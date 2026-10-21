SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Solange Lackington encarna a un García Lorca contemporáneo en GAM

    El clásico del poeta español se reinventa en “Doña Rosita [anotada]”, donde la comedia y la nostalgia se cruzan para hablar de la melancolía de la espera, el amor y la elegancia de resistir. Esta versión de Pablo Remón, dirigida por Francisco Albornoz, tendrá temporada en GAM del 30 de octubre al 15 de noviembre.

    Por 
    Equipo de Culto

    Cuando Federico García Lorca escribió en 1935 Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores, trazó la conmovedora parábola de una mujer atrapada en la promesa de su amor que parte lejos en busca de una oportunidad laboral, con la esperanza de retornar. Ella lo espera toda su vida, pero él nunca vuelve.

    “Doña Rosita [anotada]” es una relectura íntima de este clásico convertida por el dramaturgo español Pablo Remón en una “tragedia minúscula” trasladada al siglo XXI. La obra explora de manera magistral el paso del tiempo, la melancolía de la espera, el amor, la ausencia y el peso de las decisiones no tomadas, equilibrando la desolación lorquiana con destellos del humor de la vida cotidiana.

    El director Francisco Albornoz vuelve a GAM (“La gaviota”, “Chilean electric”) con esta comedia dramática de tintes chejovianos donde el tiempo es el verdadero antagonista. Esta versión de Rosita es “anotada”, es decir, llenas de notas al pie, de comentarios al margen.

    En palabras de Albornoz, “anotar una obra es admitir que el texto original ya no pertenece a nadie del todo, que el tiempo ha pasado y que necesitamos subrayar los márgenes de las páginas de nuestras propias vidas para no perdernos en la niebla de lo que fue, o de lo que todavía esperamos que llegue a ser”.

    Solange Lackington encarna a Rosita en toda la profundidad de su lealtad, su esperanza y su dignidad en el amor y el dolor. La acompaña un elenco joven -compuesto por Benjamín Salinas, Konstanza Villalobos y Colomba Chamorro- que guía al público en el descubrimiento de sus secretos y su intimidad, rompiendo la cuarta pared para entrelazar la trama poética de Lorca con sus propias biografías y las anotaciones del mismo proceso teatral.

    Para Solange Lackington, “la gracia que tiene esta adaptación es que la obra está deconstruida y llevada a una época actual. Creo que es fácil conectar con Rosita, porque hoy hay muchas Rositas: mujeres que esperan encontrar a ese amor y que ese amor decida estar con ellas. Y con el paso de los años, uno se lo toma con más sentido del humor esta espera de una mujer enamorada. Sin hacer spolier, la obra propone al final dejar de llamarla Rosita y decirle Rosa. Eso nos identifica, poder ver a las mujeres como personas adultas que evolucionamos y no quedamos pegadas y que se nos llame por el nombre sin diminutivos”.

    Entre el humor absurdo, canciones que resuenan en la penumbra y momentos de íntima desolación, el montaje logra actualizar el clásico sin descuidar su belleza lírica.

    “La puesta en escena busca el rastro de las mujeres de nuestra infancia, esas que, como Rosita, decidieron que el orgullo era la única forma de elegancia frente al dolor. Quizás solo en el teatro, anotar en el margen de una espera sea una forma de darle sentido a ese futuro que se demora en llegar”, comenta el director.

    La obra se estrena en Chile en el contexto de los 90 años del asesinato de García Lorca. “Este marco nos pone en el contexto de la memoria como el campo -o quizás el jardín- en el que crecen las flores de Rosita. Y el arte de Lorca nos ayuda a recorrer ese territorio desde las relaciones familiares, humanas, íntimas, que también nos ayudan a repensar nuestro presente y soñar un futuro”, concluye Albornoz.

    30 de Octubre al 15 de Noviembre

    Jueves a Sábado — 20.00 h. Domingo— 19.00 horas

    Entradas en gam.cl

    Más sobre:TeatroSolange LackingtonGAMTeatro Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senado despacha a ley proyecto que moderniza carrera de Carabineros y establece nuevos incentivos

    Cuarta Subcomisión Mixta ahora rechaza el presupuesto para los SLEP propuesto por el gobierno

    El Papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras la cirugía de cáncer de pulmón

    CMPC acuerda la venta de miles de hectáreas de bosque a J.P. Morgan Natural Capital por US$ 365 millones

    Fran Maira logra acuerdo reparatorio con familia de motociclista lesionado y obtiene autorización para grabar reality en Perú

    Pide rechazarlo: De la Llera envía nueva carta, esta vez por el presupuesto del Ministerio de Ciencia

    Lo más leído

    1.
    Handle with Care: cómo un lado B de George Harrison creó a Traveling Wilburys

    Handle with Care: cómo un lado B de George Harrison creó a Traveling Wilburys

    2.
    Charly García se alista para festejar sus 75 años: cómo se celebrará en Chile y Argentina al héroe del rock latino

    Charly García se alista para festejar sus 75 años: cómo se celebrará en Chile y Argentina al héroe del rock latino

