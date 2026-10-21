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    Corte de Apelaciones de Santiago ratifica el sobreseimiento de Sergio Jadue

    El tribunal de alzada confirma la resolución de primera instancia del 13er Juzgado de Garantía de Santiago, respecto de las causas contra el calerano por delitos tributarios.

    Por 
    Christian González
     
    Matías Parker
    Sergio Jadue. MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

    Sergio Jadue celebra. La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el sobreseimiento del expresidente de la ANFP, que inicialmente había dispuesto el 13er Juzgado de Garantía de la capital, en las causas que se le seguían por delitos tributarios.

    A la espera de lo que resuelva la justicia de Estados Unidos, que lo investiga por su participación en los actos de corrupción enmarcados en el denominado FIFA Gate, el calerano cierra un importante flanco en materia legal. En Chile, al menos, ya no tiene juicios abiertos.

    Corte de Apelaciones de Santiago ratifica el sobreseimiento de Sergio Jadue

    “Por compartir los argumentos de la decisión en alzada y atendido lo dispuesto en los artículos 253 y 370 del Código Procesal Penal, se confirma la resolución apelada de veintiocho de julio del año en curso, dictada por el Décimo Tercer Juzgado de Garantía de Santiago en la causa RIT Nro. 780-2016, que decretó el sobreseimiento definitivo respecto del imputado Sergio Elías Jadue Jadue”, consigna la resolución de la corte, según consta en el dictamen, al que tuvo acceso El Deportivo.

    El Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos habían recurrido al fallo de primera instancia, emitido el 28 de julio de este año, que declaró la prescripción de los delitos. La defensa del extimonel del fútbol chileno había argumentado que habían pasado 10 años desde su comisión.

    Sergio Jadue. (Foto: Photosport) MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

    Al mes siguiente, ambos organismos entablaron la apelación que, en definitiva, reflejaba su disconformidad con la resolución. Consideraban que el conteo del período no correspondía. “Como consideramos que la última resolución aquí activa de nuestra parte fue cuando se formalizó en ausencia para poder solicitar la extradición a Estados Unidos, el 26 de enero de 2017, el 26 de enero de 2027 estaría cumpliéndose el plazo de prescripción para los efectos de poder declarar el sobreseimiento definitivo”, plantearon formalmente.

    Jadue permanece en Estados Unidos (está radicado en Miami), a la espera de que la justicia de ese país resuelva su futuro, en el marco de una causa cuya sentencia ha sido postergada en 16 oportunidades.

    Más sobre:Sergio JadueANFPFútbolFútbol Nacional

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