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    Política

    RN fija “encuentro nacional” con autoridades para poner la experiencia del partido “al servicio de una mejor gestión”

    El evento congregará a parlamentarios, gobernadores, alcaldes y concejales en Santiago. La presidenta de RN, Andrea Balladares, planteó que su partido asume la tarea de "aportar su experiencia, su presencia territorial y su capacidad de construir acuerdos".

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Con todo, la minuta concluye que el Presupuesto 2026 “arrastra errores estructurales de proyección”, posterga ajustes inevitables y deja al próximo gobierno con un estrecho margen fiscal y mayores riesgos de ejecución durante el próximo año.

    En la antesala del aniversario número 40 de Renovación Nacional (RN), que se celebrará el próximo año, la colectividad encabezada por Andrea Balladares fijó la realización de su encuentro nacional, que congregará a parlamentarios, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes, concejales en el Hotel Plaza San Francisco, en Santiago, el próximo 14 de noviembre.

    La senadora Balladares explicó a este medio que “este encuentro forma parte de las actividades de preparación de los 40 años del partido y reúne a autoridades que conocen sus territorios, escuchan a las familias chilenas y tienen la responsabilidad de responder a sus problemas. Esa experiencia es una fortaleza que debemos poner al servicio de una mejor gestión y de soluciones que las personas puedan ver en su vida cotidiana”.

    05-10-2026 ANDREA BALLADARES FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Al interior del partido comentan que este evento llega a fortalecer la identidad de la colectividad en momentos en que RN busca consolidarse como el “partido fuerte” de la administración del Presidente José Antonio Kast. En la colectividad destacan su experiencia al estar a la cabeza de los gobiernos de Sebastián Piñera. También que hoy ostentan la bancada más grande de senadores y que con la colectividad con la mayor cantidad de alcaldes y concejales del país. En la actualidad, además, lideran la testera del Senado con Paulina Núñez.

    En ese entendido, la senadora enfatizó que su partido “tiene vocación de gobernar y experiencia para hacerlo”.

    RN es, además, el partido oficialista que más se ha adelantado en la carrera presidencial de 2029. En diversas entrevistas, la senadora Núñez ha sincerado que no descarta postular como candidata a La Moneda en el futuro.

    Con respecto al evento, Balladares complementó que “buscamos coordinar esfuerzos, compartir lo que está dando resultados y actuar con el sentido de urgencia que Chile necesita. Las familias no pueden seguir esperando por más seguridad, empleo y mejores oportunidades. RN tiene que aportar su experiencia, su presencia territorial y su capacidad de construir acuerdos para que esas respuestas lleguen a tiempo”.

    Por su parte, la diputada y vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón, sostuvo que, en el marco de los 40 años del partido, “se están realizando diversos encuentros para escuchar a las bases. El objetivo es empezar a delinear el proyecto de futuro que RN por el cual nos deberíamos plantear frente a Chile”.

    Con respecto al encuentro nacional, Ossandón adelantó que “va a ser una oportunidad para que nuestros alcaldes, gobernadores regionales, concejales, consejeros regionales y la comisión política ampliada se puedan explayar”.

    El evento ya comenzó a ser difundido en las redes sociales del partido.

    Más sobre:PolíticaRenovación NacionalAndrea BalladaresXimena OssandónRN

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