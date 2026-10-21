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    Citando al Clásico Universitario de 2025: ANFP le responde a la UC por críticas a la reprogramación ante Audax Italiano

    Desde Quilín justifican la decisión de fijar el duelo ante los audinos para el 28 de octubre, justo cuatro días antes de medirse ante Universidad de Chile. No cederán en la fecha, pese a la solicitud de Cruzados.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker
    Universidad Católica.

    Las gestiones de Universidad Católica no tuvieron efecto. En Cruzados, luego de enterarse de que el partido suspendido frente a Audax Italiano, por el aluvión que afectó a Las Condes, fue fijado para el 28 de octubre, iniciaron una serie de maniobras para intentar reprogramarlo. ¿La razón? La UC deberá disputar tres duelos en ocho días: ante Unión La Calera (25 de octubre), contra Audax Italiano (28 de octubre) y el Clásico Universitario con la U (1 de noviembre).

    El equipo ya suma casi un mes sin jugar partidos oficiales y estos tres duelos serán determinantes en la lucha que tiene la franja para quedarse con el Chile 2 para la Copa Libertadores 2027. El equipo de Daniel Garnero marcha en el tercer lugar de la tabla de posiciones (con un compromiso menos) con 42 puntos, a tres de los azules, su rival directo en la disputa por ese cupo internacional.

    Por esto, en Universidad Católica comenzaron a buscar la forma para evitar enfrentar a los audinos el 28 de octubre. Existieron llamados a Pablo Milad, presidente de la ANFP, y a Yamal Rajab, gerente de competiciones en Quilín.

    Incluso los estudiantiles plantearon la opción de realizar este duelo el fin de semana del 15 de noviembre, que es fecha FIFA, o hasta la alternativa de jugarlo después de esas semanas. Este martes, durante la tarde, Cruzados emitió un comunicado.

    “El artículo 28 del Reglamento de la Ley N.º 19.327 establece un plazo mínimo de diez días hábiles para solicitar la autorización de determinados espectáculos de fútbol profesional. La Delegación Presidencial Regional Metropolitana, mediante el Oficio N.º 715 del 22 de mayo de 2026, instruyó expresamente su estricto cumplimiento”, dice el escrito.

    “Las reglas que se exige cumplir a los clubes deben ser respetadas también por quienes organizan la competencia. Su aplicación consistente es fundamental para garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones entre los participantes. Universidad Católica reitera su plena disposición a disputar el encuentro y ha propuesto fechas alternativas. Solicitamos a la ANFP reconsiderar la programación anunciada y adoptar una resolución fundada que garantice el cumplimiento de la normativa vigente”, cierran desde Cruzados.

    El portazo de la ANFP

    A través de una carta a la que tuvo acceso El Deportivo, la ANFP detalla su decisión. “La Gerencia de Ligas Profesionales comprende las consideraciones expuestas por Universidad Católica respecto de las exigencias administrativas y de seguridad aplicables a la realización del espectáculo deportivo. Sin perjuicio de ello, resulta necesario precisar que las gestiones efectuadas han tenido por objeto compatibilizar dichas exigencias con las necesidades de la competencia, el calendario vigente y la legítima preocupación de evitar generar un perjuicio adicional al club”.

    Bajo ese punto, citan el artículo 21° de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División que le entrega a la Gerencia de Ligas Profesionales la facultad para fijar los encuentros. “Esta Gerencia pudo haber recurrido a las disposiciones reglamentarias aplicables para disponer la reprogramación del encuentro en cualquiera de los otros estadios que Universidad Católica mantiene inscritos para disputar sus partidos como local. Sin embargo, se optó por no adoptar esa alternativa, con el propósito de evitar mayores inconvenientes al club y privilegiar una solución que permitiera mantener, en la medida de lo posible, sus condiciones de localía”.

    El duelo entre la UC y Audax debió aplazarse por el aluvión que afectó a Las Condes.

    El punto clave

    Por otro lado, remarcan que el punto 2.5 de Reprogramaciones del Cuaderno de Cargos que se firmó con TNT, en el que se establece un plazo de 21 días como plazo máximo para reprogramar el encuentro. “Resulta especialmente relevante que el acuerdo marco con TNT Sports que contiene estas disposiciones fue impulsado por la propia Universidad Católica y posteriormente ratificado por ella. En consecuencia, sus reglas son exigibles y deben ser respetadas, sin que corresponda desconocer sus plazos en función de las preferencias particulares de alguno de los participantes”, acusa.

    Cabe mencionar que el denominado Cuaderno de Cargos es un manual de exigencias técnicas, operativas y de infraestructura elaborado en conjunto entre la Quilín y la señal de TV a fines de 2025, el cual establece que un partido reprogramado tiene que jugarse antes de los 21 días. En el caso del partido entre la UC y Audax, ese plazo vence el 31 de octubre.

    En la ANFP, además, le recuerdan a Cruzados cuando no estuvieron de acuerdo en suspender el partido con Universidad de Chile durante la temporada 2025. Los estudiantiles, a los pocos días, debían disputar las semifinales de la Copa Sudamericana. “Resulta pertinente recordar que, durante la temporada anterior, en una instancia equivalente del Clásico Universitario, el rival de Universidad Católica solicitó modificar la programación mientras disputaba una llave de semifinales de la Copa Sudamericana, alternativa que no se concretó manteniéndose la programación originalmente establecida”.

    Por todo lo mencionado anteriormente, concluyen que “no existen fundamentos para reconsiderar la programación sobre la base de los argumentos expuestos por Cruzados S.A.D.P., toda vez que la decisión se sustenta en las atribuciones reglamentarias correspondientes, en las coordinaciones efectuadas con la autoridad y en la necesidad de respetar las disposiciones que rigen la organización del Campeonato”, cierra.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolUniversidad CatólicaLa UCANFPLiga de Primera

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