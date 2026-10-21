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    FNE aprueba compra de seis tiendas de Ahorra Food Depot por parte de SMU

    Según el organismo, la operación “no cuenta con la aptitud para reducir sustancialmente la competencia”

    David NogalesPor 
    David Nogales
    SMU entra al mercado hard discount con tiendas de Ahorra Food Depot.

    La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la adquisición de seis tiendas de la cadena Ahorra Food Depot por parte de SMU tras concluir que la operación “no cuenta con la aptitud para reducir sustancialmente la competencia”.

    Los locales involucrados están ubicados en las comunas de Las Condes, Ñuñoa, Independencia, San Miguel y La Florida.

    En su decisión, la FNE consideró especialmente que, con esta compra, SMU “pretende desarrollar un modelo tipo hard discount”, de acuerdo con el comunicado del organismo.

    El análisis de la Fiscalía también se centró en la superposición territorial de ambos negocios. Según la entidad, en algunas zonas no existe traslape geográfico entre las actividades de las partes, mientras que en las ubicaciones donde sí comparten la misma área de influencia “no se superan los umbrales de concentración de la Guía de Análisis Horizontal”.

    SMU opera más de 400 tiendas en todo el país bajo las marcas Unimarc, Alvi y Super10, mientras que en Perú opera las marcas Mayorsa y MaxiAhorro.

    El holding está ligado al empresario Álvaro Saieh, quien también controla al Grupo Copesa (ver declaración de intereses).

    Ahorra Food Depot, en tanto, pertenece a la sociedad por acciones Five Guys, constituida en Chile, la cual opera pequeños supermercados con productos a bajos precios, los cuales en su mayoría se encuentran en la Región Metropolitana.

    Su foco son los abarrotes, productos de consumo masivo aunque también venden comida rápida y repostería.

    La compra se enmarca en los esfuerzos del conglomerado para potenciar su oferta multiformato.

    “El hard discount es un formato que hemos estudiado durante varios años, visitando cadenas en México, Colombia, Ecuador y Perú y analizando el potencial de adaptación a las características del mercado chileno”, dijo el gerente general de SMU, Marcelo Gálvez.

    El ejecutivo dijo que la operación les permitirá incorporar una red de tiendas ya operativa, y avanzar más rápidamente en el despliegue de este nuevo formato.

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