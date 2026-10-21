Solange Lackington encarna a un García Lorca contemporáneo en GAM

Cuando Federico García Lorca escribió en 1935 Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores, trazó la conmovedora parábola de una mujer atrapada en la promesa de su amor que parte lejos en busca de una oportunidad laboral, con la esperanza de retornar. Ella lo espera toda su vida, pero él nunca vuelve.

“Doña Rosita [anotada]” es una relectura íntima de este clásico convertida por el dramaturgo español Pablo Remón en una “tragedia minúscula” trasladada al siglo XXI. La obra explora de manera magistral el paso del tiempo, la melancolía de la espera, el amor, la ausencia y el peso de las decisiones no tomadas, equilibrando la desolación lorquiana con destellos del humor de la vida cotidiana.

El director Francisco Albornoz vuelve a GAM (“La gaviota”, “Chilean electric”) con esta comedia dramática de tintes chejovianos donde el tiempo es el verdadero antagonista. Esta versión de Rosita es “anotada”, es decir, llenas de notas al pie, de comentarios al margen.

En palabras de Albornoz, “anotar una obra es admitir que el texto original ya no pertenece a nadie del todo, que el tiempo ha pasado y que necesitamos subrayar los márgenes de las páginas de nuestras propias vidas para no perdernos en la niebla de lo que fue, o de lo que todavía esperamos que llegue a ser”.

Solange Lackington encarna a Rosita en toda la profundidad de su lealtad, su esperanza y su dignidad en el amor y el dolor. La acompaña un elenco joven -compuesto por Benjamín Salinas, Konstanza Villalobos y Colomba Chamorro- que guía al público en el descubrimiento de sus secretos y su intimidad, rompiendo la cuarta pared para entrelazar la trama poética de Lorca con sus propias biografías y las anotaciones del mismo proceso teatral.

Para Solange Lackington, “la gracia que tiene esta adaptación es que la obra está deconstruida y llevada a una época actual. Creo que es fácil conectar con Rosita, porque hoy hay muchas Rositas: mujeres que esperan encontrar a ese amor y que ese amor decida estar con ellas. Y con el paso de los años, uno se lo toma con más sentido del humor esta espera de una mujer enamorada. Sin hacer spolier, la obra propone al final dejar de llamarla Rosita y decirle Rosa. Eso nos identifica, poder ver a las mujeres como personas adultas que evolucionamos y no quedamos pegadas y que se nos llame por el nombre sin diminutivos”.

Entre el humor absurdo, canciones que resuenan en la penumbra y momentos de íntima desolación, el montaje logra actualizar el clásico sin descuidar su belleza lírica.

“La puesta en escena busca el rastro de las mujeres de nuestra infancia, esas que, como Rosita, decidieron que el orgullo era la única forma de elegancia frente al dolor. Quizás solo en el teatro, anotar en el margen de una espera sea una forma de darle sentido a ese futuro que se demora en llegar”, comenta el director.

La obra se estrena en Chile en el contexto de los 90 años del asesinato de García Lorca. “Este marco nos pone en el contexto de la memoria como el campo -o quizás el jardín- en el que crecen las flores de Rosita. Y el arte de Lorca nos ayuda a recorrer ese territorio desde las relaciones familiares, humanas, íntimas, que también nos ayudan a repensar nuestro presente y soñar un futuro”, concluye Albornoz.

30 de Octubre al 15 de Noviembre

Jueves a Sábado — 20.00 h. Domingo— 19.00 horas

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