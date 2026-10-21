Ministro Rabat defiende proyecto que busca reformar el INDH y rechaza críticas que acusan que daña la democracia

En una sesión no exenta de tensión, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el proyecto del gobierno del Presidente José Antonio Kast que busca reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

El secretario de Estado acudió a la instancia junto al subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, que se encargó que dar cuenta de los cinco ejes principales de la iniciativa, entre ellas, aquella que elimina la facultad del INDH de interponer querellas criminales, y la reducción de 11 a cinco los integrantes del Consejo del organismo.

Rabat llegó a la instancia en medio de una serie de críticas a la reforma propuesta por La Moneda, principalmente del actual director nacional del instituto, Yerko Ljubetic.

El abogado señaló que el proyecto “daña la democracia” y representa el mayor retroceso en DD.HH. desde el fin de la dictadura. Además, afirmó que es una iniciativa “evidentemente ideológica”.

“Se ha dicho que el proyecto daña la democracia, eso es totalmente equivocado, tanto por el sistema de nombramientos como por un diseño institucional que es coherente con otros organismos autónomos de gran prestigio. Lo que estamos haciendo es fortalecer la gobernanza del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que este tenga de verdad transversalidad y que sea acogido por todos los chilenos y no solamente por algunos”, refutó el ministro.

El titular de Justicia además rechazó que se debilite la autonomía del organismo. “Nuevo error. La autonomía del Instituto Nacional de Derechos Humanos se verá fortalecida, porque va a mejorar su profesionalismo, transversalidad y representatividad”, afirmó.

Asimismo, negó que reducirá las herramientas de protección de los derechos humanos: “En primer lugar, porque se mantienen las facultades de representar e interponer acciones de orden constitucional, tanto las del recurso de amparo y de protección”.

Rabat también abordó la modificación para que el INDH no pueda presentar querellas, cuyo argumento principal es que en la experiencia comparada no hay ejemplos de otros organismos de carácter similar que tengan esta facultad.

“Habiendo analizado 25 institutos, ninguno de ellos tenía las facultades de querellarse. Quiero decir yo que en el proyecto original que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, tampoco estaba la facultad de interponer querellas criminales. Se discutió un primer trámite constitucional en que se aprobó esa facultad, en segundo trámite constitucional se rechazó y la comisión mixta la rechazó y fue un veto de la expresidenta Bachelet que incorporó dentro de las facultades del Instituto Nacional de Derechos Humanos esta facultad de interponer querellas criminales”, explicó.

Cuestionamientos de la oposición

En la sesión hubo una serie de intervenciones de parlamentarios de la oposición que cuestionaron el proyecto del gobierno.

La diputada y exdirectora del INDH, Lorena Fries (FA), dio cuenta de sus preocupaciones respecto a la iniciativa. “Me preocupa que las acciones judiciales queden en cero y sería bueno invitar a la Fiscalía, porque si el instituto deja de tener la posibilidad de deducir querellas, el recurso de protección no le va a funcionar en campos, por ejemplo, que en el sur se modifica el diseño de viviendas sociales para personas con discapacidad”.

Lorena Pizarro, diputada del PC, en tanto, dijo: “Me queda la sensación de que estamos hablando de una empresa, de una corporación y no de una institución de derechos humanos. Y desde allí ya me parece preocupante la visión que puede existir de parte del Ejecutivo respecto a esta institución”.

Y agregó que: “Si este proyecto de ley avanza, yo quiero señalar que es un enorme retroceso para el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos. Quiero expresar además que veo una determinación política sobre ese retroceso. Y no me parece, porque cuando uno gobierna tiene una responsabilidad mayor que el sector que representa”.

Llamado de atención a Olivares

En la instancia participó como invitado el diputado Javier Olivares (PDG), que no es parte de la comisión.

En su intervención, el parlamentario señaló que su postura es que el INDH sea eliminado y acusó que a la actual administración “le faltaron pantalones” para tomar esa medida.

Sus palabras no cayeron bien entre los presentes, sobre todo en los legisladores oficialistas. De hecho, la presidenta de la comisión, diputada Gloria Naveillán, llamó al orden a Olivares, y le pidió mantener el respeto en dicho espacio.