    3.
    Baterista de Iron Maiden rechazó jugar golf con Donald Trump: “Debería ir a la cárcel”

    Baterista de Iron Maiden rechazó jugar golf con Donald Trump: “Debería ir a la cárcel”

    4.
    “Una historia material”: Gonzalo Peralta recorre la historia de Chile a través de testimonios inéditos

    “Una historia material”: Gonzalo Peralta recorre la historia de Chile a través de testimonios inéditos

    5.
    Olivia García, una voz chilena en ascenso: “Se me han abierto muchas puertas y ha llegado más gente a mi proyecto”

    Olivia García, una voz chilena en ascenso: “Se me han abierto muchas puertas y ha llegado más gente a mi proyecto”

    6.
    Sanfic 2026 anuncia su programación con Diego Luna como invitado, un homenaje a Antonia Zegers y destacados cineastas

    Sanfic 2026 anuncia su programación con Diego Luna como invitado, un homenaje a Antonia Zegers y destacados cineastas

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La terapia para la osteoartritis de rodilla donde el 80% reportó un alivio de dolor significativo sin cirugía

    La terapia para la osteoartritis de rodilla donde el 80% reportó un alivio de dolor significativo sin cirugía

    Lo que debes saber de Picmagluti, la primera versión genérica de Ozempic que aprobó el ISP en Chile

    Lo que debes saber de Picmagluti, la primera versión genérica de Ozempic que aprobó el ISP en Chile

    Alerta mundial por fallas de seguridad en PHP obliga a desconectar sitios web de gobiernos europeos

    Alerta mundial por fallas de seguridad en PHP obliga a desconectar sitios web de gobiernos europeos

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    Servicios

    Nueva alza de los combustibles: revisa los valores de la bencina para los próximos días

    Nueva alza de los combustibles: revisa los valores de la bencina para los próximos días

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    ¿Cuándo saldrán las listas de espera de la Admisión Escolar 2027?

    ¿Cuándo saldrán las listas de espera de la Admisión Escolar 2027?

    Senado despacha a ley proyecto que moderniza carrera de Carabineros y establece nuevos incentivos
    Chile

    Senado despacha a ley proyecto que moderniza carrera de Carabineros y establece nuevos incentivos

    Cuarta Subcomisión Mixta ahora rechaza el presupuesto para los SLEP propuesto por el gobierno

    Nueva alza de los combustibles: revisa los valores de la bencina para los próximos días

    CMPC acuerda la venta de miles de hectáreas de bosque a J.P. Morgan Natural Capital por US$ 365 millones
    Negocios

    CMPC acuerda la venta de miles de hectáreas de bosque a J.P. Morgan Natural Capital por US$ 365 millones

    Precio de las bencinas vuelve a registrar fuerte alza y el diésel sube $91,5 por litro

    Meta sufre histórico golpe en tribunales y deberá pagar multa de US$25 mil millones por engañar a usuarios en uso de sus datos

    Lo que debes saber de Picmagluti, la primera versión genérica de Ozempic que aprobó el ISP en Chile
    Tendencias

    Lo que debes saber de Picmagluti, la primera versión genérica de Ozempic que aprobó el ISP en Chile

    Continúa la lluvia de norte a sur: revisa los sectores afectados con precipitaciones

    La terapia para la osteoartritis de rodilla donde el 80% reportó un alivio de dolor significativo sin cirugía

    El enfado de Antony con Manuel Pellegrini en el triunfo del Betis ante Feyenoord en la Champions League
    El Deportivo

    El enfado de Antony con Manuel Pellegrini en el triunfo del Betis ante Feyenoord en la Champions League

    “La programación continúa sin una explicación”: la UC vuelve a la carga contra la ANFP por el duelo ante Audax Italiano

    Tercer triunfo consecutivo: el Betis de Pellegrini vence al Feyenoord en la Champions y luce campaña perfecta en Europa

    Meta deberá pagar US$25 mil millones por engañar a usuarios de Facebook sobre privacidad y uso de datos
    Tecnología

    Meta deberá pagar US$25 mil millones por engañar a usuarios de Facebook sobre privacidad y uso de datos

    PHP2Shell: ¿Están en peligro todos los sitios creados con WordPress?

    PHP2Shell: una IA descubre una falla de seguridad que amenaza a millones de sitios web en todo el mundo

    Solange Lackington encarna a un García Lorca contemporáneo en GAM
    Cultura y entretención

    Solange Lackington encarna a un García Lorca contemporáneo en GAM

    Handle with Care: cómo un lado B de George Harrison creó a Traveling Wilburys

    Baterista de Iron Maiden rechazó jugar golf con Donald Trump: “Debería ir a la cárcel”

    El Papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras la cirugía de cáncer de pulmón
    Mundo

    El Papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras la cirugía de cáncer de pulmón

    Condenan a Meta a pagar 25.000 millones de dólares a Nuevo México por engañar a los usuarios sobre la privacidad en Facebook

    Australia advierte sobre el aumento del extremismo y la violencia política tras presunto atropello deliberado contra diputada

    Las mujeres que están reinventando la perfumería de nicho
    Paula

    Las mujeres que están reinventando la perfumería de nicho

    Ensalada Waldorf

    Hablemos de amor: aprender a amar como se ama a un gato