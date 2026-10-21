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    Cuarta Subcomisión Mixta ahora rechaza el presupuesto para los SLEP propuesto por el gobierno

    La instancia presidida por Yasna Provoste le ha dado varios portazos a la partida del Ministerio de Educación. Al Yo Elijo Mi PC y el recorte a las universidades, ahora se suma el rechazo a los recursos asignados para los Servicio Locales de Educación Pública.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez

    La Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, presidida por Yasna Provoste (DC), ha sido el principal foco de tensión presupuestaria desde que arrancó la discusión de la propuesta de gasto fiscal que propuso el gobierno para 2027.

    Entre otras cosas, la instancia tiene a su cargo el primer análisis del presupuesto del Ministerio de Educación y sus diversos capítulos y programas.

    Como el martes terminó en empate, este miércoles la subcomisión tenía que repetir la votación sobre del presupuesto propuesto para la Dirección de Educación Pública que tiene a su cargo los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Al final, el Mineduc sufrió un nuevo rechazo al inicio de la sesión de la tarde.

    La idea de la cartera, en medio de su intento por frenar el proceso de desmunicipalización escolar, es que el próximo año reciban colegios seis de los 11 SLEP que lo tenían calendarizado para el 1 de enero. Sólo a ellos les asignó recursos.

    El rechazo, si bien no es definitivo, da pie para negociaciones, tal como para los otros resultados negativos del Ejecutivo.

    Además de este rechazo, la subcomisión también le dijo que no a la propuesta para descontinuar el Yo Elijo Mi PC, contenido en el programa de becas y asistencia de la Junaeb. También ya fueron rechazados el presupuesto de la Subsecretaría de Educación Superior tras las quejas de diversos rectores, de la Junji y de la Subsecretaría de Educación Parvularia.

    Más sobre:EducaciónSLEPDirección de Educación PúblicaDEPCuarta Subcomisión MixtaMineduc

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