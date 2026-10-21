Precio de las bencinas vuelve a registrar fuerte alza y el diésel sube $91,5 por litro

Tal como habían adelantando distintos expertos, el precio de las bencinas volverá a experimentar nuevamente un fuerte incremento a partir de este jueves.

Según informó la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) el valor de la gasolina de 93 octanos y la 97 octanos subirá $41,3 por litro. De este modo la bencina de 95 octanos, que es el promedio de ambas, registrará un alza también de $41,3 por litro.

El incremento está en línea con las estimaciones de los analistas que proyectaban un aumento en torno a los $40 por litro.

Así, el valor de las gasolinas, que se reajusta cada tres semanas, completará cinco alzas consecutivas.

En tanto el valor del diésel subirá $91,5 por litro, y también completará su quinto incremento seguido.

La Enap recordó que no fija ni regula los precios de los combustibles en el país y que son las distribuidoras las que establecen el valor final de venta a los clientes.

Impacto del petróleo y el Mepco

El precio de los combustibles tomó protagonismo luego del alza del valor del petróleo desde los US$70 por barril a US$100 por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, ya que se afectó la normal circulación del estrecho de Ormuz, donde circula más del 20% de crudo del mundo.

Ante este escenario, en marzo de este año, el gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió suspender el Mepco apelando a la situación fiscal de Chile y el precio de las bencinas anotó un aumento histórico.

En aquel momento la Enap fijo alzas de referencia para los precios de la bencina de 93 octanos de $372,2 por litro y de $391,5 para la de 97 octanos. Mientras que, en el caso del diésel, el valor de aumento de referencia fue de $580,3 por litro.

Luego, con el anuncio de tregua que se informó en su momento, los precios de los combustibles a nivel mundial bajaron. Sin embargo, el fracaso de las negociaciones y las renovadas tensiones geopolíticas, que se sostienen a la fecha, empujaron al alza el precio del petróleo y siguieron presionando el valor de los combustibles.