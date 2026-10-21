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    “La programación continúa sin una explicación”: la UC vuelve a la carga contra la ANFP por el duelo ante Audax Italiano

    Cruzados insiste en su postura sobre el encuentro reagendado para el próximo miércoles en el Claro Arena. Incluso señalan que el propio organismo de Quilín ya incumplió con el Cuaderno de Cargos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “La programación continúa sin una explicación”: la UC vuelve a la carga contra la ANFP por el duelo ante Audax Italiano. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La UC le responde a la ANFP. La próxima semana, el equipo de Daniel Garnero deberá disputar tres duelos en ocho días: ante Unión La Calera (25 de octubre), contra Audax Italiano (28 de octubre) y el Clásico Universitario con la U (1 de noviembre). El encuentro ante el conjunto de La Florida está fijado para el miércoles, a las 20.30, en el Claro Arena. Ese es el que genera discordia en San Carlos de Apoquindo.

    Luego de que en Quilín agendaran el encuentro, Cruzados buscó que su realización se postergue nuevamente (la fecha original era el 10 de octubre, pero se movió producto de aluvión en Las Condes). La ANFP rechazó la petición.

    A través de una carta a la que tuvo acceso El Deportivo, la ANFP detalla su decisión: “Esta Gerencia pudo haber recurrido a las disposiciones reglamentarias aplicables para disponer la reprogramación del encuentro en cualquiera de los otros estadios que Universidad Católica mantiene inscritos para disputar sus partidos como local. Sin embargo, se optó por no adoptar esa alternativa, con el propósito de evitar mayores inconvenientes al club y privilegiar una solución que permitiera mantener, en la medida de lo posible, sus condiciones de localía”.

    Ahora la UC vuelve a la carga. “Cruzados informa que la noche del martes 21 de octubre recibió la respuesta de la ANFP a su solicitud de que se respetara la normativa vigente en la reprogramación del partido ante Audax Italiano. En ella, el ente rector del fútbol chileno rechazó los argumentos presentados por Cruzados para reconsiderar dicha programación”, indican.

    “Frente a esta decisión, Cruzados presentó una nueva respuesta formal ante la ANFP, reiterando la necesidad de revisar la reprogramación anunciada. Esto, debido a que los argumentos expuestos por el organismo no resuelven los cuestionamientos planteados respecto del cumplimiento de la normativa vigente”, añaden.

    Universidad Católica se ampara en la normativa legal. “La programación del encuentro para el miércoles 28 de octubre continúa sin una explicación que dé cuenta de cómo se compatibiliza dicha fecha con el artículo 28 del Reglamento de la Ley N.º 19.327, que establece un plazo mínimo de diez días hábiles para solicitar la autorización de espectáculos de fútbol profesional. Asimismo, el artículo 61 de las Bases de la Liga de Primera obliga a los clubes a dar íntegro cumplimiento a dicha ley y su reglamento. Por lo tanto, las facultades de programación de la ANFP no pueden ejercerse de manera que obliguen a un club a incumplir las mismas bases que rigen la competencia”, enfatizan.

    “En su respuesta, la ANFP también argumenta la existencia de un acuerdo con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana que permitiría establecer ‘excepciones respecto a estos plazos’. Sin embargo, pese a que Cruzados solicitó estos antecedentes en su primera comunicación, el ente rector no ha compartido ni citado documentación alguna que permita conocer el fundamento de dicha excepción y verificar su aplicación al caso”, añaden.

    La UC también apela a que la ANFP ya habría incumplido los plazos del Cuaderno de Cargos. “A lo anterior se suma que el punto 2.5 del Cuaderno de Cargos establece que la ANFP debe generar una propuesta de nueva fecha dentro de los siete días corridos siguientes a la suspensión de un encuentro. En este caso, la suspensión del partido ante Audax Italiano se resolvió el viernes 9 de octubre, mientras que la propuesta de reprogramación fue comunicada diez días después, excediendo el plazo establecido en dicha disposición. De esta manera, la ANFP tampoco habría cumplido con sus propios plazos establecidos en el Cuaderno de Cargos que exige cumplir a los clubes”, remarcan.

    Finalmente, el cuadro precordillerano insiste en que el duelo debe ser postergado: “Dado que la respuesta de la ANFP no se hace cargo de estos cuestionamientos, Universidad Católica reitera su plena disposición a disputar el encuentro. Sin embargo, insiste en su solicitud de que se reconsidere la programación anunciada y se adopte una resolución definitiva que garantice el cumplimiento de la normativa aplicable”.

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