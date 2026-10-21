“Una historia material”: Gonzalo Peralta recorre la historia de Chile a través de testimonios inéditos

En Una historia material: El origen, confección y trayectoria de ocho libros extraordinarios, el historiador, docente y archivista Gonzalo Peralta explora ocho crónicas basadas en diarios y testimonios de diferentes personajes de la historia de Chile. Entre los que destacan Luis de Cartagena, Francisco Maldonado de Silva, Pedro de Valdivia, Úrsula Suárez y José Miguel Carrera.

“Todos los personajes del libro son clave dentro de nuestra historia, algunos muy conocidos y otros no tanto, unos chilenos y otros extranjeros, pero estrechamente vinculados con nuestro país, y que en ciertos momentos decisivos, incluso dramáticos de sus vidas, escribieron. Este acto de escribir de manera apremiante, casi desesperada, produjo libros raros, incómodos e incluso peligrosos. Son entonces personajes valientes al encarar el acto de escribir”, explica Gonzalo Peralta.

Este ensayo, publicado por La Pollera Ediciones, indaga en estas obras analizando a profundidad el contexto histórico en que fueron publicadas y sus características. Una monja de claustro, un abate filósofo y naturalista, un italiano, un padre de la patria, un futuro presidente argentino, un bibliógrafo y coleccionista y un prisionero político de la dictadura de Pinochet son los personajes que se dan a conocer a lo largo de las 112 páginas que componen este libro.

A través de una minuciosa investigación, el autor logra reconocer y plantear el período en que las obras fueron escritas, en qué condiciones fueron creadas y de qué manera se imprimieron y circularon. Las imágenes al interior del libro fueron extraídas de diferentes fuentes de archivos, entre ellas, la revista Silabario y la colección del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

“Quise hacer, a través de estas ocho crónicas, un breve recorrido por nuestra historia y literatura nacional, sus autores y el contexto histórico urgente en que se produjeron, ósea, libros, en cuanto a objetos materiales saturados de historicidad”, agrega Peralta.