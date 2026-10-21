Condenan a Meta a pagar 25.000 millones de dólares a Nuevo México por engañar a los usuarios sobre la privacidad en Facebook

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, junto a Donald Trump en una cena en la Casa Blanca.

Un juez de Nuevo México ordenó el miércoles a Meta Platforms pagar 25.000 millones de dólares, después de que un jurado determinara que la empresa había engañado a los consumidores en un caso derivado de acusaciones de que una consultora política, vinculada a la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, obtuvo datos de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, afirmó que se trató de uno de los fallos judiciales más importantes -si no el más importante- dictados a nivel estatal contra la empresa en la historia de Estados Unidos.

“Las irregularidades de Facebook -cometidas a lo largo de años y difundidas sistemáticamente ante el público- afectan a la esencia misma de sus prácticas comerciales fundamentales”, escribió el juez Francis Mathew en su resolución tras el veredicto.

Breaking News: Meta must pay $25 billion, one of the largest penalties levied against the tech giant, for deceiving users about data privacy. https://t.co/Ne6UrUiwJD — The New York Times (@nytimes) October 21, 2026

Mathew determinó que, conforme a la legislación estatal, estaba justificada una sanción superior a los 219.000 millones de dólares; no obstante, redujo dicha cifra a 25.000 millones de dólares.

“Esta sentencia debería ser una señal, un mensaje inequívoco, para Silicon Valley”, afirmó Torrez.

Según la Constitución de Nuevo México, las multas por infracciones a las leyes de protección al consumidor se destinan al gasto estatal en educación.

“Es posible que hayamos financiado la construcción de escuelas para los próximos 100 años”, señaló Torrez, quien reconoció que los fondos quedarán retenidos mientras Meta presenta sus apelaciones.

Meta was ordered to pay a groundbreaking $25 billion civil penalty to the state of New Mexico in a consumer deception case spurred by the Cambridge Analytica scandal. https://t.co/JmAP4gNc1T — Bloomberg (@business) October 21, 2026

El fiscal general del estado presentó una demanda contra Meta en 2021, a raíz de revelaciones de que Cambridge Analytica -una consultora política británica- había recopilado datos personales de hasta 87 millones de usuarios de Facebook a través de una aplicación de terceros.

El estado acusó a Meta de mentir a los usuarios de Facebook en Nuevo México sobre quién tenía acceso a sus datos, cómo la empresa gestiona el discurso de odio y la desinformación publicados en la plataforma, así como sobre otras políticas internas. Según el estado, la empresa sabía que terceros tenían un amplio acceso a los datos personales de los usuarios y toleraba el discurso de odio u otros contenidos perjudiciales cuando esto beneficiaba sus resultados financieros, apuntó The Guardian.

Meta ordered to pay $25 billion penalty in New Mexico Cambridge Analytica case https://t.co/3ydTgTFwlN — CNBC (@CNBC) October 21, 2026

El 25 de septiembre, el jurado determinó que 26 de las 29 declaraciones realizadas por la empresa y sus directivos sobre dichas cuestiones resultaban engañosas. Asimismo, señaló que la compañía había incurrido en más de 43 millones de infracciones a las leyes de protección al consumidor de Nuevo México, cifra basada en la cantidad de usuarios de Facebook o residentes de Nuevo México que estuvieron expuestos a cada una de esas declaraciones engañosas.

El veredicto fue el segundo emitido en seis meses por un jurado de Santa Fe en una demanda presentada por el estado de Nuevo México contra Meta Platforms.

En el primer juicio, que concluyó en marzo, un jurado de Santa Fe determinó que Meta engañó a los usuarios respecto a la seguridad de los menores en sus plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp, y ordenó a la empresa pagar 375 millones de dólares en sanciones civiles.

Tras una segunda fase de dicho proceso, un juez ordenó a la compañía destinar 567 millones de dólares a un fondo de Nuevo México destinado a la salud mental de los adolescentes, además de exigir a Meta la implementación de medidas para proteger a los usuarios adolescentes de Facebook e Instagram en dicho estado.