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    Tras una tensa jornada, comisión de Educación del Senado aprueba en general proyecto que modifica el SAE

    Por 3 votos a favor y 1 en contra, el proyecto fue aprobado en general tras recriminaciones cruzadas entre la senadora Provoste y la ministra María Paz Arzola.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Por 3 votos a favor y 1 en contra, la comisión de Educación del Senado aprobó esta jornada en general el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que busca modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), facultando a los establecimientos educacionales a implementar un mecanismo de elección en su proceso de admisión.

    En la sala 8 del Congreso Nacional se registró una tensa jornada al momento de justificar la votación, en donde la senadora Yasna Provoste (DC), única parlamentaria presente que votó en contra del proyecto, advirtió que si bien estaba de acuerdo con perfeccionar el SAE, la iniciativa no respondía a los problemas de sobredemanda, sino más bien proponía un nuevo sistema que abría la puerta a la discriminación. Incluso Provoste señaló que presentaron dos mociones para su modificación.

    “Un camino es perfeccionar el SAE desde adentro, establecer criterios de prioridad, más información a las familias, más espacio para los proyectos educativos, pero otra cosa es intentar desarmar un sistema de admisión como este proyecto lo propone”, sostuvo.

    El SAE, recordó la senadora, se instaló en nuestro país “con un principio muy sencillo: que la familia escogía el colegio, y no el colegio a las familias”.

    “Y lo que hace este proyecto de ley es que cambia ese principio, y vuelve a instalar la lógica de la discriminación. ¿Y cómo lo hace? Lo hace porque antes que opere el algoritmo, cada establecimiento va a poder conducir su propio proceso de preadmisión", advirtió.

    Junto con esto, Provoste también advirtió que el proyecto presentaba graves problemas en cuanto a los criterios que proponía para los colegios, como la asistencia del año anterior o la participación de los padres.

    Esto -advirtió Provoste- “no distingue entre una familia desentendida y un niño con una enfermedad crónica. La participación en reuniones y encuentros, que mide el tiempo disponible de los padres, su trabajo, dónde viven, realmente es no entender la lógica en la que se desenvuelven muchísimas familias, particularmente de mujeres solas, que tienen a cargo no solo la crianza, sino la mantención de sus familias”.

    “El problema tiene que ver con la sobredemanda que existe en cada uno de los territorios y que se concentra en dos o tres establecimientos educacionales, no más que eso. Entonces, ningún mecanismo que se cree va a resolver esos problemas. Y la frustración de la familia es real y la respetamos, pero nace de una oferta educativa que es desigual”, sentenció.

    En respuesta a las palabras de la senadora, el senador independiente Rojo Edwards defendió su voto a favor del proyecto, apuntando que no estaba a favor de una supuesta discriminación.

    “Quiero decir con toda claridad que estoy defendiendo al más vulnerable, como corresponde (...) No estoy de acuerdo con discursos que hagan querer ver como que quienes votamos a favor estaríamos a favor de una supuesta discriminación. Yo creo que eso no corresponde”, señaló.

    “No hubo voluntad” y “falta a la verdad”

    Los dichos de la senadora Provoste también fueron replicados por la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien junto con manifestar a que desde el Ejecutivo tienen “una muy buena disposición” para hacerse cargo de las aprehensiones y de mejorar este proyecto de ley y avanzar, apuntó a que existió una falta de voluntad para no modificar el SAE.

    “Llevamos 10 años de este sistema, si es que realmente hubiese habido una voluntad de hacerle modificaciones, se le hubiesen hecho”, sostuvo. “Y no se le han hecho. Llevamos 10 años desde el primer año de implementación que se vienen advirtiendo los problemas que tiene”.

    La respuesta no fue bien recibida por la senadora Provoste, quien acusó a la ministra de faltar a la verdad.

    “La voy a desmentir, ministra, porque antes de hablar uno tiene que informarse. Y aquí se han promulgado tres leyes que han modificado el Sistema de Admisión Escolar. La ley 21.052, la ley 21.014, la ley 21.397. Todas modifican el SAE”, señaló.

    Ha habido voluntad. Estas modificaciones, a nuestro juicio, no resolvían todos los problemas porque cada una de ellas fue resolviendo temas que en la práctica se fueron observando, escuelas artísticas, internado (...) Cuando usted dice no ha habido voluntad, falta la verdad. Ha habido voluntad”, señaló tajante.

    Hubo tanta voluntad, añadió Provoste, que presentaron un proyecto de acuerdo para modificar el SAE. “Y ustedes (el Ejecutivo) lo dejaron parado, un proyecto de acuerdo que estaba en la Cámara de Diputados que ustedes podrían haber indicado y que podría haber sido ley de la República”, acusó.

    Más sobre:PolíticaMineducMinisterio de EducaciónSAE

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