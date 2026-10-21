Meta deberá pagar US$25 mil millones por engañar a usuarios de Facebook sobre privacidad y uso de datos

Meta, la compañía tecnológica dirigida por Mark Zuckerberg y propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, recibió este miércoles 21 de octubre una nueva sanción judicial en Estados Unidos.

Un juez del estado de Nuevo México ordenó a la empresa pagar 25.000 millones de dólares por engañar a los consumidores sobre sus prácticas de privacidad, protección de datos personales y moderación de contenidos .

La decisión representa uno de los mayores castigos económicos impuestos a una empresa tecnológica estadounidense y constituye un nuevo capítulo en los problemas judiciales que enfrenta Meta por el funcionamiento de sus plataformas.

Según The New York Times, el fallo se produce después de que un jurado concluyera, en septiembre, que Facebook había realizado declaraciones falsas o engañosas sobre la manera en que recopilaba, compartía y protegía la información de sus usuarios .

El origen

Meta deberá pagar US$25 mil millones por engañar a usuarios de Facebook sobre privacidad y uso de datos

La investigación judicial se remonta al escándalo de Cambridge Analytica, la consultora política británica vinculada a la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 , que obtuvo información personal de hasta 87 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento .

El caso dejó al descubierto los riesgos asociados al acceso de terceros a los datos almacenados por las redes sociales y abrió una discusión internacional sobre la responsabilidad de las plataformas digitales respecto de la información de sus usuarios.

La demanda fue presentada en 2021 por la Fiscalía General de Nuevo México, que acusó a Meta de incumplir las leyes estatales de protección al consumidor.

De acuerdo con la investigación, Facebook entregó información engañosa sobre quién podía acceder a los datos personales de sus usuarios, cuáles eran sus políticas internas y qué mecanismos utilizaba para enfrentar la desinformación y los discursos de odio.

En septiembre de 2026, un jurado determinó que la empresa había cometido 43.899.725 infracciones de la Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México, relacionadas con declaraciones falsas o engañosas sobre estas materias.

Meta deberá pagar US$25 mil millones por engañar a usuarios de Facebook sobre privacidad y uso de datos

Durante el proceso judicial, los abogados de Meta rechazaron las acusaciones y sostuvieron que la Fiscalía no había demostrado que los consumidores sufrieran daños concretos como consecuencia de las declaraciones de la empresa.