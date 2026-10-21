Corte Suprema realizará sus XXIX Jornadas de Reflexión con foco en la IA

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, informó que el máximo tribunal realizará sus XXIX Jornadas de Reflexión centrando el debate en tres áreas estratégicas: la regulación de la acción constitucional de protección, la ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la formulación de una política institucional sobre el uso de Inteligencia Artificial en el ámbito jurisdiccional.

Al dar a conocer a la prensa los lineamientos del encuentro que se desarrollará entre este jueves 22 y el sábado 23 de octubre, Chevesich destacó que el propósito central de estas jornadas es evaluar aspectos contingentes e institucionales que incidan directamente en un mejor servicio judicial.

“Su objetivo, en definitiva, es mejorar el servicio de la administración de justicia enfocándonos en temáticas que pueden impactar positivamente tanto en las personas que trabajan en los tribunales como aquellas que acuden a los tribunales para obtener una respuesta de orden jurisdiccional. Y el objetivo principal es evidentemente obtener una respuesta, que se entregue una respuesta que sea oportuna y también de calidad”, afirmó.

El Poder Judicial enfrentó un bochornoso episodio al conocerse hace unas semanas que en la Corte de Apelaciones de Santiago un relator dejó pegada una instrucción para la IA en la resolución de una causa civil.

El 11 de agosto, en tanto, la presidenta de la Corte Suprema junto al ministro Jean Pierre Matus -ambos de la Comisión de Apoyo a la Ley de Tramitación Electrónica- enviaron un oficio a los presidentes de todas las cortes del país para “establecer un marco inicial que oriente la adecuada utilización de herramientas tecnológicas basadas en Inteligencia Artificial en el Poder Judicial”.

“La inteligencia artificial puede apoyarnos en el cumplimiento de nuestras tareas, facilitar el análisis de información y contribuir a mejorar la calidad y oportunidad de nuestro trabajo. Pero no puede sustituir el discernimiento ni desplazar las responsabilidades que el ordenamiento jurídico confía a las personas llamadas a ejercer esas funciones. Podemos apoyarnos en la tecnología para ejercer mejor nuestras responsabilidades; lo que no podemos es trasladarle la responsabilidad de ejercerlas”, indicó al respecto la ministra Chevesich, en una ceremonia de juramento de abogadas que se realizó coincidentemente este miércoles.

Las jornadas

La metodología de las XXIX Jornadas de Reflexión contempla ponencias introductorias y de contexto a cargo de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, con el respaldo de ministros, exposiciones de autoridades y académicos invitados, y posteriores etapas de deliberación.

El Pleno abrirá la jornada debatiendo sobre el marco normativo del recurso de protección y la alta carga de causas que ingresan a las Cortes de Apelaciones del país.

Sobre este punto, en su diálogo con la prensa en el Salón de Honor de la Corte Suprema durante la mañana, la ministra Chevesich puntualizó que se analizarán las vías para actualizar su regulación.

“Hay un proyecto de ley que pretende regularlo y que no quede regulado a través del autoacordado de la Corte Suprema, sino a través de una ley. Así que vamos a analizar todas esas variables. Pero que hay que reformarlo, hay que reformar o dictar una ley que regule aquello para mejor seguridad jurídica tanto de las personas que presentan sus recursos de protección como también para que las Cortes de Apelaciones puedan tomar las decisiones, porque el volumen es excesivo”, planteó.

La segunda materia que abordará será la ejecución de sentencias internacionales. Para este bloque intervendrán como expositores el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat; el jefe de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Felipe Kipreos; y el profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, Enrique Navarro.

La jornada del viernes, en tanto, estará dedicada íntegramente a los desafíos y oportunidades de IA en la función judicial.

El debate iniciará con la ponencia del académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Juan Domingo Velásquez Silva.

Respecto a este tema, la máxima autoridad del Poder Judicial destacó las credenciales del invitado.

“Es una persona con competencia en la materia, un académico de prestigio que nos va a dar a conocer en realidad la temática general de la inteligencia artificial y cómo las bondades, los defectos y los aspectos que hay que considerar para que, tratándose del trabajo jurisdiccional, efectivamente sea una herramienta bien utilizada”, comentó.

Asimismo, insistió en que “hay que tener siempre presente, y tal como lo dice el Código de Ética del Poder Judicial, la responsabilidad en materia jurisdiccional es siempre de quien adopta la decisión, esto es del juez o de la jueza”.

“Y aquí evidentemente también hay un trabajo desempeñado por la Dirección de Estudios con el ministro señor Matus que será presentado, y ahí conversaremos, dialogaremos. La idea en definitiva es adoptar una política de inteligencia artificial en el Poder Judicial y eventualmente conocer los términos de un autoacordado para que sea obligatorio para todos los funcionarios del Poder Judicial que recoja los principios que deben inspirar esta política”, detalló.

El programa contempla, además, la revisión de presentaciones efectuadas por las asociaciones gremiales del Poder Judicial durante la tarde del jueves y la adopción de los acuerdos finales del Pleno al cierre de las sesiones el día viernes.