘¿Quieres venir a jugar al golf con nosotros? ¿Con el presidente?’“.

Sin embargo, el baterista no quiso saber nada. “Yo le dije: ‘¿Qué dices?’…y simplemente le dije que no. Ni hablar, amigo’”.

Aunque McBrain explicó que “no tiene inclinaciones políticas”, sí tiene “su opinión sobre” Trump, y añadió: “No me hace ninguna gracia su narcisismo, ni todo este revuelo sobre los archivos de Epstein y demás, y especialmente la guerra depravada que ha declarado contra Irán”.

Y sentenció como haciendo un redoble: “Mi última palabra sobre Trump y su grupo de compinches es que deberían ir a la cárcel”.