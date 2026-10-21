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    “Una historia material”: Gonzalo Peralta recorre la historia de Chile a través de testimonios inéditos

    El nuevo libro del historiador Gonzalo Peralta recorre ocho crónicas chilenas, desde 1540 hasta inicios de la dictadura en 1973, a través de la biografía y testimonios de diferentes personajes históricos.

    Por 
    Equipo de Culto

    En Una historia material: El origen, confección y trayectoria de ocho libros extraordinarios, el historiador, docente y archivista Gonzalo Peralta explora ocho crónicas basadas en diarios y testimonios de diferentes personajes de la historia de Chile. Entre los que destacan Luis de Cartagena, Francisco Maldonado de Silva, Pedro de Valdivia, Úrsula Suárez y José Miguel Carrera.

    “Todos los personajes del libro son clave dentro de nuestra historia, algunos muy conocidos y otros no tanto, unos chilenos y otros extranjeros, pero estrechamente vinculados con nuestro país, y que en ciertos momentos decisivos, incluso dramáticos de sus vidas, escribieron. Este acto de escribir de manera apremiante, casi desesperada, produjo libros raros, incómodos e incluso peligrosos. Son entonces personajes valientes al encarar el acto de escribir”, explica Gonzalo Peralta.

    Este ensayo, publicado por La Pollera Ediciones, indaga en estas obras analizando a profundidad el contexto histórico en que fueron publicadas y sus características. Una monja de claustro, un abate filósofo y naturalista, un italiano, un padre de la patria, un futuro presidente argentino, un bibliógrafo y coleccionista y un prisionero político de la dictadura de Pinochet son los personajes que se dan a conocer a lo largo de las 112 páginas que componen este libro.

    A través de una minuciosa investigación, el autor logra reconocer y plantear el período en que las obras fueron escritas, en qué condiciones fueron creadas y de qué manera se imprimieron y circularon. Las imágenes al interior del libro fueron extraídas de diferentes fuentes de archivos, entre ellas, la revista Silabario y la colección del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

    “Quise hacer, a través de estas ocho crónicas, un breve recorrido por nuestra historia y literatura nacional, sus autores y el contexto histórico urgente en que se produjeron, ósea, libros, en cuanto a objetos materiales saturados de historicidad”, agrega Peralta.

    Más sobre:LibrosGonzalo PeraltaLa PolleraUna historia materialLibros Culto

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